Đại chiến Chelsea vs MU: Sự tương phản Alonso và Carrick

Hiệu quả bất ngờ của Chelsea

Xabi Alonso vẫn đang tìm hình hài cho Chelsea - đội bóng có quá nhiều biến động thời gian qua, trong khi Michael Carrick đứng trước nguy cơ không còn thời gian sửa chữa MU.

Cuộc gặp tại Stamford Bridge (19h30 ngày 31/10) cùng đặt cạnh Alonso và Carrick - hai trong số những tiền vệ xuất sắc nhất Ngoại hạng Anh đầu thế kỷ này - rất nhiều câu hỏi, nhưng giữa họ đang được nhìn nhận trong những hoàn cảnh rất khác.

Rogers và Chelsea đều đang hiệu quả về mặt dứt điểm. Ảnh: CFC

Chelsea đứng thứ 5 Premier League, MU đứng thứ 5 từ dưới lên. Tuy nhiên, mô hình điểm kỳ vọng của Opta đánh giá đội bóng của Alonso chỉ chơi tốt thứ 12 tại Ngoại hạng Anh, thậm chí thấp hơn đối thủ.

Khoảng cách trên bảng xếp hạng che khuất những bất ổn mà đội bóng thành London vẫn chưa giải quyết.

Khác biệt quan trọng nằm ở khả năng chuyển cơ hội thành bàn thắng. Chelsea ghi nhiều hơn 6,7 bàn so với chất lượng cơ hội mà họ tạo ra, gần cao nhất giải. Chỉ Brighton trội hơn với mức 6,8 bàn.

Trước Bournemouth, 10 cú sút mang về 5 bàn. Hiệu suất ấy giúp Alonso có điểm số và thêm thời gian xây dựng đội bóng, nhưng khó duy trì suốt mùa.

Jordan Henderson ghi 2 bàn từ 5 cú sút ngoài vòng cấm, trong khi từ năm 2014 đến hết mùa trước, trung bình anh cần 20 lần sút xa mới thành công.

Pedro Neto đã có 3 bàn, chỉ kém 2 bàn so với mùa Premier League tốt nhất sự nghiệp (mùa trước, cùng với mùa 2020-21 khi còn khoác áo Wolves). “Bom tấn” Morgan Rogers vượt xG 1,87 bàn, so với mức 3,15 của cả mùa trước.

Những con số ấy vừa là thành quả, vừa đặt ra câu hỏi quan trọng với Chelsea. Liệu “The Blues” sẽ sống thế nào khi các chân sút trở về hiệu suất thông thường?

Alonso cần cải thiện cách tạo cơ hội trước khi lợi thế dứt điểm hao hụt. Đội bóng từng đứng thứ 3 về số lần chạm bóng trong vòng cấm đối phương sau 4 trận, nay tụt xuống thứ 8.

Cho đến lúc này, vị trí của Alonso hoàn toàn được đảm bảo. Ảnh: CFC

Sự vắng mặt của Joao Pedro phơi bày vấn đề. Cả 2 trận tiền đạo Brazil không thi đấu cũng là hai trận Chelsea tịt ngòi, trước Brentford và Tottenham, với tổng xG chỉ đạt 1,3.

Joao Pedro không chỉ ghi bàn mà còn tạo điểm tựa, có bóng trong vòng cấm đối phương trung bình 5,7 lần mỗi 90 phút, cao nhất trong nhóm trung phong thi đấu ít nhất 400 phút tại giải đấu.

Sự tương phản Alonso và Carrick

Alonso còn phải thu hẹp khoảng cách giữa ý tưởng và thực tế. Bayer Leverkusen vô địch Bundesliga của ông dẫn đầu giải về kiểm soát bóng, đạt 61,8%. Chelsea hiện chỉ có 46,5%.

Trong gần 3 năm tại Đức, Alonso trải qua 4 trận kiểm soát bóng không quá 38%. Ở Chelsea, sau vài tháng, con số đã là 3 trận Premier League.

“Chúng tôi cần chơi tự tin hơn khi có bóng”, Alonso thừa nhận. Cựu tiền vệ người Tây Ban Nha luân phiên giữa 3-4-2-1 (hoặc 3-4-3) và 4-2-3-1, chưa giữ sơ đồ nào quá 3 trận liên tiếp tại Premier League. Chỉ Tottenham thay đổi đội hình xuất phát thường xuyên hơn Chelsea.

Bên cạnh đó, 3 thủ môn đã được sử dụng cho thấy quá trình tìm kiếm bộ khung vẫn chưa kết thúc (tất nhiên, một phần cũng vì Dibu Martinez chấn thương, trong khi người bắt trận mở màn là Robert Sanchez đã sang Como theo dạng cho mượn).

Mỗi trận đấu lại thêm áp lực với Carrick. Ảnh: MUFC

Với Carrick, khó khăn vượt khỏi phạm vi lựa chọn sơ đồ hay nhân sự. Khi MU đứng gần nhóm cuối bảng, mỗi trận đấu trở thành một cuộc phán xét năng lực ông.

Những chỉ số cho thấy MU chơi nhỉnh hơn Chelsea cũng khó bảo vệ Carrick. Điểm kỳ vọng không mang lại chiến thắng, càng không xoa dịu sức ép tại Old Trafford.

Đó là khác biệt lớn nhất giữa hai băng ghế huấn luyện. Những thử nghiệm của Alonso còn được xem như công việc của một người đang xây dựng.

Ở MU, sự thiếu ổn định dễ trở thành bằng chứng rằng Carrick không kiểm soát được tình hình. Một người được hỏi sẽ hoàn thiện đội bóng ra sao; người kia phải chứng minh mình xứng đáng tiếp tục.

Trận đấu tại Stamford Bridge mang sức nặng khác nhau. Alonso cần một màn trình diễn thuyết phục để chứng minh vị trí thứ 5 có nền tảng vững chắc, cũng như cải thiện thành tích toàn thua trước các đội “Big 6” (Arsenal, Tottenham).

Về phần mình, Carrick - sau khi có sự thỏa hiệp với Bruno Fernandes - cần kết quả để giữ lại thời gian và tránh bị sa thải trong dịp Halloween.