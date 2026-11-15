Đại diện Việt Nam giành hạng ba tại sân chơi Eurovision Song Contest Asia 2026

“Em Tiên” phiên bản quốc tế được làm mới về giai điệu và bản phối, đồng thời chú trọng nâng cấp vũ đạo, đội hình trình diễn và cách dàn dựng sân khấu. (Nguồn: Eurovision Song Contest Asia)

Eurovision Song Contest Asia là phiên bản châu Á - Thái Bình Dương của cuộc thi âm nhạc Eurovision, ra đời trong dịp kỷ niệm 70 năm sân chơi này. Cuộc thi tiếp nối tinh thần kết nối các nền văn hóa thông qua âm nhạc với thông điệp “United by Music” (Gắn kết bằng âm nhạc).

Cuộc thi năm nay quy tụ đại diện 11 quốc gia thuộc khu vực châu Á - Thái Bình Dương, gồm Việt Nam, Campuchia, Lào, Mông Cổ, Bhutan, Philippines, Bangladesh, Thái Lan, Hàn Quốc, Nepal và Malaysia.

Là nghệ sĩ mở màn, Tóc Tiên mang đến phiên bản mới của Em Tiên, ca khúc từng giành chiến thắng tại chương trình Thanh âm Việt Nam (The Sound of Vietnam). So với phần trình diễn trong đêm tuyển chọn ngày 3/10, tiết mục lần này được đầu tư mới về âm nhạc, vũ đạo và dàn dựng sân khấu.

Điểm nhấn của màn trình diễn là hình ảnh đài sen lớn ở vị trí trung tâm, kết hợp cùng bốn tạo hình trang phục khác nhau của nữ ca sĩ. Bản phối được làm mới, bổ sung một đoạn lời tiếng Anh, trong khi các vũ công xuất hiện với trang phục ánh bạc, góp phần tạo nên tổng thể sân khấu đồng nhất.

Kết thúc cuộc thi, đại diện Philippines giành ngôi quán quân với 211 điểm. Thí sinh chủ nhà Thái Lan đứng thứ hai với 170 điểm, còn Tóc Tiên xếp thứ ba với 164 điểm.

Kết quả được quyết định thông qua bình chọn của khán giả. Mỗi người có tám lượt bình chọn miễn phí, phân bổ cho ít nhất ba thí sinh và không được bình chọn cho đại diện của quốc gia mình.

Theo ê-kíp, dù chưa giành ngôi vị cao nhất, Tóc Tiên đã hoàn thành hành trình tại cuộc thi với tiết mục được chuẩn bị công phu, giới thiệu màu sắc âm nhạc Việt Nam trên sân khấu quốc tế.

Tóc Tiên sinh năm 1989, bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ nhỏ và trở lại Việt Nam phát triển sự nghiệp từ năm 2014 sau thời gian du học tại Mỹ.

Cô được biết đến qua nhiều ca khúc như Ngày mai, Em không là duy nhất, Có ai thương em như anh. Nữ ca sĩ từng giành chiến thắng tại chương trình Chị đẹp đạp gió mùa 2024.

(theo Ngôi sao)