Đại diện ECB thận trọng về lộ trình tăng lãi suất
Quan chức Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) Gediminas Simkus nhận định, đợt tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm vào ngày 17/12 tới có thể chưa đủ để kiềm chế lạm phát ở mức 4%. Tuy nhiên, ECB chưa cần vội tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ ngay sau tháng 12, bởi những tác động lan tỏa từ cú sốc giá năng lượng vẫn đang hình thành.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/dai-dien-ecb-than-trong-ve-lo-trinh-tang-lai-suat-246261124175536305.htm