Đại diện Singapore giành giải Nhất bảng triển vọng tại Digital Dragons 2026

Ban tổ chức trao Giải Nhất Bảng triển vọng cho đội Tung Lok - Republic Polytechnic, Singapore.

Ngày 20/9, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn (VKU), Đại học Đà Nẵng phối hợp cùng Công ty EVVO Labs (Singapore) tổ chức Lễ Bế mạc và Trao giải Vòng Chung kết Cuộc thi Tìm kiếm tài năng An toàn thông tin - Digital Dragons: The Cybersecurity Challenge (DDC 2026).

Tại chương trình, Ban Tổ chức công bố bảng xếp hạng Top 15 và trao các giải thưởng danh giá của Bảng thi đấu chính thức gồm: Giải Nhất thuộc về đội VSL.T1 - Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn (VKU); Giải Nhì thuộc về đội CH@T_GPT - Đại học Duy Tân (DTU); Giải Ba là đội Claude Mythos 6 Internal Testing - Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG TP HCM (HCMUT).

Giải Nhất bảng chính thức là đội VSL.T1 - Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn (VKU).

Đồng thời, Ban Tổ chức cũng tiến hành trao thưởng động viên cho các đội thi ở Bảng giao lưu, sân khấu cọ xát giữa các tài năng trẻ ngành An toàn thông tin của VKU và các đội khách mời đến từ Republic Polytechnic (Singapore).

Cụ thể, giải Nhất bảng triển vọng là đội Tung Lok - Republic Polytechnic, Singapore; Giải Nhì là đội Four Horsemen - Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt Hàn (VKU); Giải Ba là đội VSL.t1n3y3 - Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt Hàn (VKU).

TS Trần Thế Sơn – Phó Hiệu trưởng VKU, Phó Trưởng Ban tổ chức kiêm Trưởng Ban Trọng tài nhấn mạnh, giải đấu năm nay ghi dấu bước chuyển mình vượt bậc khi quy tụ hầu hết đội tuyển mạnh nhất đến từ các cơ sở đào tạo trọng điểm về an toàn thông tin trên cả nước cùng các đại diện ưu tú trong khu vực ASEAN.

Bế mạc và Trao giải cho các đội dự thi.

"Để đánh giá thực chất và chính xác nhất bản lĩnh, năng lực cá nhân cũng như sự phối hợp của các thí sinh, Ban Tổ chức năm nay đã siết chặt quy chế, không cho phép sử dụng các công cụ hỗ trợ trí tuệ nhân tạo (AI) trong quá trình làm bài. Đặc biệt, đây là lần đầu tiên một cuộc thi an toàn thông tin tại Việt Nam đưa nội dung bảo mật cho hệ thống nhúng và phần cứng vào đề thi thực chiến. Đây là xu hướng an ninh mạng tiên tiến của thế giới, giúp sinh viên vượt ra khỏi kiến thức nền tảng trong trường học để tiếp cận trực tiếp với các kịch bản, dữ liệu và sự cố thực tế", TS Trần Thế Sơn nhấn mạnh.