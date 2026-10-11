Đại diện Thổ Nhĩ Kỳ giành danh hiệu 'Mister Global 2026', Trương Trọng Hiếu nỗ lực quảng bá văn hoá Việt tại cuộc thi

Chung kết Mister Global 2026 vừa diễn ra tại Thái Lan, quy tụ 40 thí sinh. Sau các phần thi, đại diện Thổ Nhĩ Kỳ Dilhan Divrikli (21 tuổi) giành danh hiệu Nam vương. Ngoài ra, BTC cũng trao danh hiệu cho các vị trí Á vương từ 1 đến 4.

Người mẫu Trương Trọng Hiếu có chút tiếc nuối khi kết quả chưa như mong đợi. Dù vậy, anh không xem thứ hạng là thước đo duy nhất cho những gì mình nhận được sau hơn nhiều ngày dự thi. Với anh, cơ hội đại diện Việt Nam, trải nghiệm môi trường quốc tế và nhận ra những điểm cần hoàn thiện cũng là những giá trị đáng trân trọng.

Nhìn lại cuộc thi, Trương Trọng Hiếu nhớ nhất khoảnh khắc được hô vang hai tiếng "Việt Nam" trên sân khấu quốc tế. Phần trình diễn bộ trang phục "Vũ hóa đồng thăng" cũng là dấu ấn đặc biệt với nam người mẫu này, khi anh có cơ hội giới thiệu hình ảnh văn hóa quê hương đến bạn bè năm châu, thông qua thời trang.

Đằng sau những phút xuất hiện trước khán giả là lịch trình dày đặc cùng áp lực từ các phần thi. Trọng Hiếu cho biết, sự đồng hành của ê kíp và tình cảm từ khán giả trong nước giúp anh có thêm động lực trong suốt hành trình. Việc gặp gỡ, giao lưu với các đại diện quốc tế cũng mở ra cơ hội kết nối, giúp anh có thêm trải nghiệm trong môi trường trình diễn chuyên nghiệp.

Cuộc thi đồng thời khiến người mẫu nhìn rõ hơn những hạn chế của bản thân. Anh xác định, ngoại ngữ, kỹ năng giao tiếp và khả năng trình diễn là những yếu tố cần tiếp tục trau dồi nếu muốn phát triển nghề nghiệp trong môi trường quốc tế. Theo Trọng Hiếu, trải nghiệm tại Mister Global giúp anh hiểu rằng, sự chuẩn bị không chỉ nằm ở ngoại hình, thể lực mà còn ở khả năng thích nghi và giữ bình tĩnh trước áp lực.

Sau cuộc thi, Trương Trọng Hiếu dự định tiếp tục hoạt động người mẫu, tham gia các dự án thời trang và trình diễn phù hợp. Anh cũng lên kế hoạch duy trì việc tập luyện thể lực, nâng cao chuyên môn để chuẩn bị cho những cơ hội tiếp theo.