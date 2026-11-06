Đại diện Việt Nam đăng quang The Miss Globe - Hoa hậu Hoàn cầu

Chung kết The Miss Globe - Hoa hậu Hoàn cầu 2026 vừa diễn ra tại Thái Lan, quy tụ nhiều thí sinh đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Đại diện Việt Nam tại cuộc thi năm nay là người đẹp Nguyễn Thu Thảo.

Trải qua các phần thi trong đêm chung kết, Nguyễn Thu Thảo chính thức được xướng tên cho ngôi vị cao nhất, đăng quang The Miss Globe - Hoa hậu Hoàn cầu 2026.

Nguyễn Thu Thảo chính thức đăng quang The Miss Globe - Hoa hậu Hoàn cầu 2026.

Chiến thắng của người đẹp Việt nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả trong nước. Trên mạng xã hội, nhiều người gửi lời chúc mừng, bày tỏ niềm tự hào trước thành tích mà đại diện Việt Nam đạt được tại đấu trường nhan sắc quốc tế.

The Miss Globe 2026 diễn ra từ ngày 24/10 đến 7/11 tại Thái Lan, với chủ đề "Vẻ đẹp đoàn kết, hướng đến sự đa dạng văn hóa, tình hữu nghị quốc tế và khát vọng chung của phụ nữ trên thế giới".

Nhiều khán giả chúc mừng thành tích của đại diện Việt Nam tại The Miss Globe - Hoa hậu Hoàn cầu 2026.

Nguyễn Thu Thảo sinh năm 2005, quê Tuyên Quang. Người đẹp sở hữu chiều cao 1,8 m và hiện là sinh viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Trước khi đến với The Miss Globe 2026, cô đã có kinh nghiệm tham gia một số sân chơi sắc đẹp trong nước. Nguyễn Thu Thảo hiện là đương kim Hoa hậu và Nam vương Du lịch Việt Nam 2026. Trước đó, cô từng góp mặt tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam nhưng dừng chân ở top 40.

Với lợi thế về chiều cao cùng kinh nghiệm trình diễn, Nguyễn Thu Thảo được kỳ vọng sẽ thể hiện tốt trong hành trình chinh phục chiếc vương miện quốc tế.

Đáng chú ý, trước thềm chung kết The Miss Globe 2026, đại diện Việt Nam đã ghi dấu ấn khi lọt top 6 phần thi Trang phục dân tộc. Thiết kế cô mang đến cuộc thi lấy cảm hứng từ nghệ thuật hát bội Nam Bộ, góp phần giới thiệu nét đẹp văn hóa truyền thống Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Nguyễn Thu Thảo lọt top 6 phần thi Trang phục dân tộc tại The Miss Globe 2026.

Trước Nguyễn Thu Thảo, đại diện Việt Nam từng có những thành tích đáng chú ý ở The Miss Globe. Nổi bật trong số đó là Đỗ Trần Khánh Ngân, người từng đăng quang Hoa hậu Hoàn cầu 2017. Năm 2022, Lâm Thu Hồng giành danh hiệu Á hậu 4. Đến năm 2024, Đỗ Hà Trang tiếp tục mang về danh hiệu Á hậu 4 cho Việt Nam.

Với chiến thắng của Nguyễn Thu Thảo, Việt Nam tiếp tục có thêm một dấu ấn đáng chú ý tại sân chơi nhan sắc này. Thành tích của người đẹp Tuyên Quang cũng nối dài những kết quả tích cực mà các đại diện Việt Nam từng đạt được tại The Miss Globe qua các mùa giải.