'Đại công trường' đóng tàu vẫn hoạt động sau chỉ đạo xử lý của UBND tỉnh Ninh Bình

Trước tình trạng các cơ sở đóng, sửa chữa tàu thuyền hoạt động trên hành lang bảo vệ đê Trường Yên và hành lang thoát lũ sông Hoàng Long, ngày 13/8, UBND tỉnh Ninh Bình ban hành Văn bản số 5816, yêu cầu UBND phường Tây Hoa Lư và Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương xử lý.

Theo chỉ đạo, UBND phường Tây Hoa Lư phải kiểm tra, xử lý dứt điểm các vi phạm liên quan Công ty CP Gạch ngói Sông Chanh và Công ty CP Thương mại Sản xuất Đức Phát Hà Nội; đồng thời ngăn chặn vi phạm mới, không để tái vi phạm và xây dựng kế hoạch xử lý các tồn tại trên địa bàn. Địa phương cũng được yêu cầu rà soát việc quản lý, sử dụng bãi sông, lòng sông, bảo đảm tuân thủ Luật Đê điều, quy hoạch phòng, chống lũ và bảo vệ không gian thoát lũ.

UBND tỉnh yêu cầu phường Tây Hoa Lư báo cáo kết quả xử lý về Sở Nông nghiệp và Môi trường trước ngày 25/8. Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao kiểm tra, giám sát việc tháo dỡ, giải tỏa các hạng mục vi phạm và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30/8. Đáng chú ý, UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường và UBND phường Tây Hoa Lư chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và trước pháp luật nếu thiếu kiên quyết trong xử lý vi phạm về đê điều, thoát lũ.

Thế nhưng, ghi nhận của phóng viên Tiền Phong ngày 2/10, sau thời hạn tỉnh yêu cầu báo cáo, hoạt động tại khu vực này vẫn diễn ra nhộn nhịp. Hàng loạt nhà xưởng, máy móc và công nhân tiếp tục làm việc, tạo thành một đại công trường ngay khu vực ven đê.

Ngày 6/10, trao đổi với phóng viên Tiền Phong, ông Nguyễn Quốc Hưng, Chủ tịch UBND phường Tây Hoa Lư, cho biết UBND tỉnh đã thành lập đoàn kiểm tra và địa phương đang triển khai phương án xử lý. “Vừa qua đoàn của tỉnh mới đi kiểm tra, đã có phương án xử lý. Cưỡng chế thì phải theo lộ trình, bởi đây là khối tài sản lớn, phải có thời gian. Phường sẽ có báo cáo UBND tỉnh và sau đó triển khai”, ông Hưng nói.

Như vậy, dù UBND tỉnh Ninh Bình đã yêu cầu xử lý dứt điểm, đồng thời đặt thời hạn báo cáo kết quả vào cuối tháng 8/2026, đến đầu tháng 10/2026, việc xử lý trên thực địa vẫn đang được triển khai.

Ở diễn biến khác, đại diện Chi cục Thủy lợi thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Ninh Bình cho biết cơ quan chuyên môn và Hạt Quản lý đê điều đã nhiều lần kiến nghị UBND phường Tây Hoa Lư xử lý dứt điểm các vi phạm, nhưng đến nay chưa được giải quyết triệt để. Hoạt động đóng, sửa chữa tàu thuyền tại khu vực đê Trường Yên đã tồn tại trong thời gian dài và có xu hướng mở rộng, ảnh hưởng đến an toàn đê điều và không gian thoát lũ.

Đại diện Chi cục Thủy lợi cho rằng ngừng cung cấp điện có thể là một trong những giải pháp hỗ trợ xử lý các cơ sở vi phạm, bởi hoạt động đóng, sửa chữa tàu thuyền phụ thuộc lớn vào nguồn điện. Không chỉ liên quan đến hành lang đê điều và thoát lũ, khu vực này còn đặt ra vấn đề về an toàn hành lang lưới điện.

Theo ghi nhận của phóng viên, các cơ sở đóng, sửa chữa tàu sử dụng máy hàn, máy cắt tại khu vực bên dưới đường dây 110kV. Gần chân cột điện xuất hiện dây dẫn điện, dây dẫn khí đấu nối tạm thời; nhiều bình oxy, bình khí nén và bình gas được đặt xen lẫn với vật liệu, thiết bị phục vụ sản xuất.