Đại diện của Việt Nam giữ vị trí Chủ tịch Liên đoàn thế giới Võ cổ truyền Việt Nam

Tại Đại hội, ông Nguyễn Ngọc Anh, Chủ tịch Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam được Đại hội bầu làm Chủ tịch Liên đoàn thế giới Võ cổ truyền Việt Nam nhiệm kỳ II. Đại hội cũng bầu 39 ủy viên Ban Chấp hành.

Đại hội diễn ra trong khuôn khổ Giải vô địch trẻ, vô địch thế giới Võ thuật cổ truyền Việt Nam năm 2026 tại Italia, từ ngày 29-9 đến 5-10, quy tụ các tổ chức, võ sư, huấn luyện viên, trọng tài, vận động viên và những người yêu võ cổ truyền Việt Nam đến từ nhiều quốc gia.

Đại hội bầu ông Nguyễn Ngọc Anh, Chủ tịch Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam làm Chủ tịch Liên đoàn thế giới Võ cổ truyền Việt Nam nhiệm kỳ II (2026-2031).

Một trong những nội dung quan trọng của Đại hội là kiện toàn tổ chức, nhân sự lãnh đạo Liên đoàn thế giới Võ cổ truyền Việt Nam (WFVV) nhiệm kỳ II (2026-2031), tạo nền tảng để Liên đoàn tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động, mở rộng mạng lưới và thúc đẩy sự phát triển của võ cổ truyền Việt Nam trên phạm vi quốc tế.

WFVV là tổ chức quốc tế do Việt Nam khởi xướng, hoạt động trong lĩnh vực võ cổ truyền Việt Nam với sự tham gia của nhiều quốc gia. Vì vậy, việc giới thiệu, thống nhất nhân sự Việt Nam tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các vị trí lãnh đạo của Liên đoàn không chỉ có ý nghĩa trong công tác tổ chức mà còn gắn với vai trò, trách nhiệm và tiếng nói của Việt Nam trong quá trình phát triển võ cổ truyền Việt Nam trên thế giới.

Đại hội đồng Liên đoàn thế giới Võ cổ truyền Việt Nam nhiệm kỳ II (2026-2031) có sự tham gia của đại diện nhiều quốc gia.

Chiến lược văn hóa đối ngoại đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 tiếp tục đặt ra yêu cầu phát huy các giá trị văn hóa Việt Nam trong hoạt động đối ngoại. Võ cổ truyền Việt Nam không chỉ được phát triển dưới góc độ thể thao mà còn trở thành một kênh giới thiệu những giá trị văn hóa Việt, góp phần gìn giữ bản sắc, tăng cường sự gắn kết của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam tới bạn bè quốc tế.