Đại diện Việt Nam ở Miss Grand 2026 phản hồi sau góp ý của ông Nawat

Miss Grand International 2026 đang diễn ra tại Thái Lan với sự góp mặt của khoảng 80 thí sinh đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ. Đại diện Việt Nam tại cuộc thi năm nay là Emoura Phạm đang nhận được sự quan tâm của khán giả trong nước.

Mới đây, trong một livestream của truyền thông Thái Lan, ông Nawat Itsaragrisil - Chủ tịch Miss Grand International đã đưa ra những nhận xét dành cho Emoura Phạm. Theo đó, ông cho rằng đại diện Việt Nam là một cô gái thú vị, xinh đẹp nhưng cần thể hiện khí chất của một "nữ hoàng sắc đẹp" rõ nét hơn nếu muốn tăng cơ hội cạnh tranh vương miện Miss Grand International 2026.

Ông Nawat dành lời khen cho Emoura Phạm và cũng góp ý cô nên thể hiện thêm khí chất của một "nữ hoàng sắc đẹp" tại Miss Grand International 2026.

Nhận xét của ông Nawat nhanh chóng được người hâm mộ sắc đẹp Việt Nam chú ý. Nhiều khán giả mong muốn Emoura Phạm tiếp nhận góp ý và có sự điều chỉnh phù hợp trong những ngày tiếp theo của cuộc thi.

Không lâu sau đó, trong một clip phỏng vấn với truyền thông Thái Lan, Emoura Phạm đã trực tiếp chia sẻ về vấn đề này. Người đẹp cho biết cô đã tiếp nhận góp ý liên quan đến kiểu tóc và phong cách trang điểm. Theo cô, việc làm đậm hơn lớp trang điểm, thay đổi cách tạo kiểu tóc có thể giúp hình ảnh trở nên gần với màu sắc "beauty queen" hơn.

Emoura Phạm cũng cho biết những lời khuyên từ ông Nawat là điều cô đang cố gắng thực hiện mỗi ngày. Người đẹp muốn hoàn thiện bản thân hơn, liên tục nâng cấp hình ảnh và nỗ lực nhiều hơn để trở nên phù hợp với danh hiệu mà mình đang hướng tới.

Phản hồi của đại diện Việt Nam cho thấy cô khá cởi mở trước những nhận xét trong quá trình dự thi. Thay vì xem góp ý là áp lực, người đẹp lựa chọn tiếp thu và xem đây như một phần trong quá trình hoàn thiện bản thân.

Người đẹp Việt Nam đã đón nhận góp ý từ chủ tịch Miss Grand International cho hành trình chinh phục vương miện.

Trước đó, Emoura Phạm đã có những dấu ấn nhất định ngay từ những ngày đầu nhập cuộc Miss Grand International 2026. Cô lọt Top 10 Pre-Arrival và sau đó tiếp tục góp mặt trong Top 10 Grand Day Experience, trở thành đại diện châu Á duy nhất xuất hiện trong nhóm này. Đây là những kết quả đến từ các vòng bình chọn, cho thấy đại diện Việt Nam đang nhận được sự chú ý từ người hâm mộ.

Tại phần thi Tài năng diễn ra ngày 24/9, Emoura Phạm lựa chọn kết hợp hát và nhảy. Màn trình diễn giúp cô được gọi tên vào Top 15, trước khi dừng lại ở vòng tiếp theo và không góp mặt trong Top 7.

Bên cạnh thành tích tại các vòng thi và bình chọn, Emoura Phạm cũng nhiều lần nhận được sự quan tâm từ ông Nawat. Trước đó, hình ảnh của cô tại cuộc thi từng được chú ý bởi phong cách thời trang đa dạng, từ vẻ hiện đại, trẻ trung đến những tạo hình đậm chất hoa hậu. Một số chuyên trang sắc đẹp cũng dành đánh giá tích cực cho phong cách của đại diện Việt Nam.

Emoura Phạm bên dàn thí sinh Miss Grand International 2026.

Người đẹp Việt luôn xuất hiện với hình ảnh chỉn chu tại các hoạt động của Miss Grand International.

Miss Grand International 2026 dự kiến tiếp tục có nhiều hoạt động trước đêm chung kết ngày 10/10. Trong chặng đường còn lại, cách Emoura Phạm điều chỉnh hình ảnh, thể hiện kỹ năng sân khấu và giao tiếp sẽ tiếp tục được khán giả Việt Nam theo dõi. Những màn xuất hiện tiếp theo cũng là cơ sở để người hâm mộ đánh giá thêm về hành trình của đại diện Việt Nam tại Miss Grand International năm nay.