Đêm Chung kết Miss Universe 2026 diễn ra vào tối 24/11 tại San Juan, Puerto Rico (giờ địa phương), với sự tham gia của 116 thí sinh đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Trên sân khấu quê nhà, Jennifer Barreto đã vượt qua các đối thủ để giành ngôi vị cao nhất. Cô được trao vương miện bởi người tiền nhiệm Fátima Bosch, đại diện Mexico.

Jennifer Barreto năm nay 27 tuổi, sở hữu chiều cao 1m80, vóc dáng săn chắc đậm chất Latin. Cô từng tiết lộ hành trình giảm hơn 30 kg trong một năm để dự thi nhan sắc. Không chỉ sở hữu ngoại hình nổi bật, tân Hoa hậu Hoàn vũ còn có nền tảng học vấn đáng chú ý. Cô tốt nghiệp cử nhân Tâm lí học, đồng thời có bằng Thạc sĩ về Tâm lí học và Công tác xã hội lâm sàng.

Trong công việc, Jennifer hoạt động trong lĩnh vực phòng ngừa và hỗ trợ cộng đồng, từng làm chuyên viên phòng ngừa thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ. Cô cũng tham gia các hoạt động tình nguyện, trong đó có những chương trình hỗ trợ trẻ em mắc bệnh tiểu đường.

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Một trong những điều khiến chiến thắng của Jennifer trở nên đặc biệt là cô đã làm mẹ. Người đẹp có một cô con gái tên Penelope và cô là người mẹ đầu tiên đăng quang Miss Universe trong lịch sử cuộc thi này. Đây được xem là dấu mốc đáng chú ý trong hành trình mở rộng quan niệm về vẻ đẹp, bản lĩnh và hình ảnh người phụ nữ tại đấu trường sắc đẹp quốc tế.

Chiến thắng của Jennifer Barreto cũng đưa Puerto Rico trở lại vị trí cao nhất của Miss Universe sau hai thập kỷ. Trước cô, quốc gia này từng có 5 người đẹp đăng quang gồm Marisol Malaret (1970), Deborah Carthy-Deu (1985), Dayanara Torres (1993), Denise Quiñones (2001) và Zuleyka Rivera (2006).

Đặc biệt, chiếc váy dạ hội Jennifer diện trong đêm Chung kết là một thiết kế mang ý nghĩa tri ân lịch sử nhan sắc quê nhà. Bộ trang phục do nhà thiết kế Luis Antonio thực hiện, lấy cảm hứng từ phong cách của cả 5 Hoa hậu Hoàn vũ Puerto Rico trước đó, kết hợp những dấu ấn đặc trưng trong từng thiết kế.

Đêm Chung kết Miss Universe 2026 khép lại với các vị trí còn lại trong Top 5 như sau:

- Danh hiệu Á hậu 1 thuộc về đại diện đến từ Cộng hoà Dominican Melissa Núñez.

- Danh hiệu Á hậu 2 thuộc về đại diện đến từ Venezuela Clara Vegas.

- Danh hiệu Á hậu 3 thuộc về đại diện đến từ Philippines Bea Millan-Windorski.

- Danh hiệu Á hậu 4 thuộc về đại diện đến từ New Zealand Georgia Waddington.