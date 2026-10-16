Đại diện duy nhất ngành dược phẩm và bán lẻ y tế vào Top 50 ESG 2026

Hệ thống Nhà thuốc và Tiêm chủng Long Châu nhận chứng nhận Top 50 Doanh nghiệp Dẫn đầu về ESG Việt Nam 2026. (Ảnh: HOÀNG KHÁNH)

Top 50 Doanh nghiệp dẫn đầu về ESG Việt Nam ghi nhận những doanh nghiệp đang từng bước tích hợp các yếu tố môi trường, xã hội và quản trị vào hoạt động cốt lõi, qua đó tạo lợi thế cạnh tranh và thúc đẩy tăng trưởng dài hạn.

Theo Ban tổ chức, bộ đánh giá khắt khe bao gồm 66 chỉ số, được tổng hợp thành bốn nhóm: Môi trường (35%), Xã hội (25%), Quản trị (25%) và Tài chính và tuân thủ (15%). Thông qua danh sách “Top 50 Doanh nghiệp Dẫn đầu về ESG Việt Nam”, Forbes Việt Nam nhấn mạnh vai trò ngày càng quan trọng của ESG trong chiến lược kinh doanh, năng lực cạnh tranh và khả năng phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Hệ thống Nhà thuốc và Tiêm chủng Long Châu là đại diện duy nhất của ngành dược phẩm và bán lẻ y tế Việt Nam có tên trong danh sách. Đơn vị xác định phát triển bền vững không chỉ nằm ở việc tối ưu hoạt động kinh doanh, mà còn gắn liền với sứ mệnh “Vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn”. Theo định hướng này, trách nhiệm môi trường, chất lượng dịch vụ y tế kết hợp ứng dụng công nghệ và quản trị có trách nhiệm nhằm tạo ra giá trị thiết thực cho người dân, đối tác và cộng đồng.

Long Châu hợp tác với các đối tác dược phẩm triển khai thu gom, xử lý và tái chế đúng cách vỉ thuốc, vỏ nhựa bút tiêm insulin và thiết bị xịt hen, COPD đã qua sử dụng. (Ảnh: NGÔ LỘC)

Xác định sứ mệnh chăm sóc sức khỏe cộng đồng phải gắn liền với trách nhiệm bảo vệ môi trường là trụ cột trọng tâm trong định hướng phát triển bền vững, Long Châu từng bước thực hành ESG theo các Khung quản trị Quốc tế về phát triển bền vững, thực hiện giám sát định kỳ để thúc đẩy cải tiến thông qua các giải pháp toàn diện. Trong quá trình mở rộng mạng lưới nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng, việc quản lý chất thải, sử dụng tài nguyên hợp lý và kiểm soát tác động đến môi trường luôn được đặc biệt quan tâm.

Theo đó, tại các điểm phục vụ, hệ thống tuân thủ quy trình an toàn trong vận hành, bảo quản dược phẩm và xử lý chất thải y tế. Đồng thời, đẩy mạnh số hóa quy trình, ứng dụng công nghệ giúp nâng cao hiệu quả vận hành, tối ưu hóa quy trình, đồng thời góp phần bảo vệ môi trường, giảm thiểu phát thải và tiết kiệm nhiên liệu trong quá trình hoạt động.

Đáng chú ý, Long Châu hợp tác với các đối tác dược phẩm triển khai thu gom, xử lý và tái chế đúng cách vỉ thuốc, hơn 478.000 vỏ nhựa bút tiêm insulin và thiết bị xịt hen, COPD đã qua sử dụng. Các chương trình hướng đến góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về xử lý rác thải y tế, khuyến khích khách hàng chung tay giảm thiểu rác thải nhựa. Đây là bước đi tiên phong trong ngành bán lẻ dược phẩm, thể hiện trách nhiệm với môi trường và xã hội.

Song song đó, đơn vị cũng từng bước thúc đẩy các giải pháp vận hành xanh, từ ứng dụng công nghệ trong quản trị hệ thống, đến cải thiện hiệu quả quản lý chuỗi cung ứng. Việc hợp tác với các đối tác trong vận chuyển và cung ứng cũng mở ra cơ hội thúc đẩy những thực hành thân thiện hơn với môi trường. Hiện các đối tác vận chuyển bằng xe điện hiện chiếm tỷ trọng gần 30%, ước tính khoảng 300.000 đơn giao hàng mỗi tháng.

Triển khai các hoạt động chăm sóc sức khỏe của người dân. (Ảnh: NGÔ LỘC)

Ông Ngô Quốc Bảo, Giám đốc cấp cao chuỗi Hệ thống Nhà thuốc và Tiêm chủng Long Châu chia sẻ: Phát triển bền vững không chỉ nằm ở những cam kết về môi trường hay trách nhiệm xã hội, mà cần được thể hiện qua cách đơn vị vận hành mỗi ngày, từ việc nâng cao tiêu chuẩn quản trị, xây dựng chuỗi cung ứng có trách nhiệm đến mở rộng cơ hội tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tiên tiến, chất lượng đến gần hơn, sát hơn cho người dân.

Thông qua mạng lưới gần 3.000 nhà thuốc, hơn 240 trung tâm tiêm chủng phủ khắp cả nước, hệ thống nỗ lực đưa các sản phẩm, dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng đến gần người dân hơn; đồng thời thúc đẩy nhận thức về phòng bệnh và chăm sóc sức khỏe chủ động thông qua nhiều hoạt động cộng đồng như: cung cấp thuốc, vật tư y tế cho các khu vực chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, đến tổ chức khám bệnh và tầm soát miễn phí, nâng cao nhận thức về phòng ngừa bệnh tật và chăm sóc sức khỏe chủ động…

Việc góp mặt trong Top 50 Doanh nghiệp dẫn đầu về ESG Việt Nam 2026 là sự ghi nhận đối với những nỗ lực của hệ thống trong việc kết hợp hoạt động kinh doanh với trách nhiệm môi trường, xã hội và quản trị. Trong thời gian tới, Long Châu tiếp tục hướng đến tối ưu vận hành, ứng dụng công nghệ, nâng cao năng lực đội ngũ, tăng cường hợp tác với các đối tác trong hệ sinh thái y tế. Trên hành trình đó, doanh nghiệp kiên định với mục tiêu phát triển có trách nhiệm, lấy sức khỏe người dân làm trọng tâm và đóng góp vào một hệ thống chăm sóc sức khỏe ngày càng hiện đại, an toàn và bền vững hơn.