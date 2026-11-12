Đại diện Liên hợp quốc: Hàng triệu người tại Gaza và Liban cần cứu trợ

Các em nhỏ nhận thực phẩm cứu trợ tại Jabalia, Dải Gaza. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Liên hợp quốc (LHQ), ngày 11/11, Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc phụ trách các vấn đề nhân đạo Tom Fletcher cảnh báo tình hình nhân đạo tại Dải Gaza ngày càng trầm trọng, trong bối cảnh hoạt động viện trợ tiếp tục bị trì hoãn, trong khi mùa Đông đang đến gần.

Trong tuyên bố, ông Fletcher cho biết các nhân viên cứu trợ Liên hợp quốc đã nhiều lần cảnh báo về nhu cầu cấp thiết đối với các vật dụng thiết yếu trong mùa Đông tại Gaza.

Tuy nhiên, dù các bộ trưởng ngoại giao và đối tác cam kết hỗ trợ, việc triển khai vẫn bị trì hoãn với lý do chờ kết quả bầu cử và thành lập chính phủ mới tại Israel. Ông nhấn mạnh đây không phải là lý do có thể chấp nhận theo luật nhân đạo quốc tế.

`Người dân Gaza đang phải đối mặt với giá rét và những cơn bão khiến hàng nghìn lều tạm bị sập hoặc ngập lụt. Ông Fletcher kêu gọi mở tất cả các cửa khẩu vào Gaza, tạo điều kiện cho các tổ chức phi chính phủ hoạt động, khôi phục hoạt động thương mại và cấp kinh phí cho kế hoạch cứu trợ. Các mặt hàng cấp thiết gồm nơi trú ẩn kiên cố, quần áo ấm, chăn màn, thiết bị sưởi, máy phát điện, nhiên liệu và thiết bị bơm nước, dọn dẹp đống đổ nát.

Cùng ngày, Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) kêu gọi các đối tác quốc tế tăng tài trợ cho kế hoạch phục hồi dựa trên tạo sinh kế tại các vùng lãnh thổ Palestine.

Theo Tổ chức Lao động quốc tế, riêng tại Gaza, khoảng 252.000 việc làm đã bị mất trong giai đoạn từ quý III/2023 đến quý 3/2025, tỷ lệ thất nghiệp lên tới 85,1%, trong khi thu nhập từ lao động thiệt hại 2,77 tỷ USD. ILO cho rằng viện trợ nhân đạo cần đi đôi với khôi phục việc làm, doanh nghiệp và các dịch vụ thiết yếu để tạo nền tảng phục hồi bền vững.

Trong khi đó, tại Liban, hơn 1 triệu người, tương đương gần 25% dân số, đang đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng, theo thông báo chung ngày 11/11 của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO), Chương trình Lương thực thế giới (WFP) và Bộ Nông nghiệp Liban. Con số này dự kiến tăng lên 1,15 triệu người vào giữa năm 2027.

Các tổ chức trên cho biết nhiều năm xung đột và khủng hoảng kinh tế đã làm suy giảm cơ hội việc làm, cạn kiệt tiền tiết kiệm và gia tăng gánh nặng nợ của các hộ gia đình, trong khi giá lương thực, nhiên liệu và các mặt hàng thiết yếu tiếp tục tăng.

Tình trạng đáng lo ngại nhất tập trung tại các khu vực miền Nam chịu ảnh hưởng của xung đột và những vùng nghèo ở miền Bắc, miền Đông Liban.

Các cơ quan Liên hợp quốc kêu gọi hành động khẩn cấp nhằm hỗ trợ những cộng đồng bị ảnh hưởng, ngăn tình trạng mất an ninh lương thực tiếp tục lan rộng./.