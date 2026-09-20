Đại diện Việt Nam lên đường dự Miss Grand International 2026

Hoa hậu Emoura Phạm lên đường dự Miss Grand International 2026. (Nguồn: Báo Lao Động)

Sau hơn một tháng rưỡi đăng quang, Emoura Phạm dành phần lớn thời gian chuẩn bị cho cuộc thi quốc tế. Người đẹp tập trung rèn luyện thể lực, vũ đạo, kỹ năng trình diễn và ứng xử, đồng thời hoàn thiện hình ảnh trước khi nhập cuộc.

Trước giờ lên đường, Emoura Phạm cùng các người đẹp có mặt tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Cô diện trang phục chỉn chu, giữ tinh thần tự tin và hô vang “Việt Nam” trước khi bắt đầu hành trình tại Thái Lan.

Tại cuộc thi, đại diện Việt Nam sẽ tham gia các hoạt động giao lưu, trải nghiệm văn hóa và chương trình do ban tổ chức tổ chức. Các phần thi chính gồm Tài năng, Trình diễn áo tắm, Phỏng vấn kín và Trang phục Văn hóa Dân tộc.

Emoura Phạm, tên thật Turner Katherine Margaret, tên tiếng Việt Phạm Chấn Phương, sinh năm 2000. Cô có mẹ là người Việt Nam và cha là người Anh gốc Nam Phi.

Người đẹp từng theo học tại British International School (BIS) và The American School (TAS). Năm 15 tuổi, cô sang Mỹ học phổ thông, sau đó theo học chương trình Associate in Arts tại Irvine Valley College, bang California.

Miss Grand International được tổ chức lần đầu năm 2013, do ông Nawat Itsaragrisil sáng lập, với thông điệp “Chấm dứt bạo lực, mang lại hòa bình cho thế giới”. Cuộc thi từng được tổ chức tại Việt Nam vào năm 2017 tại Phú Quốc và năm 2023 tại TP. Hồ Chí Minh.

Năm 2025, đại diện Việt Nam tại Miss Grand International là Yến Nhi, không lọt vào Top 22 chung cuộc. Năm nay, Emoura Phạm tiếp tục là người đẹp đại diện Việt Nam tranh tài tại sân chơi sắc đẹp quốc tế này.