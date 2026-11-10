Dài cổ chờ nâng cấp tỉnh lộ nát bươm nối cao tốc ở Huế

Chằng chịt hố sâu, ổ gà

Tỉnh lộ 9 qua phường Phong Điền (TP. Huế) dài khoảng 8 km, kết nối Quốc lộ 1 với nút giao cao tốc Cam Lộ - La Sơn.

Đây là tuyến giao thông quan trọng phục vụ nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân, doanh nghiệp khu vực phía bắc thành phố, đồng thời là đường dẫn trực tiếp từ cao tốc xuống mạng lưới giao thông địa phương.

Tỉnh lộ 9 là tuyến huyết mạch nối Quốc lộ 1 với cao tốc Cam Lộ - La Sơn cùng các khu vực trọng yếu khác ở phía bắc TP. Huế.

Tuy nhiên, sau nhiều năm khai thác, tuyến đường đang xuống cấp nghiêm trọng. Mặt đường nhựa biến dạng, bong tróc, nứt vỡ, xuất hiện dày đặc ổ gà, ổ voi. Nhiều vị trí hình thành hố sâu, đọng nước sau mưa, khiến phương tiện qua lại khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Ghi nhận thực tế cho thấy, tại những đoạn hư hỏng nặng, ô tô phải giảm tốc độ, đánh lái đi ngược làn đường để tránh hố sâu; xe máy liên tục luồn lách tìm lối đi. Những vệt vá chằng chịt không thể khắc phục tình trạng mặt đường bị phá nát, nhất là tại các đoạn qua khu dân cư, đồi núi và khu vực gần nút giao cao tốc.

Tỉnh lộ 9 đã xuống cấp nghiêm trọng sau nhiều năm khai thác, với mặt đường nhựa đã bong tróc từ lâu, biến dạng, hình thành hố sâu gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Các hố sâu bị nước che khuất như những chiếc bẫy, trở thành mối nguy hiểm đối với người đi đường.

Mùa mưa, các hố sâu bị nước che khuất như những chiếc bẫy, trở thành mối nguy hiểm đối với người đi đường; mùa nắng, bụi đất mù mịt suốt ngày đêm ảnh hưởng đến sinh hoạt của các hộ dân hai bên tuyến.

Chờ nâng cấp, mở rộng

Tình trạng xuống cấp của tỉnh lộ 9 đã kéo dài nhiều năm, được người dân liên tục phản ánh, kiến nghị sửa chữa, nâng cấp. Từ năm 2025 đến nay, nhiều trường hợp phản ánh hiện trường tỉnh lộ 9 hư hỏng, xuống cấp nguy hiểm được gửi qua ứng dụng Hue-S. Sở Xây dựng TP. Huế từng phản hồi về việc chỉ đạo đơn vị quản lý tuyến khắc phục tạm thời các ổ gà, bảo đảm an toàn cho phương tiện lưu thông.

Tuy nhiên, sau những phản ánh, tiếp nhận, phản hồi hiện trường liên quan tỉnh lộ 9, sự việc đâu lại vào đấy. Việc vá sửa cục bộ, tạm thời chỉ cải thiện mặt đường chắp vá trong thời gian ngắn. Do lưu lượng phương tiện lớn, đặc biệt là xe tải trọng nặng, nhiều vị trí nhanh chóng bong tróc, tái hư hỏng.

Nhiều đoạn đường sau khi được vá víu tạm bợ lại nhanh chóng hư hỏng trở lại, do xe tải trọng nặng lưu thông thường xuyên.

Ông Phan Phơi, ngụ phường Phong Điền cho hay, sau mỗi lần phản ánh, mặt đường được sửa chữa tạm thời nhưng chẳng bao lâu tình trạng hư hỏng lại tái diễn. Có thời điểm, ô tô qua đoạn đường hư hỏng bị cạ gầm, sụt hố, mắc kẹt, phải nhờ phương tiện khác hỗ trợ cứu hộ, kéo ra khỏi khu vực sự cố.

Người dân mong muốn cơ quan chức năng sớm sửa chữa căn cơ hoặc nâng cấp toàn diện, thay vì tiếp tục vá víu tạm bợ mang tính đối phó, bởi việc đi lại qua những đoạn đường đầy ổ voi, ổ gà rất nguy hiểm, nhất là trong mùa mưa.

Thực tế, áp lực phương tiện hạng nặng là một trong những nguyên nhân khiến tỉnh lộ 9 nhanh xuống cấp. Tuyến đường phải gánh lượng xe tải vận chuyển đất đá từ các mỏ vật liệu, xe tải trọng nặng ra vào Nhà máy Xi măng Đồng Lâm và các khu vực lân cận. Trong khi đó, kết cấu mặt đường hiện hữu khó đáp ứng áp lực khai thác kéo dài, khiến việc duy tu thông thường không thể giải quyết triệt để tình trạng hư hỏng.

Ông Hồ Đôn - Chủ tịch UBND phường Phong Điền, cho biết địa phương đã nhiều lần kiến nghị cơ quan chức năng sửa chữa, nâng cấp tỉnh lộ 9 nhằm bảo đảm an toàn giao thông, đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân và doanh nghiệp.

Tỉnh lộ 9 dự kiến được nâng cấp, mở rộng khoảng 8 km thuộc dự án đường Đông - Tây kết nối cao tốc tại Huế.

Theo ông Đôn, cuối tháng 10/2026 vừa qua, UBND TP. Huế đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án tuyến đường Đông - Tây kết nối với cao tốc, gồm 4 tuyến đường, tổng mức đầu tư dự kiến 1.985 tỷ đồng. Trong đó, tỉnh lộ 9 được nâng cấp, mở rộng trên chiều dài khoảng 8km, từ Km0+800 đến Km8+800, điểm cuối tại nút giao lên cao tốc Cam Lộ - La Sơn.

Theo quy mô dự kiến, đoạn đầu dài khoảng 2,2 km có bề rộng nền đường 36 m; đoạn còn lại dài khoảng 5,8 km có bề rộng nền đường 31 m. Toàn bộ dự án dự kiến thực hiện trong 4 năm, giai đoạn 2028 - 2031, sử dụng vốn ngân sách Trung ương và ngân sách thành phố.