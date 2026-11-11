Đại diện duy nhất của Việt Nam hợp tác với nghệ sĩ từng mở màn Coldplay

Cuối tháng 10, ca khúc New Day Rising ra mắt, đánh dấu màn kết hợp giữa producer kiêm DJ 2pillz và 6 nghệ sĩ đến từ Malaysia, Pakistan, Singapore, Thái Lan và Philippines. Trong đội hình này, Valentina Ploy là gương mặt đáng chú ý khi từng được lựa chọn biểu diễn mở màn cho hai đêm concert của Coldplay tại Bangkok, Thái Lan, hồi tháng 2/2024.

Producer kiêm DJ 2pillz.

Điểm đáng chú ý trong phần đóng góp của 2pillz là việc đưa âm sắc đàn T’rưng - nhạc cụ làm từ những ống tre, nứa, gắn với đời sống văn hóa của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên vào bản phối điện tử. Tiếng đàn truyền thống được kết hợp với những lớp âm thanh hiện đại, tạo nên màu sắc riêng giữa các chất liệu âm nhạc đến từ nhiều quốc gia.

Đây không phải lần đầu 2pillz khai thác nhạc cụ dân tộc trong sáng tác. Trong album đầu tay PILLZCASSO phát hành tháng 7/2025, anh từng đưa đàn T’rưng vào ca khúc Đưa em vào tròng, đàn đá trong Thác nìng và sử dụng tiếng sáo Việt trong một số sản phẩm khác.

Ngoài nữ ca sĩ Thái Lan - Italy, dự án còn có Miguel và Paolo Benjamin Guico, hai thành viên sáng lập ban nhạc Ben&Ben (Philippines); Shye (Singapore), Natasha Noorani (Pakistan) và Belle Sisoski (Malaysia).

Valentina Ploy từng biểu diễn mở màn hai đêm concert của Coldplay tại Bangkok (Thái Lan) hồi tháng 2/2024.

Một thành viên khác trong đội hình là Shye, nghệ sĩ Singapore từng có tên trong danh sách Forbes Asia 30 Under 30 năm 2023 khi mới 20 tuổi. Cô theo đuổi dòng dream-pop, alternative rock và tự tham gia sáng tác, sản xuất âm nhạc.

Trong khi đó, Natasha Noorani được biết đến với cách kết hợp âm nhạc truyền thống Nam Á với electronic pop, R&B. Belle Sisoski là DJ, nhà sản xuất và nghệ sĩ đa nhạc cụ đến từ Malaysia, thường đưa âm thanh bản địa vào các sản phẩm điện tử.

2pillz, tên thật Phạm Phú Nguyên, sinh năm 1998 tại Hà Nội. Anh bắt đầu hoạt động trong giới underground từ năm 2015. Năm 2019, khi đang du học ngành công nghệ máy tính tại Mỹ, anh quyết định trở về Việt Nam để theo đuổi con đường sản xuất âm nhạc.

Tên tuổi 2pillz được chú ý rộng rãi từ năm 2023 với ca khúc Nếu lúc đó kết hợp cùng tlinh, từng đứng đầu bảng xếp hạng Billboard Vietnam Hot 100. Anh cũng là producer chính trong album Ái của tlinh, được tạp chí NME xếp thứ 15 trong danh sách 25 album châu Á hay nhất năm 2023.

Sau đó, 2pillz tham gia đội ngũ sản xuất Rap Việt mùa 3, chương trình Chị đẹp đạp gió 2024 và đứng sau nhiều ca khúc như Mộng yu (AMEE, MCK), Em iu (Andree Right Hand), Đi tìm tình yêu (MONO).

Album PILLZCASSO của anh được chuyên trang phê bình âm nhạc Pitchfork chấm 7,1 điểm. Cây bút Joshua Minsoo Kim đánh giá cao cách producer kết hợp nhạc cụ truyền thống Việt Nam với các bản phối dance-pop hiện đại.