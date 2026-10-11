Đại diện Tanzania đăng quang Miss Grand International 2026, Emoura Phạm là Á hậu 4

Đại diện Việt Nam - Hoa hậu Emoura Phạm là Á hậu 4 Miss Grand International 2026

Tối 10.10, Chung kết Miss Grand International 2026 diễn ra tại Thái Lan, Bangkok với sự tham gia của 77 thí sinh. Vượt qua nhiều ứng viên mạnh, đại diện Việt Nam - Hoa hậu Emoura Phạm lọt vào Top 5 chung cuộc.

Mở màn đêm chung kết, Emoura Phạm cùng các thí sinh xuất hiện trong trang phục đồng diễn. Giữa sân khấu, cô hô vang hai tiếng Việt Nam đầy năng lượng và catwalk đầy tự tin trong sự cổ vũ của khán giả.

Tiếp tục chương trình, các thí sinh bước vào phần trình diễn trang phục áo tắm. Trên sân khấu, đại diện Việt Nam thu hút ánh nhìn với những bước catwalk uyển chuyển, thể hiện sự tự tin và khả năng làm chủ sân khấu.

Với phong độ ổn định và sự thể hiện nổi bật, Emoura Phạm được gọi tên vào Top 11, bước vào phần thi thuyết trình về hòa bình.

Emoura Phạm trong phần thi thuyết trình

Tại đây, cô thể hiện sự tự tin và phong thái bản lĩnh. Emoura Phạm đã tạo nên một khoảnh khắc vô cùng lắng đọng khi kêu gọi toàn thể khán phòng im lặng trong 3 giây để cùng cảm nhận âm thanh của hòa bình.

Cô chia sẻ: “Âm thanh của hòa bình là một không gian không có tiếng súng, bom đạn hay sự sợ hãi. Ba giây im lặng đối với chúng ta có thể nhỏ bé, nhưng lại là giấc mơ của hàng triệu con người đang sống trong chiến sự. Nỗi đau không cần hộ chiếu, nước mắt không có quốc tịch và hòa bình không có biên giới”.

Ở đoạn kết phần thi, Emoura Phạm cất tiếng hát Heal the World, biến bài nói thành một thông điệp chữa lành.

Tiếp đó, Emoura Phạm bước vào phần thi trình diễn trang phục dạ hội và tỏa sáng trong thiết kế đến từ thương hiệu JoliPoli của nhà thiết kế Phạm Đăng Anh Thư.

Sau đó, Top 11 tiếp tục bước vào phần thi ứng xử. Đại diện Việt Nam đã nhận câu hỏi từ Ban Giám khảo với nội dung: “Bạn truyền cảm hứng cho bản thân và cho người khác bằng cách nào?”.

Người đẹp trong phần thi dạ hội

Emoura Phạm cho biết nguồn cảm hứng của cô đến từ cội nguồn, lịch sử và hình ảnh người bà, người mẹ. Câu chuyện người mẹ từng đi bộ hơn 10km mỗi ngày trong cảnh đói để tìm kiếm tri thức đã giúp cô thấm thía giá trị của sự kiên trì và giáo dục. Từ đó, cô mong muốn lan tỏa năng lượng tích cực, truyền cảm hứng để mọi người nỗ lực hoàn thiện bản thân.

Bước vào vòng thi ứng xử cuối cùng, Top 5 nhận được câu hỏi chung từ Ban Giám khảo: “Theo bạn, một người phụ nữ bản lĩnh cần sở hữu những phẩm chất nào?”

Emoura Phạm cho rằng phụ nữ bản lĩnh cần biết sẻ chia, tiếp thêm sức mạnh và tạo cơ hội cho cộng đồng. Đó cũng là lý do cô cùng gia đình khởi xướng dự án “100 cây cầu dân sinh”, hướng đến hỗ trợ các gia đình và cộng đồng còn khó khăn tại Đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam. Với cô, giá trị của người phụ nữ còn nằm ở khả năng tạo ra những thay đổi tích cực cho xã hội.

“Đến nay, dự án đã hoàn thành 18 cây cầu, trong khi cây cầu thứ 19 và 20 đang dần hoàn thiện. Tôi tin rằng mỗi cây cầu được xây dựng sẽ mở ra thêm cơ hội cho trẻ em đến trường, giúp các gia đình cải thiện sinh kế và đưa những ước mơ đến gần hơn với hiện thực.

Với tôi, một người phụ nữ bản lĩnh chính là người biết kết nối, sẻ chia và trao cơ hội cho người khác. Bởi đôi khi, sức mạnh của một người không chỉ được thể hiện qua những gì họ làm được cho bản thân, mà còn qua những giá trị họ mang lại cho cộng đồng”, đại diện Việt Nam chia sẻ.

Jihan Mohin Dimachk đến từ Tanzania đoạt vương miện Miss Grand International 2026

Chung cuộc, Hoa hậu Emoura Phạm của Việt Nam giành danh hiệu Á hậu 4 Miss Grand International 2026.

Danh hiệu Hoa hậu thuộc về Jihan Mohin Dimachk đến từ Tanzania - đây cũng là nữ hoàng châu Phi đầu tiên từng đội vương miện Miss Grand International.

Các vị trí Á hậu còn lại lần lượt thuộc về đại diện Ecuador (Á hậu 1), Hà Lan (Á hậu 2) và Guatemala (Á hậu 3).