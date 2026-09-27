Đại diện Việt Nam đăng quang Á vương 4 Mister International 2026

Nguyễn Vũ Linh giành ngôi vị Á vương 4 Mister International 2026.

Thành tích tại Mister International 2026 ghi nhận những nỗ lực không ngừng của Nguyễn Vũ Linh trong suốt hành trình tham dự cuộc thi. Mùa giải năm nay quy tụ dàn thí sinh được đánh giá có chất lượng cao, đồng đều. Ngay từ những ngày đầu, Nguyễn Vũ Linh đã là một trong những gương mặt nổi bật và được dự đoán có khả năng tiến sâu vào vòng chung kết.

ANDRES BRISEÑO BRISEÑO- đại diện đến từ Mexico giành ngôi vị Quán quân Mister International 2026.

Thành tích của Nguyễn Vũ Linh tiếp tục góp phần khẳng định vị thế "cường quốc nam vương" của Việt Nam, khi các đại diện nước nhà liên tục giành thứ hạng cao tại những cuộc thi sắc đẹp dành cho nam giới hàng đầu thế giới.

Trước khi chính thức sang Thái Lan tham dự cuộc thi, Nguyễn Vũ Linh từng chia sẻ, anh đến với Mister International 2026 bằng khát vọng chiến thắng. Tuy nhiên, nếu không may mắn giành ngôi vị cao nhất, mục tiêu của anh vẫn là mang đến hình ảnh một người đàn ông Việt Nam khiến ban giám khảo phải nhớ đến khi nghĩ về hình ảnh người đàn ông Việt Nam mạnh mẽ.

Vũ Linh thể hiện qua các phần thi trong đêm chung kết

Trong đêm Chung kết, Vũ Linh tỏa sáng với phong thái tự tin, gương mặt sáng và vẻ ngoài nam tính. Anh cùng các thí sinh trải qua nhiều phần thi từ đồng diễn, giới thiệu bản thân đến trình diễn đồ bơi, suit và ứng xử.

Ở mỗi phần thi, Nguyễn Vũ Linh đều cho thấy sự biến hóa đa dạng. Anh vô cùng gợi cảm khi trình diễn đồ bơi, lại hết sức lịch lãm, đĩnh đạc khi diện suit và năng động, mạnh mẽ với hình ảnh "boy phố" trong màn đồng diễn vui nhộn. Những hình ảnh được ghi nhận trong các hoạt động của cuộc thi cũng cho thấy một Vũ Linh thân thiện, hòa đồng và luôn tràn đầy năng lượng trong từng hành trình.

Chia sẻ sau khi đăng quang Á vương 4, Nguyễn Vũ Linh cho biết: "Khi đến với cuộc thi, tôi đã đặt mục tiêu ở vị trí cao hơn. Việc dừng chân ở vị trí Á vương 4 khiến tôi có những tiếc nuối, vì đã không may mắn đạt được mục tiêu. Tuy nhiên, tôi thấy mình cũng đã nỗ lực rất nhiều để có thể vươn lên các đối thủ nặng ký và có mặt trong top 6. Tôi hy vọng danh hiệu này sẽ tiếp thêm động lực để tôi bước tiếp những chặng đường mới trong sự nghiệp, không ngừng tìm kiếm thành công mới, lan tỏa những điều tích cực trong cuộc sống".

Top 6 Mister International 2026.

Ông Đỗ Kim Khánh, Giám đốc Quốc gia Mister International Việt Nam, đơn vị cử Vũ Linh đại diện Việt Nam tham dự mùa thi năm nay, cho biết: "Mùa thi năm nay sở hữu chất lượng thí sinh rất cao và đồng đều. Đây là một thách thức để Vũ Linh vượt qua các đối thủ trong từng hoạt động của cuộc thi. Việc Vũ Linh dừng chân ở vị trí Á vương 4 tuy có chút tiếc nuối nhưng chúng tôi thấy rằng Vũ Linh đã làm tròn nhiệm vụ của mình một cách tốt nhất".

Nguyễn Vũ Linh sinh năm 1994, quê Vĩnh Long. Anh tốt nghiệp Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh và từng là tiếp viên hàng không.

Năm 2018, Vũ Linh tham dự cuộc thi Người mẫu Thời trang Việt Nam và giành giải Á quân. Năm 2022, anh giành ngôi Á vương 4 Mister Grand International. Năm 2024, anh được chọn làm Đại sứ Du lịch Truyền thông của tỉnh Ninh Thuận.

Vũ Linh đã tỏa sáng trong đêm chung kết Mister International Việt Nam

Năm 2025, Vũ Linh có bước ngoặt trong sự nghiệp khi giành ngôi vị Á vương 4 Manhunt International 2025, một trong những cuộc thi dành cho nam giới hàng đầu thế giới.

Việc giành ngôi vị Á vương 4 Mister International 2026 tiếp tục bổ sung vào "bộ sưu tập" những danh hiệu Á vương cuộc thi quốc tế của Vũ Linh, đồng thời đánh dấu thêm một dấu ấn đáng chú ý trong hành trình hoạt động của anh.

Cuộc thi Mister International 2026 diễn ra từ ngày 12/9 đến ngày 26/9 tại Bangkok và Phuket, Thái Lan. Ở những mùa giải trước, Việt Nam từng giành được một số thành tích nổi bật như Trịnh Bảo đăng quang Nam vương năm 2018 và Mister Việt Nam 2024 Mạnh Lân giành ngôi vị Á vương 1 năm 2024.