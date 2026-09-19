Đại diện Campuchia, Malaysia, Singapore tranh tài tại Cuộc thi An toàn thông tin

Đội thi đến từ Campuchia.

Ngày 19/9, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn (VKU), Đại học Đà Nẵng phối hợp cùng Công ty EVVO Labs (Singapore), dưới sự bảo trợ chuyên môn của Hiệp hội An ninh mạng quốc gia (NCA), tổ chức Vòng Chung kết Cuộc thi Tìm kiếm tài năng An toàn thông tin - Digital Dragons: The Cybersecurity Challenge (DDC 2026).

Digital Dragons: The Cybersecurity Challenge (DDC) là cuộc thi học thuật thường niên được VKU khởi xướng từ năm 2023, tạo dựng một sân chơi thực chiến chuyên môn, khuyến khích sự học hỏi, cọ xát và sáng tạo trong lĩnh vực an toàn, an ninh không gian mạng dành cho sinh viên.

Các đội sẽ so tài thực chiến liên tục trong 8 giờ đồng hồ (từ 9h đến 17h).

DDC 2026 ghi dấu bước chuyển mình mạnh mẽ với quy mô mở rộng vượt bậc. Khởi tranh từ ngày 23/8, vòng sơ loại trực tuyến thu hút sự tham gia tranh tài của 161 đội thi đến từ 38 trường đại học, học viện, viện nghiên cứu trên toàn quốc cùng các cơ sở đào tạo trong khu vực Đông Nam Á.

Trải qua các vòng thử thách khắt khe, Ban tổ chức chọn ra 25 đội thi xuất sắc nhất đến từ các trường đại học, học viện công nghệ hàng đầu Việt Nam bước vào vòng chung kết như: Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông (SoICT) - Đại học Bách khoa Hà Nội (HUST), Trường Đại học Công nghệ Thông tin - ĐHQG TPHCM (UIT), Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQG TPHCM (VNUHCM-US), Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, cơ sở Hà Nội (PTIT), Học viện An ninh Nhân dân (PSA), Học viện Kỹ thuật Mật mã (KMA), Trường Đại học FPT Đà Nẵng...

Đặc biệt, vòng chung kết năm nay còn có sự tham dự của các đội thi quốc tế gồm: WillHack4Coffee (Viện Công nghệ số Campuchia - CADT) và 2 đội puasa6, 404xExror (Viện Công nghệ Đức - Malaysia - GMI).

Ban tổ chức kiểm tra thiết bị trước khi bắt đầu thi.

Bên cạnh đó, để tạo cơ hội cho các tài năng trẻ giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, cuộc thi được mở rộng cho 18 đội thi đến từ Republic Polytechnic (Singapore) và sinh viên ngành An toàn thông tin của VKU tham gia thử thách tại bảng triển vọng

Tại Vòng Chung kết, các đội thi bước vào trận so tài liên tục trong 8 giờ (từ 9h đến 17h). Hệ thống đề thi Capture The Flag (CTF) chuyên sâu đòi hỏi kiến thức toàn diện về khai thác lỗ hổng ứng dụng web, an ninh mạng, mật mã học nâng cao, kỹ thuật dịch ngược (reverse engineering), khai thác nhị phân và các kịch bản mô phỏng thế giới thực.

Bên cạnh ngày thi đấu chính thức, sáng ngày 20/9 diễn ra chương trình Giao lưu văn hóa quốc tế, chia sẻ kinh nghiệm giữa các đội thi nhằm tăng cường sự gắn kết học thuật giữa sinh viên Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.

TS Trần Thế Sơn - Phó Hiệu trưởng nhà trường, Phó Trưởng ban tổ chức cho hay, trong kỷ nguyên số hóa sâu rộng và sự phát triển vượt bậc của các công nghệ mới, bảo đảm an toàn, an ninh không gian mạng đã trở thành nhiệm vụ chiến lược và cấp thiết hàng đầu của mọi quốc gia.

"Cuộc thi không chỉ là bệ phóng phát hiện, bồi dưỡng nhân tài nhằm tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành an toàn thông tin, an ninh mạng, mà còn là cầu nối giúp sinh viên giao lưu, học hỏi kinh nghiệm từ bạn bè và chuyên gia quốc tế. Thông qua các thử thách thực tế, chương trình giúp nâng cao năng lực thực chiến cho người trẻ, góp phần xây dựng một môi trường số an toàn và đáng tin cậy", TS Trần Thế Sơn nhấn mạnh.

Phạm Hiền