Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo thăm hỏi cô giáo bị nam sinh hành hung

Tại nhà riêng của cô giáo, Phó Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục (Bộ Giáo dục và Đào tạo) Nguyễn Thị Hạnh cùng thành viên đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi lời thăm hỏi, chia sẻ sâu sắc của Bộ trưởng, lãnh đạo Bộ tới cô và cho biết, đây là sự việc đáng tiếc xảy ra trong ngành giáo dục, gây nhiều bức xúc trong xã hội.

Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo thăm cô giáo bị hành hung. Ảnh: Moet

Theo Phó Cục trưởng Nguyễn Thị Hạnh, Bộ Giáo dục và Đào tạo luôn quan tâm tới sự an toàn và bằng các chính sách, hoạt động cụ thể để bảo vệ nhà giáo.

Sau khi nắm được thông tin về vụ việc, Bộ đã chỉ đạo Sở Bộ Giáo dục và Đào tạo Hà Nội khẩn trương, nghiêm túc làm rõ, xử lý nghiêm minh sự việc để bảo đảm công bằng, lẽ phải và giữ vững sự tôn nghiêm đối với nhà giáo, nghề giáo.

Liên quan đến sự việc, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã làm việc trực tiếp với nhà trường, thăm hỏi, động viên giáo viên và yêu cầu nhà trường tiếp tục hỗ trợ giáo viên trong quá trình điều trị, phục hồi sức khỏe, ổn định tâm lý.

Sở đồng thời yêu cầu Trường THPT Mạc Đĩnh Chi rà soát, tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn trường học, phòng ngừa bạo lực học đường; nâng cao hiệu quả công tác tư vấn tâm lý, giáo dục kỹ năng ứng xử cho học sinh; thường xuyên phối hợp với cha mẹ học sinh để kịp thời nắm bắt những khó khăn, diễn biến tâm lý, xử lý các nguy cơ và phòng ngừa bạo lực học đường.

Đối với học sinh và gia đình, Sở yêu cầu nhà trường phối hợp chặt chẽ với cha mẹ học sinh trong quản lý, giáo dục, nắm bắt diễn biến tâm lý và kịp thời hỗ trợ học sinh. Nhà trường cần quan tâm ổn định tâm lý cho những học sinh chịu ảnh hưởng của vụ việc.

Trước đó, vào ngày 19-10, L.H.V, học sinh lớp 12 Trường THPT Mạc Đĩnh Chi đã hành hung giáo viên bộ môn toán, đồng thời là giáo viên chủ nhiệm ngay tại lớp học. Hệ quả, cô giáo bị thương tích, chảy máu ở vùng mũi và phải đi cấp cứu, điều trị tại bệnh viện.

Tiến hành giám định thương tích đối với cô giáo, cơ quan chức năng xác định tỷ lệ tổn hại sức khỏe của cô là 12%.

Ngày 19-10, Cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội đã ra lệnh giữ khẩn cấp đối với nam sinh trong vụ việc. Hai ngày sau đó, tức 21-10, quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với L.H.V về tội cố ý gây thương tích Khoản 2 điều 134 Bộ Luật hình sự được Cơ quan điều tra tiến hành tống đạt. Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.