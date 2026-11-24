Giá dầu giảm phiên thứ hai liên tiếp trong ngày 24/11 và giao dịch gần mức thấp nhất trong 3 tháng qua, trước những dấu hiệu cho thấy nguồn cung dầu thô đang gia tăng và có khả năng gây ra tình trạng dư thừa trên thị trường, dù các rủi ro đối với hoạt động vận tải biển qua Eo biển Hormuz vẫn tiếp diễn.