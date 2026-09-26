Đại diện Việt Nam thể hiện ra sao sau 1 tuần thi Miss Grand International 2026?

Miss Grand International 2026 (Hoa hậu Hoà bình Quốc tế) đang diễn ra tại Thái Lan với sự góp mặt của 80 người đẹp đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ. Đại diện Việt Nam Emoura Phạm nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả trong nước.

Sau 1 tuần nhập cuộc, mỹ nhân mang 2 dòng máu trở thành cái tên thu hút truyền thông quốc tế. Đại diện Việt Nam duy trì hình ảnh năng động, tự tin và chủ động giao lưu với các thí sinh.

Phong cách thời trang của Emoura Phạm cũng là một trong những điểm được đánh giá cao. Nàng hậu thường lựa chọn những thiết kế nhiều màu sắc, có đường cắt xẻ và liên tục xuất hiện trong các danh sách bình chọn thí sinh mặc đẹp của một số chuyên trang sắc đẹp.

Đến hiện tại, thành tích của Emoura Phạm là Top 10 Pre-Arrival (vòng bình chọn dành cho những thí sinh được yêu mến trước cuộc thi) và dẫn đầu bảng bình chọn Grand Day Experience, đồng thời là đại diện châu Á duy nhất góp mặt trong Top 10 ở hạng mục này.

Ngoài ra, nhờ tài năng nhảy và ca hát, đại diện Việt Nam cũng có tên trong Top 15 ở phần thi tài năng.

Tại lễ khai mạc vào tối 23/9, Emoura gặp sự cố hụt chân khi xuống cầu thang khiến vương miện tuột khỏi đầu. Sau đó, người đẹp nhanh chóng lấy lại tinh thần để tiếp tục phần trình diễn.

Tuy nhiên chính sự cố này lại khiến đại diện Việt Nam trở thành cái tên phủ sóng khắp mạng xã hội trong nước lẫn quốc tế. Khán giả đều dành lời khen cho phản xạ nhanh, khả năng xử lý tình huống và sự bình tĩnh của đại diện Việt Nam.

Khoảnh khắc Emoura Phạm gặp sự cố khi trình diễn.

Dù chưa có nhiều kinh nghiệm tại các cuộc thi sắc đẹp song Emoura Phạm lại đang được khán giả nước nhà đánh giá cao. Cô được xem là đại diện hội tụ đầy đủ những yếu tố mà cuộc thi đang hướng tới. Nhiều người cho rằng Emoura có cơ hội đem về chiếc vương miện thứ 2 cho Việt Nam tại đấu trường sắc đẹp này.

Emoura Phạm tên tiếng Việt Phạm Chấn Phương, sinh năm 2000. Cô có mẹ là người Việt, bố là người Anh gốc Nam Phi. Người đẹp từng sinh sống tại Việt Nam trước khi sang Mỹ học phổ thông từ năm 15 tuổi, qua đó tích lũy khả năng ngoại ngữ trôi chảy cùng sự thích nghi nhanh chóng với môi trường đa văn hóa.

Về chỉ số hình thể, đại diện Việt Nam cao khoảng 1m7 cùng số đo ba vòng lần lượt là 79-59-92 cm. Sau khi đăng quang Miss Grand Vietnam 2026, cô tiếp tục trau dồi kỹ năng để bước vào hành trình quốc tế chỉ trong vòng 2 tháng.

Những ngày tới, Emoura Phạm sẽ bước vào những phần thi quan trọng như trình diễn áo tắm, phỏng vấn kín và trang phục văn hóa dân tộc. Đêm bán kết Miss Grand International 2026 sẽ diễn ra ngày 7/10 và chung kết được tổ chức vào ngày 10/10 tại Thái Lan.

Miss Grand International (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế) được tổ chức lần đầu năm 2013, do ông Nawat Itsaragrisil sáng lập với thông điệp “Chấm dứt bạo lực, mang lại hòa bình cho thế giới”. Cuộc thi nằm trong top 5 đấu trường sắc đẹp lớn và uy tín nhất thế giới. Việt Nam nhiều lần cử đại diện tranh tài những không có quá nhiều người đạt được thành tích ấn tương. Năm ngoái, Nguyễn Thị Yến Nhi - đại diện Việt Nam không may khi “trắng tay” tại cuộc thi. Năm 2023, Lê Hoàng Phương giành danh hiệu Á hậu 4. Hiện tại, thành tích cao nhất của đại diện Việt Nam ở đấu trường sắc đẹp này vẫn thuộc về Nguyễn Thúc Thùy Tiên khi đăng quang Miss Grand International 2021.