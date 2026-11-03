Đại công trường cầu Ngọc Hồi sau 15 tháng thi công

Dự án cầu Ngọc Hồi và đường dẫn hai đầu cầu được khởi công ngày 19-8-2025 với tổng vốn đầu tư gần 12.000 tỷ đồng.

Dự án có chiều dài khoảng 7,5km, phần tuyến thuộc Hà Nội khoảng 5,2km. Riêng cầu chính vượt sông Hồng dài khoảng 680m, được thiết kế theo kết cấu dây văng hiện đại với nhịp chính dài 350m.

Điểm nổi bật là cầu Ngọc Hồi có hệ thống trụ tháp cao tới 126m, tương đương tòa nhà 40 tầng.

Cầu được thiết kế với 6 làn xe cơ giới và 2 làn xe hỗn hợp, đáp ứng nhu cầu kết nối giao thông giữa khu vực phía Nam Hà Nội và tỉnh Hưng Yên.

Hiện tại, máy móc, nhân lực của nhà thầu được chia thành 20 mũi thi công hạng mục trụ cầu dưới lòng sông và cầu cạn.

Tháng 10-2026, sản lượng thi công dự án đạt khoảng 25,5% giá trị hợp đồng, nhà thầu phấn đấu đến hết năm 2026 đạt khoảng 35%. Khối lượng này tương ứng hoàn thành toàn bộ cọc khoan nhồi, bệ trụ cầu chính, 65% bệ trụ cầu dẫn và 50% thân trụ.

Công tác triển khai hạng mục cầu chính, cầu dẫn cơ bản đáp ứng tiến độ hoàn thành trước Hội nghị APEC 2027.

Nhóm công nhân cùng máy móc khẩn trương thi công trụ cầu dẫn đoạn qua xã Bát Tràng.

Công nhân làm dầm thép phục vụ thi công dự án.

Dự kiến, cầu Ngọc Hồi hoàn thành vào tháng 8-2027.

Sau khi đi vào vận hành, cầu Ngọc Hồi sẽ giúp tăng cường kết nối giữa Hà Nội và các tỉnh, thành phố như Hưng Yên, Hải Phòng, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Phối cảnh cầu Ngọc Hồi.