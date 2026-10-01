Đại công trường Vành đai 2,5 chạy đua từng ngày để thông xe kỹ thuật vào dịp 10-10

Ghi nhận tại đoạn đường Vành đai 2,5 nối từ phố Ngụy Như Kon Tum đến đường Nguyễn Trãi, phương tiện cơ giới cùng đội ngũ công nhân đang tập trung triển khai các hạng mục nền đường, hệ thống cống thoát nước.

Đoạn này có chiều dài gần 1km với mặt cắt ngang đường là 50m.

Ông Đặng Thanh Ngôn, Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng và Vật tư thiết bị 1 (đơn vị triển khai tuyến Vành đai 2,5 đoạn Ngụy Như Kon Tum đến Nguyễn Trãi) cho biết: “Chúng tôi huy động tối đa máy móc, nhân lực chia 3 ca thi công ngày, đêm. Mỗi ca duy trì khoảng 100 kỹ sư, công nhân triển khai dự án”.

“Mặc dù gặp khó khăn ở nhiều đoạn vì nền đất yếu, nhưng đơn vị vẫn nỗ lực cao nhất bảo đảm tiến độ thành phố giao”, ông Ngôn chia sẻ thêm.

Thời điểm hiện tại, đơn vị thi công đã hoàn thành khoảng 60% khối lượng công việc.

Nhà thầu phấn đấu đến ngày 10-10, hoàn thành phần bên phải đường để người dân có thể đi lại.

Không khí thi công trên tuyến đường Vành đai 2,5 đoạn qua địa bàn phường Cầu Giấy đang rất khẩn trương.

Đường Vành đai 2,5 đoạn Cầu Giấy - khu đô thị mới Dịch Vọng có chiều dài khoảng 420m.

Thời điểm hiện tại, nhà thầu đã hoàn thành hơn 80% khối lượng công việc. Đơn vị thi công phấn đấu cơ bản hoàn thành toàn tuyến trước ngày 10-10.

Việc kiểm tra, đo đạc được kỹ sư thực hiện thường xuyên.

Đơn vị thi công đang tiến hành thảm nhựa nền đường

Bà Nguyễn Thị Hòa (phường Cầu Giấy) chia sẻ: “Chúng tôi mong dự án sớm hoàn thành để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân; đồng thời tạo diện mạo mới khang trang hơn cho khu vực”.

Tại đoạn tuyến Vành đai 2,5 đi qua phường Xuân Đỉnh đã cơ bản hoàn thành, máy móc nhân lực của nhà thầu đang hoàn thiện nốt phần việc còn lại của dự án.

Đoạn này có chiều dài 582m là mắt xích quan trọng kết nối các đại đô thị như khu đô thị Tây Hồ Tây, khu đô thị Ngoại giao đoàn và Khu đô thị Nam Thăng Long.

Hệ thống cây xanh, đèn chiếu sáng đã hoàn thiện.

Máy móc của nhà thầu đang hoàn thiện những hạng mục cuối cùng của dự án.

Sau khi hoàn thành dự án góp phần giảm áp lực giao thông vào giờ cao điểm, nâng cao năng lực kết nối đô thị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.