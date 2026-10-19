Đại công trường Dự án tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội với chiều dài 13,55km, tổng mức đầu tư 32.970,23 tỷ đồng.

Công trình gồm 7km làm mới và 6,55km đi trùng với các tuyến cao tốc hiện hữu sẽ được nâng cấp mở rộng lên 120m. Tổng diện tích sử dụng đất khoảng 289,87ha.

Đoạn đường xây mới dài 7km, rộng 120m có điểm đầu kết nối với tuyến đường trên địa phận tỉnh Bắc Ninh, điểm cuối tại vị trí nút giao cao tốc Hà Nội - Lạng Sơn và cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên/Vành đai 3.

Đoạn đầu tư mở rộng lên 120m đi trùng cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên/Vành đai 3 dài 6,55km kết nối từ đoạn 1 đến nút giao đường dẫn cầu Tứ Liên.

Ngoài ra, dự án sẽ xây dựng 2 nhánh rẽ trực tiếp từ cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên/Vành đai 3 lên đường dẫn cầu Tứ Liên, gồm 3 làn xe/nhánh, rộng 14m, dài 2,5km giúp kết nối Sân bay Gia Bình và cầu Tứ Liên.

Dự án được triển khai theo phương thức đối tác công tư (PPP) bởi Liên danh Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng giao thông Công Thành - Công ty TNHH Mặt Trời Cát Bà (thành viên Tập đoàn Sun Group).

Tại gói thầu số 21: Thi công xây lắp tuyến đường đoạn đầu kết nối với cầu Tứ Liên và nút giao quốc lộ 3, đang được nhà thầu tích cực triển khai.

Máy móc nhà thầu tiến hành san lấp nền lấy bề mặt thi công.

Khoan cọc nhồi thi công đường dẫn cầu Tứ Liên đoạn qua quốc lộ 3.

Công nhân tập trung thi công trụ đường dẫn lên cầu Tứ Liên.

Gói thầu số XL 03: Thi công xây dựng từ Km34+900 đến cuối tuyến (gồm nút giao chữ C, Y và tuyến nối với đường dẫn cầu Tứ Liên) đang được triển khai rầm rộ.

Công nhân của nhà thầu chia thành nhiều mũi thi công trải đều toàn tuyến.

Công việc được công nhân tiến hành khẩn trương để bảo đảm tiến độ công trình.

Các trụ cầu vượt sông Ngũ Huyện Khê đã cơ bản hoàn thành.

Sau khi hoàn thành, công trình góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông đối ngoại, giảm tải cho Sân bay quốc tế Nội Bài và mở ra không gian phát triển kinh tế - xã hội mới cho khu vực cửa ngõ Thủ đô.