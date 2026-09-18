Dải đất kỳ lạ chia đôi hai hồ khác màu ở Patagonia

Nhìn từ Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS), hai hồ nước nằm cạnh nhau ở Patagonia, Argentina, tạo nên một cảnh tượng khá lạ. Một bên có màu xanh thẫm, bên còn lại sáng hơn rõ rệt, trong khi giữa chúng chỉ là một dải đất hẹp.

Nhìn từ trên cao, hồ Pueyrredón (trái) và Posadas (phải) có màu sắc khác biệt dù từng là một hồ nước duy nhất. (Ảnh: NASA/ISS Program)

Pueyrredón là phần nằm trên lãnh thổ Argentina của một hồ băng dài khoảng 65 km, kéo qua biên giới Argentina - Chile. Phần bên Chile được gọi là hồ Cochrane. Nước hồ rất trong và có nơi sâu tới khoảng 500 m, vì vậy Pueyrredón hiện lên với màu xanh đậm khi nhìn từ trên cao.

Hồ Posadas nhỏ hơn nhiều, chỉ dài khoảng 8 km. Nước ở đây nông hơn và nhận lượng lớn trầm tích từ một con sông gần đó. Những hạt đất đá lơ lửng trong nước khiến hồ mang màu xanh ngọc nhạt, tạo sự tương phản rõ rệt với Pueyrredón ngay bên cạnh.

Vậy điều gì đã chia một hồ nước thành hai?

Theo NASA Earth Observatory, hàng nghìn năm trước, một dải đất gồm đất đá và trầm tích hình thành ở phần phía nam của hồ Pueyrredón. Nó dần tạo thành một rào chắn tự nhiên, tách một phần nước khỏi hồ chính và hình thành hồ Posadas ngày nay.

Dải đất này nhiều khả năng là moraine, dạng địa hình được tạo nên từ đất đá mà sông băng mang theo và để lại ở rìa trong quá trình di chuyển hoặc tan chảy. Nhìn từ trên cao, nó giống như một cây cầu tự nhiên nối hai phía của thung lũng.

Dải đất đá ngăn cách hồ Pueyrredón và Posadas nhìn từ mặt đất. Ảnh: Prisma Bildagentur/Universal Images Group/Getty Images.

Dấu vết của băng hà không chỉ nằm ở dải đất giữa hai hồ. Pueyrredón và Posadas nằm trong một thung lũng rộng từng được một khối băng khổng lồ bao phủ. Chính khối băng này đã bào mòn địa hình qua thời gian dài, tạo nên thung lũng nơi hai hồ nằm ngày nay.

Patagonia vẫn còn hàng chục thung lũng và vịnh hẹp được hình thành theo cách tương tự. Những phần còn sót lại của khối băng từng bao phủ khu vực hiện nằm ở phía bắc Patagonia, cách hồ Cochrane khoảng 30 km về phía tây.

Bức ảnh từ ISS còn cho thấy những dấu vết khác do đất đá và dòng nước tạo ra. Dọc bờ phía tây của Pueyrredón là ba vùng đất hình quạt. Chúng hình thành khi các con sông từ vùng đồi gần đó mang theo đất đá xuống hồ và tích tụ dần tại cửa sông.

Sóng và dòng nước do gió tạo ra tiếp tục đẩy một phần số trầm tích này đi xa hơn. Qua thời gian, chúng tạo thành những dải đất dài và mảnh nhô ra mặt hồ.

Vòm đá tự nhiên nổi tiếng trên hồ Posadas nhìn qua gương chiếu hậu của một chiếc ôtô. (Ảnh: Alextorrenegra/Wikimedia Commons)

Khu vực quanh Pueyrredón và Posadas hiện khá thưa dân nhưng thu hút du khách đến cắm trại, đi bộ đường dài, câu cá và chèo thuyền. Posadas còn nổi tiếng với một hòn đảo có vòm đá tự nhiên lớn nằm giữa hồ.