Đại công trường Trung tâm hành chính mới TP.HCM sau gần 5 tháng khởi công

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News những ngày cuối tháng 9, tại khu vực xây dựng dự án Quảng trường trung tâm và Trung tâm hành chính mới TP.HCM (phường An Khánh), hàng trăm công nhân cùng nhiều thiết bị cơ giới đang đồng loạt thi công trên mặt bằng rộng hàng chục ha.

Từ trên cao, hàng loạt máy móc, phương tiện cơ giới và khu vực tập kết vật liệu phủ kín mặt bằng dự án. Công trường nằm giữa các tuyến đường Tố Hữu, Mai Chí Thọ và Nguyễn Cơ Thạch.

Cần cẩu, máy đào, máy khoan cọc nhồi và xe tải chở vật liệu được huy động phục vụ các hạng mục đang triển khai. Nhiều mũi thi công hoạt động cùng lúc trên diện tích rộng.

Các lồng thép, ống cọc và thiết bị phục vụ thi công được tập kết thành từng khu vực trên công trường, sẵn sàng phục vụ các mũi thi công nền móng.

Hàng trăm công nhân được chia thành nhiều nhóm làm việc tại các khu vực khác nhau. Không khí thi công diễn ra liên tục trong những ngày cuối tháng 9.

Máy khoan cọc nhồi được đưa vào thi công tại một số vị trí. Đây là một trong những thiết bị cơ giới lớn đang hoạt động trên mặt bằng dự án.

Diện mạo mới của Trung tâm hành chính mới TP.HCM sau gần 5 tháng khởi công.

Toàn bộ dự án Quảng trường trung tâm và Trung tâm hành chính mới TP.HCM được chia thành 4 thành phần độc lập, gồm Trung tâm hành chính, Quảng trường trung tâm, Trung tâm hội nghị - biểu diễn và hạ tầng kỹ thuật, công trình phụ trợ, hầm xe khu vực công viên cảnh quan.

Trung tâm hành chính - chính trị có tổng diện tích sàn khoảng 272.000 m², được thiết kế để đáp ứng nhu cầu làm việc của khoảng 8.000 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Quảng trường trung tâm được định hướng trở thành không gian xanh công cộng quy mô lớn, phục vụ các hoạt động văn hóa, lễ hội ngoài trời và hoạt động cộng đồng. Hạng mục này có tổng mức đầu tư 733 tỷ đồng.

Sau gần 5 tháng khởi công, diện mạo khu đất 46,7ha tại Thủ Thiêm đã thay đổi với hàng loạt hạng mục được triển khai. Công trường đang từng bước hình thành các hạng mục nền móng đầu tiên của dự án Trung tâm hành chính mới TP.HCM.