'Đại chiến' Chelsea - Man Utd: Trận thứ 13, HLV thứ 13

Những cuộc chạm trán giữa Chelsea và Man Utd đang chứng kiến sự thay đổi liên tục trên băng ghế huấn luyện. Trong 12 trận đã diễn ra trước đó, hai đội sử dụng tổng cộng 12 HLV khác nhau.

Chuỗi biến động bắt đầu từ trận hòa 0-0 tại Old Trafford ngày 24/10/2020. Khi đó, HLV Ole Gunnar Solskjaer dẫn dắt Man Utd còn HLV Frank Lampard chỉ đạo Chelsea.

Chỉ 3 tháng sau, Chelsea sa thải HLV Lampard để bổ nhiệm HLV Thomas Tuchel. Đến lượt Man Utd chia tay Solskjaer, đưa HLV Michael Carrick lên tạm quyền, trước khi trao công việc này cho HLV Ralf Rangnick.

Những lần thay tướng tiếp theo khiến các cuộc đối đầu ngày càng xuất hiện nhiều gương mặt mới. Điển hình, trong thời gian dẫn dắt Man Utd, HLV Erik ten Hag lần lượt chạm trán 3 người đồng nghiệp bên phía Chelsea gồm Graham Potter, Frank Lampard và Mauricio Pochettino.

Đến khi HLV Enzo Maresca tiếp quản Chelsea, Man Utd lại trải qua thêm 2 đời HLV là Ruud van Nistelrooy và Ruben Amorim.

Đáng chú ý, trong 12 cuộc đối đầu đã qua, chỉ có 2 cặp HLV được tái đấu là Ten Hag - Pochettino và Amorim - Maresca.

HLV Michael Carrick chịu nhiều sức ép trước trận Man Utd làm khách trên sân Chelsea ở vòng 9 Ngoại hạng Anh 2026-2027. Ảnh: PA Media.

Vòng xoáy thay tướng tiếp tục đưa HLV Carrick trở lại Old Trafford. Sau lần cùng Man Utd hòa Chelsea của HLV Tuchel 1-1 khi tạm quyền vào tháng 11/2021, chiến lược gia người Anh đánh bại đội bóng do HLV Liam Rosenior dẫn dắt 1-0, hồi tháng 4/2026.

Lần tái đấu này, HLV Carrick sẽ đối đầu HLV Xabi Alonso, người tiếp quản Chelsea hè 2026. Sự xuất hiện của nhà cầm quân Tây Ban Nha nâng tổng số người từng dẫn dắt hai đội ở những cuộc chạm trán này lên 13.

Trớ trêu thay, cả HLV Carrick lẫn HLV Alonso đều đang chịu sức ép thành tích, khiến câu chuyện thay tướng càng trở nên đáng chú ý.

Man Utd trải qua 8 trận liên tiếp không thắng trên mọi đấu trường, gần nhất là thất bại 0-3 trước Bournemouth ngay tại Old Trafford. Với 7 điểm sau 8 vòng, 'Quỷ đỏ' đứng thứ 16 Ngoại hạng Anh, đánh dấu khởi đầu tệ nhất của CLB trong 40 năm.

Chuỗi kết quả nghèo nàn khiến tương lai HLV Carrick bị đặt dấu hỏi. Tuy nhiên, ban lãnh đạo Man Utd vẫn quyết định trao thêm cơ hội cho chiến lược gia người Anh.

HLV Xabi Alonso cũng chưa tạo được sự ổn định cho Chelsea tại Ngoại hạng Anh mùa này. Ảnh: The Sun.

Bên kia chiến tuyến, Chelsea cũng chưa đáp ứng kỳ vọng dưới thời HLV Alonso. Đội bóng thành London chỉ thắng 4 trong 8 trận đầu tiên tại Ngoại hạng Anh. Họ vừa thua Tottenham 0-2 trước khi bị Liverpool loại khỏi Cup Liên đoàn Anh.

Theo lịch, trận Chelsea tiếp Man Utd trên sân Stamford Bridge lúc 19h30 phút tối 31/10 (giờ Hà Nội) trong khuôn khổ vòng 9 Ngoại hạng Anh.

Chelsea - Man Utd sắp chạm mốc 13 HLV đối đầu nhau. Đồ hoạ: The Sun