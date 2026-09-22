Đại diện từ Nghệ An vô địch vòng loại miền Trung môn bóng đá sinh viên toàn quốc

Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật Vinh (áo vàng) vui mừng lên nhận cúp vàng Vòng loại khu vực miền Trung môn Bóng đá 2026.

Vượt qua nhiều thử thách thời tiết cùng sự cạnh tranh quyết liệt, Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật Vinh (tỉnh Nghệ An) đã xuất sắc giành ngôi Vô địch, cùng Trường Đại học Luật, Đại học Huế và Đại học Huế trở thành 3 đại diện tiến vào Vòng chung kết toàn quốc.

TS Bùi Văn Lợi, Phó Giám đốc Đại học Huế, Trưởng Ban tổ chức Giải cho biết, giải đấu quy tụ 5 đội bóng sinh viên miền Trung tranh tài qua 10 trận đấu kịch tính. Dù điều kiện thời tiết tại Huế có những ngày mưa rả rích khiến mặt sân trơn trượt, song các cầu thủ trẻ vẫn cống hiến những trận cầu bùng nổ tinh thần thể thao cao thượng và ghi nhận tổng cộng 73 bàn thắng.

TS Bùi Văn Lợi, Phó Giám đốc Đại học Huế, Trưởng Ban tổ chức Giải phát biểu bế mạc.

Bên cạnh chất lượng chuyên môn, công tác tổ chức và kỷ luật của giải đấu được đánh giá rất cao. Toàn giải ghi nhận 25 thẻ vàng, 1 thẻ đỏ và duy nhất 1 trường hợp chấn thương nhẹ được lực lượng y tế chăm sóc kịp thời. Tổ trọng tài đến từ Liên đoàn Bóng đá Huế đã điều hành công tâm, chuyên nghiệp, trong khi hệ thống sân bãi Song Nam đáp ứng tốt các tiêu chuẩn thi đấu và an ninh.

Các đội bóng tham dự vòng loại khu vực miền Trung.

Khép lại hành trình cạnh tranh sôi nổi, Ban tổ chức đã trao các danh hiệu cho các cá nhân và tập thể xuất sắc. Cầu thủ Tôn Thất Quyền (Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật Vinh) vinh dự nhận giải Cầu thủ xuất sắc nhất giải.

Trao giải cho Cầu thủ xuất sắc nhất giải.

Hai đội bóng đồng giải Ba thuộc về Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế và Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế. Ngôi Á quân thuộc về Trường Đại học Luật, Đại học Huế.

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế đạt giải Ba.

Cùng đồng giải Ba là Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế.

Trường Đại học Luật, Đại học Huế đạt ngôi Á quân.

Đặc biệt, chiếc cúp vàng danh giá của khu vực miền Trung đã chính thức thuộc về Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật Vinh sau những màn trình diễn bản lĩnh.

TS Bùi Văn Lợi trao huân chương cho đội bóng vô địch.

Theo tuyên bố bế mạc từ Trưởng Ban tổ chức, 3 đội bóng xuất sắc nhất gồm Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật Vinh; Trường Đại học Luật, Đại học Huế; Đại học Huế sẽ đại diện khu vực miền Trung tham dự Vòng chung kết toàn quốc môn bóng đá vào tháng 10 tới.

Cúp vàng thuộc về đại diện từ Nghệ An - đội bóng Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật Vinh.

Sự thành công của giải đấu ghi nhận sự chỉ đạo từ Bộ GD&ĐT; Hội Thể thao Đại học và Chuyên nghiệp Việt Nam, sự đồng hành của Vietcontent cùng các đơn vị tài trợ như Tập đoàn Động Lực, VietinBank, PVComBank, Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Huế ICP, Công ty An Khang Thành Đạt và Hãng thể thao Apollo.