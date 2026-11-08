Đại diện duy nhất của Hà Tĩnh được tuyên dương cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi toàn quốc

Sau 4 năm học tập tại Trường Sĩ quan Lục quân 1, tháng 9/2021, Đại úy Trần Xuân Huỳnh (SN 1999, quê xã Phúc Trạch) về công tác tại Trung đoàn 841, Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh. Qua các cương vị Trung đội trưởng, Phó Đại đội trưởng và hiện là Đại đội trưởng Đại đội 5, Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 841, anh có điều kiện trực tiếp tham gia quản lý, chỉ huy, tổ chức huấn luyện và nắm bắt những yêu cầu đặt ra từ thực tiễn đơn vị.

Đại úy Trần Xuân Huỳnh - Đại đội trưởng Đại đội 5, Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 841 (Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh).

Chính quá trình công tác đã thôi thúc người đại úy trẻ tìm tòi những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng huấn luyện. Qua thực tế, anh nhận thấy một số phương tiện hỗ trợ chưa thực sự đáp ứng yêu cầu, việc đưa người học tiếp cận với các điều kiện huấn luyện sát thực tế còn gặp khó khăn. Từ những trăn trở đó, Huỳnh bắt tay nghiên cứu, chế tạo các thiết bị phục vụ nhiệm vụ chuyên môn.

Năm 2024, anh hoàn thành sáng kiến “Bộ thiết bị hỗ trợ huấn luyện vật cản”; năm 2025 tiếp tục nghiên cứu, chế tạo “Bia chỉ đỏ cơ động”. Cả hai sáng kiến đều xuất phát từ yêu cầu thực tế tại đơn vị, hướng đến việc hỗ trợ quá trình huấn luyện, giúp người học tiếp cận sát hơn với điều kiện thực tiễn, đồng thời thuận tiện trong triển khai ở nhiều dạng địa hình khác nhau.

Điểm đáng ghi nhận là các sản phẩm không chỉ dừng lại ở ý tưởng nghiên cứu mà đã được đưa vào ứng dụng trong huấn luyện. Qua đánh giá thực tế, cả hai sáng kiến đều được Hội đồng sáng kiến Trung đoàn công nhận trong năm 2024 và 2025.

Đại úy Trần Xuân Huỳnh luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác chỉ huy, quản lý, xây dựng đơn vị.

Không chỉ tích cực trong nghiên cứu, sáng tạo, trên cương vị Đại đội trưởng, đồng thời là Phó Bí thư Chi bộ, Đại úy Trần Xuân Huỳnh còn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác chỉ huy, quản lý, xây dựng đơn vị. Những nỗ lực trong thực hiện nhiệm vụ được ghi nhận bằng nhiều hình thức khen thưởng: Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng năm 2024, Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh năm 2024, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2025. Nhiều năm liền anh đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở và Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Những thành tích đó là cơ sở để anh được lựa chọn tuyên dương tại Giải thưởng “Cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi” toàn quốc lần thứ XI, năm 2026. Trong danh sách 45 cá nhân tiêu biểu được vinh danh năm nay, anh là đại diện duy nhất của Hà Tĩnh. Đáng chú ý, từ năm 2018 đến nay, Hà Tĩnh mới có cá nhân được tuyên dương tại giải thưởng này.

Đại úy Trần Xuân Huỳnh cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm trước lễ tuyên dương.

Giải thưởng “Cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi” toàn quốc lần thứ XI, năm 2026 do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức nhằm tôn vinh những cán bộ trẻ có thành tích xuất sắc trong công tác chuyên môn, lao động, nghiên cứu khoa học; có tinh thần trách nhiệm, chủ động đổi mới, sáng tạo và đóng góp thiết thực cho cơ quan, đơn vị, địa phương. Lễ tuyên dương được tổ chức tối 7/11/2026 tại Bắc Ninh.

“Được lựa chọn là một trong 45 cá nhân tiêu biểu toàn quốc nhận Giải thưởng “Cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi” năm 2026, tôi cảm thấy rất vinh dự và tự hào. Đặc biệt, khi là đại diện duy nhất của Hà Tĩnh được tuyên dương, tôi càng ý thức rõ hơn về trách nhiệm của bản thân. Đây không chỉ là sự ghi nhận cho những nỗ lực trong quá trình công tác mà còn là động lực để tôi tiếp tục học hỏi, rèn luyện, phát huy tinh thần sáng tạo, chủ động nghiên cứu những sáng kiến có tính ứng dụng cao, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao”, Đại úy Trần Xuân Huỳnh cho biết.

Đại úy Trần Xuân Huỳnh trong chương trình tuyên dương tối 7/11.

Sự ghi nhận không chỉ là niềm tự hào của cá nhân, gia đình và đơn vị mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh người cán bộ trẻ Hà Tĩnh trách nhiệm, bản lĩnh, chủ động đổi mới trong thực hiện nhiệm vụ. Ở tuổi 27, với những sáng kiến được ứng dụng từ thực tiễn thao trường, Đại úy Trần Xuân Huỳnh đang cho thấy tinh thần sáng tạo bắt đầu từ chính ý thức tìm tòi, cải tiến và mong muốn hoàn thành tốt hơn công việc được giao.

Đồng chí Trần Xuân Huỳnh là cán bộ trẻ có tinh thần trách nhiệm, luôn chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ. Trong nhiều năm liền, đồng chí đã có những đóng góp tích cực vào thành tích chung của đơn vị; thể hiện rõ năng lực trong công tác chỉ huy, quản lý, điều hành và tổ chức huấn luyện. Đặc biệt, đồng chí có nhiều sáng kiến xuất phát từ thực tiễn, góp phần nâng cao hiệu quả công tác chuyên môn. Việc đồng chí được tuyên dương ở giải thưởng toàn quốc lần này là sự ghi nhận xứng đáng, đồng thời cũng là niềm tự hào của Trung đoàn 841. Trung tá Trần Công Mão - Chính ủy Trung đoàn 841