Đại diện Việt Nam Team Secret Whales bị loại khỏi CKTG 2026

Team Secret Whales thất bại trước đại diện Brazil tại CKTG 2026

Ngày 26/10, Team Secret Whales (TSW) nhận thất bại 0-2 trước LOS trong loạt trận BO3 thuộc vòng 3 Swiss Stage của Chung kết Thế giới Liên minh Huyền thoại 2026 (CKTG 2026). Kết quả khiến đại diện Việt Nam chính thức dừng bước tại giải đấu, trong khi LOS giành chiến thắng đầu tiên và tiếp tục cạnh tranh suất vào vòng Knockout.

Trước cuộc đối đầu, cả hai đội đều chưa giành được chiến thắng tại Swiss Stage. LOS lần lượt để thua T1 và G2 Esports, còn TSW cũng bước vào trận đấu với thành tích 0-2. Theo thể thức giải, đội tuyển nhận ba thất bại sẽ bị loại, khiến cuộc đối đầu mang tính quyết định đối với cả hai đại diện.

TSW đối đầu LOS trong loạt trận BO3 thuộc vòng 3 Swiss Stage CKTG 2026. Ảnh: LCK Việt Nam Fanpage.

Ở ván đấu đầu tiên, TSW nhập cuộc chủ động và tạo được lợi thế trong giai đoạn đầu trận. Tuy nhiên, LOS duy trì khả năng kiểm soát các mục tiêu quan trọng và từng bước thu hẹp khoảng cách.

Bước ngoặt xuất hiện trong pha giao tranh quanh khu vực Baron, khi LOS tận dụng cơ hội để giành lại thế trận. Sau hơn 40 phút thi đấu, đại diện Brazil kết thúc ván đấu với tỷ số hạ gục 14-9, qua đó vươn lên dẫn trước 1-0.

Bước sang ván 2, LOS tiếp tục gây sức ép và nhanh chóng thiết lập lợi thế hơn 5.000 vàng. Kim "Zest" Dong-min với Kennen và Rai "Curse" Yamada với Trundle đóng vai trò quan trọng trong những pha giao tranh, giúp đội tuyển Brazil kiểm soát thế trận.

Dù gặp bất lợi, TSW vẫn nỗ lực tìm cơ hội lật ngược tình thế và giành được Baron. Tuy nhiên, LOS nhanh chóng lấy lại quyền chủ động, liên tiếp giành chiến thắng trong các pha giao tranh quyết định.

Đại diện Brazil khép lại ván đấu với tỷ số hạ gục 22-13, hoàn tất chiến thắng chung cuộc 2-0. Thất bại này khiến TSW kết thúc CKTG 2026 mà không giành được chiến thắng nào tại vòng Swiss Stage.

TSW kết thúc CKTG 2026 với 3 trận thua. Ảnh: LoL Esports VN.

LOS tiếp tục cuộc đua giành vé Knockout

Chiến thắng trước TSW giúp LOS nâng thành tích lên 1-2 và giành quyền tham dự vòng 4 Swiss Stage. Đây cũng là chiến thắng đầu tiên của đại diện Brazil tại CKTG 2026 sau hai trận thua liên tiếp.

Ở vòng đấu tiếp theo, LOS sẽ đối đầu một đội tuyển có cùng thành tích 1-2 trong loạt BO3 quyết định cơ hội đi tiếp. Đối thủ của đại diện Brazil sẽ được xác định thông qua lễ bốc thăm sau khi vòng 3 kết thúc.

Trong khi đó, TSW khép lại hành trình tại CKTG 2026 với ba thất bại liên tiếp. Dù bước vào giải với tư cách hạt giống số 1 khu vực LCP, đại diện Việt Nam không thể vượt qua vòng Swiss Stage để góp mặt tại vòng đấu loại trực tiếp.