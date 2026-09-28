Đại diện Việt Nam đứng đầu thí sinh mặc đẹp Miss Grand International

Miss Grand International 2026 đang diễn ra tại Thái Lan, quy tụ hơn 70 thí sinh đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ. Sau 10 ngày nhập cuộc, Emoura Phạm tiếp tục nhận được sự quan tâm của khán giả Việt Nam và được kỳ vọng tạo dấu ấn, hướng đến thành tích cao tại cuộc thi năm nay.

Mới đây, một chuyên trang sắc đẹp công bố bảng đánh giá những thí sinh có màn xuất hiện ấn tượng nhất về thời trang trong ngày thứ 10 của Miss Grand International 2026. Đáng chú ý, đại diện Việt Nam Emoura Phạm được chuyên trang này xếp ở vị trí đầu tiên.

Chuyên trang sắc đẹp từ Thái Lan xếp Emoura Phạm đứng đầu thí sinh mặc đẹp tại ngày thứ 10 của Miss Grand International 2026. (Ảnh từ IG @onepageantt)

Trong ngày thứ 10 tại cuộc thi, Emoura Phạm gây chú ý với diện mạo nổi bật khi lựa chọn một thiết kế váy đỏ. Người đẹp kết hợp trang phục với lối trang điểm sắc sảo, mang đậm hình ảnh của một "nữ hoàng sắc đẹp". Kiểu tóc cũng được cô đầu tư kỹ lưỡng, tạo tổng thể sang trọng và nổi bật.

Chia sẻ trước truyền thông, Emoura Phạm cho biết cô đã dành thời gian từ sáng sớm để chuẩn bị cho diện mạo lần này. Từ trang điểm, làm tóc đến lựa chọn trang phục đều được người đẹp chú trọng nhằm mang đến hình ảnh lộng lẫy, phù hợp với không khí của một cuộc thi nhan sắc quốc tế.

Màn xuất hiện của đại diện Việt Nam nhanh chóng nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả. Không ít người hâm mộ cho rằng Emoura Phạm ngày càng biết cách phát huy lợi thế ngoại hình, đồng thời chủ động thay đổi phong cách sau những ngày đầu tham gia cuộc thi.

Nhan sắc của n gười đẹp Việt Nam đang được nhiều khán giả đánh giá cao tại Miss Grand International 2026.

Đáng chú ý, một bộ phận khán giả nhận xét Emoura Phạm dường như đã tiếp thu những góp ý từng được ông Nawat Itsaragrisil - Chủ tịch Miss Grand International, đưa ra. Trước đó, ông Nawat từng dành lời khen cho đại diện Việt Nam về sự thú vị, thông minh và khả năng giao tiếp, song cũng mong muốn cô thể hiện rõ hơn hình ảnh của một "beauty queen".

Sau 10 ngày nhập cuộc, Emoura Phạm đang cho thấy sự điều chỉnh trong phong cách. Việc lựa chọn cách trang điểm sắc sảo, kiểu tóc cầu kỳ và trang phục nổi bật được xem là một trong những thay đổi đáng chú ý của người đẹp. Người hâm mộ cũng kỳ vọng cô tiếp tục hoàn thiện hình ảnh trong những hoạt động tiếp theo.

Emoura Phạm thay đổi cách trang điểm sau góp ý từ Chủ tịch Miss Grand International.

Miss Grand International 2026 dự kiến còn nhiều hoạt động trước khi bước vào đêm chung kết diễn ra ngày 10/10. Trong thời gian tới, Emoura Phạm sẽ tiếp tục tham gia các phần thi, hoạt động giao lưu và những chương trình đồng hành của cuộc thi.

Đây là giai đoạn quan trọng để đại diện Việt Nam duy trì phong độ, hoàn thiện kỹ năng sân khấu và tăng cường tương tác với khán giả quốc tế. Những màn xuất hiện tiếp theo được kỳ vọng giúp Emoura Phạm tiếp tục tạo dấu ấn trong hành trình tại Thái Lan.

Emoura Phạm sinh năm 2000 tại TP.HCM, tên thật là Turner Katherine Margaret và tên tiếng Việt là Phạm Chấn Phương. Cô có mẹ là người Việt Nam, bố là người Anh. Người đẹp từng sinh sống tại Việt Nam từ nhỏ trước khi sang Mỹ học phổ thông từ năm 15 tuổi.

Quá trình học tập và sinh sống trong môi trường quốc tế giúp Emoura Phạm có lợi thế về ngoại ngữ, giao tiếp và khả năng thích nghi. Những kỹ năng này được cô thể hiện xuyên suốt các hoạt động tại Miss Grand International 2026.

Gần đây, đại diện Việt Nam tiếp tục gây chú ý khi giành chiến thắng ở hạng mục bình chọn Grand Live Talk. Thành tích này giúp cô có cơ hội trò chuyện cùng đương kim Miss Grand International Emma Tiglao, qua đó tiếp tục thu hút sự quan tâm của người hâm mộ trong nước và quốc tế.

Emoura Phạm đang được kỳ vọng mang về vương miện thứ 2 cho Việt Nam tại Miss Grand International.