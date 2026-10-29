Đại bồi thẩm đoàn Mỹ từ chối truy tố cựu trợ lý Nhà Trắng

Đại bồi thẩm đoàn liên bang tại Mỹ được cho là đã từ chối truy tố Cassidy Hutchinson, cựu trợ lý Nhà Trắng từng gây chú ý với lời khai liên quan đến vụ bạo loạn tại Điện Capitol ngày 6/1/2021. Vụ việc diễn ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump đang điều tra cáo buộc Hutchinson khai man trước một ủy ban của Quốc hội.

Cassidy Hutchinson từng là trợ lý Nhà Trắng trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Donald Trump. (Ảnh: Tom Williams / CQ-Roll Call qua Getty)

Theo Reuters ngày 27/10/2026, một nguồn tin am hiểu vấn đề cho biết đại bồi thẩm đoàn liên bang đã quyết định không truy tố Hutchinson. Tuy nhiên, một nguồn tin khác xác nhận đại bồi thẩm đoàn đã họp trong ngày 27/10 để xem xét bằng chứng, nhưng không nắm rõ liệu cơ quan này đã chính thức bác bỏ cáo trạng hay chưa.

Trước đó, một công tố viên liên bang thông báo với Thẩm phán Zia Faruqui tại phiên điều trần rằng đại bồi thẩm đoàn ở Washington đã bác bỏ một cáo trạng. Dù vậy, công tố viên không tiết lộ danh tính người bị đề nghị truy tố cũng như những cáo buộc cụ thể trong vụ việc. Thông tin từ các nguồn tin sau đó cho thấy người được nhắc đến có thể là Hutchinson.

Dưới thời chính quyền Tổng thống Donald Trump, Bộ Tư pháp Mỹ đã tiến hành điều tra Hutchinson nhằm xác định liệu cựu trợ lý này có cung cấp lời khai sai sự thật trước ủy ban quốc hội điều tra vụ tấn công Điện Capitol hay không. Hutchinson nhiều lần khẳng định lời khai của mình là trung thực.

Hutchinson từng làm trợ lý cho Mark Meadows, Chánh văn phòng Nhà Trắng dưới thời ông Trump. Cô trở thành một trong những nhân chứng được chú ý khi tham gia phiên điều trần công khai của Ủy ban đặc biệt Hạ viện Mỹ điều tra vụ tấn công ngày 6/1/2021.

Vụ việc xảy ra sau nhiều tuần ông Trump đưa ra những tuyên bố sai sự thật rằng mình đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020. Ngày 6/1/2021, những người ủng hộ ông Trump tràn vào Điện Capitol nhằm ngăn Quốc hội xác nhận kết quả bầu cử. Nỗ lực này cuối cùng không thành công.

Những diễn biến liên quan đến Hutchinson thu hút sự chú ý trong bối cảnh một số chuyên gia chính trị bày tỏ lo ngại về các động thái của chính quyền Trump nhằm vào những người chỉ trích và đối thủ chính trị của tổng thống. Tuy nhiên, việc đại bồi thẩm đoàn từ chối truy tố trong vụ việc này, nếu được xác nhận chính thức, không tự động đồng nghĩa với việc mọi vấn đề liên quan đến lời khai của Hutchinson đã được giải quyết.

Trong ngày đầu tiên trở lại Nhà Trắng để bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai vào tháng 1/2025, ông Trump đã ân xá cho gần như tất cả những người bị truy tố hình sự vì tham gia vụ tấn công Điện Capitol năm 2021.

Cựu trợ lý Nhà Trắng Cassidy Hutchinson tạo dáng chụp ảnh chân dung tại New York vào ngày 26 tháng 9 năm 2023. (Ảnh: Laura Oliverio/CNN)

Trước đó, năm 2023, cựu công tố viên đặc biệt của Bộ Tư pháp Mỹ Jack Smith cùng nhóm điều tra đã đưa ra cáo trạng nhằm vào ông Trump, cáo buộc ông âm mưu đảo ngược kết quả thất bại trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020. Sau khi ông Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2024, Smith đã rút vụ án này cùng một vụ án khác, viện dẫn chính sách của Bộ Tư pháp Mỹ không truy tố tổng thống đương nhiệm.

Việc đại bồi thẩm đoàn được cho là từ chối truy tố Hutchinson vì thế trở thành diễn biến đáng chú ý trong chuỗi vụ việc pháp lý có liên quan đến những sự kiện sau cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020. Dù vậy, các thông tin hiện có chưa làm rõ toàn bộ cơ sở pháp lý đằng sau quyết định này, cũng như liệu cơ quan công tố có tiếp tục theo đuổi vụ việc theo hướng khác hay không.

Cassidy Hutchinson, người từng là trợ lý cho cựu Chánh văn phòng Nhà Trắng Mark Meadows dưới thời chính quyền cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, làm chứng trong một phiên điều trần công khai của Ủy ban Chọn lọc Hạ viện Hoa Kỳ điều tra vụ tấn công ngày 6 tháng 1 vào Điện Capitol Hoa Kỳ, tại Đồi Capitol ở Washington, ngày 28 tháng 6 năm 2022. (Ảnh: Evelyn Hockstein | Reuters)