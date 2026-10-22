Đại diện Việt Nam lên ngôi vô địch Cúp Trường An 2026

U.14 PVF đoạt ngôi vô địch Cúp Trường An 2026.

Trước khi gặp nhau ở trận chung kết giải, U.14 PVF và U.14 Seoul đã gặp nhau ở lượt cuối vòng bảng với chiến thắng chung cuộc 6-3 nghiêng về đại diện Việt Nam, sau khi lần lượt đánh bại U.14 chủ nhà Trung học trực thuộc Đại học Sư phạm Thiểm Tây và U.14 Qyzyljar (Kazakhstan) với cùng tỷ số 5-0. Tại bán kết, U.14 PVF tiếp tục vượt qua U.14 Assumption United (Thái Lan) để giành quyền chơi trận chúng kết.

Như vậy, U.14 PVF hoàn tất giải đấu trọn vẹn với 5 trận toàn thắng, ghi 18 bàn và chỉ để lọt lưới 4 bàn.