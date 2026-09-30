Đại diện Việt Nam được dự đoán đăng quang Hoa hậu Hòa bình 2026

Emoura Phạm là đại diện Việt Nam tại Miss Grand International - Hoa hậu Hòa bình 2026, nhận được sự quan tâm của khán giả trong nước nhờ ngoại hình sáng, khả năng giao tiếp và phong độ ổn định. Người đẹp sinh năm 2000 đang nỗ lực ghi dấu ấn giữa dàn thí sinh quốc tế tại cuộc thi năm nay.

Mới đây, một chuyên trang sắc đẹp quốc tế bất ngờ tung bảng xếp hạng dự đoán mới dành cho Hoa hậu Hòa bình 2026 sau khi các thí sinh hoàn thành phần thi Best In Swimsuit. Đáng chú ý, đại diện Việt Nam được dự đoán đăng quang ngôi vị cao nhất. Các vị trí còn lại trong Top 5 dự đoán lần lượt thuộc về người đẹp Guatemala, Tanzania, Venezuela và Cuba.

Người đẹp Việt Nam được dự đoán đăng quang Hoa hậu Hòa bình 2026 sau phần thi áo tắm.

Dự đoán này nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ Việt Nam. Nhiều khán giả cho rằng việc Emoura Phạm góp mặt ở vị trí dẫn đầu là tín hiệu tích cực sau chuỗi hoạt động liên tục của cô tại Miss Grand International 2026.

Tuy phần thi áo tắm của Emoura Phạm không được đánh giá là quá xuất sắc nếu đặt cạnh một số đại diện đến từ khu vực Mỹ Latin vốn có lợi thế về hình thể và kinh nghiệm trình diễn, người đẹp Việt Nam vẫn nhận được những phản hồi tích cực. Khán giả nhận xét cô giữ phong độ khá ổn định, trình diễn tự tin, giàu năng lượng và không để lộ sự hụt hơi sau nhiều ngày tham gia cuộc thi.

Trên sân khấu, Emoura Phạm lựa chọn cách thể hiện vừa phải, chú trọng thần thái và khả năng tương tác với khán giả. Đây cũng là những yếu tố được cô duy trì trong nhiều hoạt động trước đó tại Hoa hậu Hòa bình 2026.

Tuy nhiên, bảng xếp hạng của các chuyên trang sắc đẹp chỉ mang tính chất dự đoán và có thể thay đổi trước đêm chung kết. Các thí sinh vẫn còn nhiều cơ hội thể hiện bản thân thông qua những phần thi quan trọng phía trước.

Emoura Phạm khoe hình thể trong phần thi Best In Swimsuit tại Hoa hậu Hòa bình 2026.

Trong thời gian tới, các người đẹp sẽ tiếp tục bước vào những hoạt động đáng chú ý như phỏng vấn kín, trang phục dân tộc, bán kết và chung kết. Đây được xem là những chặng quan trọng có thể ảnh hưởng đến hành trình của từng thí sinh.

Với Emoura Phạm, sự kỳ vọng của khán giả đang ngày càng lớn. Sau những nỗ lực thể hiện bản thân trong suốt thời gian qua, đại diện Việt Nam được người hâm mộ kỳ vọng có thể tiến sâu và tạo nên thành tích đáng chú ý tại Hoa hậu Hòa bình 2026.

Miss Grand International -Hoa hậu Hòa bình 2026 dự kiến còn nhiều hoạt động trước khi bước vào đêm chung kết diễn ra ngày 10/10. Trong thời gian tới, Emoura Phạm sẽ tiếp tục tham gia các phần thi, hoạt động giao lưu và những chương trình đồng hành của cuộc thi.

Đây là giai đoạn quan trọng để đại diện Việt Nam duy trì phong độ, hoàn thiện kỹ năng sân khấu và tăng cường tương tác với khán giả quốc tế. Những màn xuất hiện tiếp theo được kỳ vọng giúp Emoura Phạm tiếp tục tạo dấu ấn trong hành trình tại Thái Lan.

Các thí sinh Miss Grand International 2026 sắp bước vào những phần thi quan trọng.

Emoura Phạm sinh năm 2000 tại TP.HCM, tên thật là Turner Katherine Margaret và tên tiếng Việt là Phạm Chấn Phương. Cô có mẹ là người Việt Nam và bố là người Anh. Người đẹp từng sinh sống tại Việt Nam từ nhỏ trước khi sang Mỹ học phổ thông từ năm 15 tuổi.

Quá trình học tập và sinh sống trong môi trường quốc tế giúp Emoura Phạm có lợi thế về ngoại ngữ, giao tiếp và khả năng thích nghi. Những kỹ năng này được cô thể hiện xuyên suốt các hoạt động tại Miss Grand International - Hoa hậu Hòa bình 2026.

Gần đây, đại diện Việt Nam tiếp tục gây chú ý khi giành chiến thắng ở hạng mục bình chọn Grand Live Talk. Thành tích này giúp cô có cơ hội trò chuyện cùng đương kim Miss Grand International là Emma Tiglao, qua đó tiếp tục thu hút sự quan tâm của người hâm mộ trong nước và quốc tế.

Nhiều khán giả Việt ủng hộ Emoura Phạm tại Miss Grand International 2026.

Chặng đường phía trước vẫn còn nhiều thử thách đối với Emoura Phạm. Việc được một chuyên trang sắc đẹp đưa lên vị trí dẫn đầu trong bảng dự đoán mới phần nào cho thấy sự chú ý dành cho đại diện Việt Nam nhưng kết quả cuối cùng chỉ được xác định trong đêm chung kết vào 10/10 sắp tới.