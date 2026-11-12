Đại biểu Trình Lam Sinh chất vấn về giải ngân vốn ODA.

Đại biểu Trình Lam Sinh (Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang) cho biết, theo Báo cáo số 905, ngày 2/11/2026 của Bộ Tài chính, tỷ lệ giải ngân vốn nước ngoài tính đến cuối tháng 10/2026 đạt 35,42%, thấp hơn nhiều so với mặt bằng chung giải ngân vốn trong nước. Trong đó, nguyên nhân chủ yếu liên quan đến khâu chuẩn bị dự án và giải phóng mặt bằng, chiếm đến 25% số dự án.

Từ thực tế trên, đại biểu đề nghị Bộ trưởng Bộ Tài chính cho biết các giải pháp chấn chỉnh, tháo gỡ những điểm nghẽn này, nhất là trong bối cảnh nhu cầu huy động vốn nước ngoài phục vụ phát triển đất nước giai đoạn 2026 - 2030 còn rất lớn.

Trả lời chất vấn, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết, tình trạng giải ngân vốn ODA chậm hơn so với vốn trong nước đã diễn ra từ trước đến nay. Theo kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030, nhu cầu huy động vốn ODA của Việt Nam vẫn rất lớn, khoảng trên 1 triệu tỷ đồng.

Về nguyên nhân, Bộ trưởng cho rằng việc giải ngân vốn ODA phải đồng thời đáp ứng quy định pháp luật của Việt Nam và yêu cầu của nhà tài trợ. Bộ Tài chính đã nỗ lực đàm phán với các nhà tài trợ chủ yếu nhằm hài hòa thủ tục giữa bên nhận tài trợ và nhà tài trợ.

Bên cạnh đó, nước ta đang tập trung sửa đổi Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công và các quy định pháp luật có liên quan theo hướng tiệm cận môi trường pháp lý quốc tế, qua đó đáp ứng tốt hơn yêu cầu của các nhà tài trợ.

Đối với khâu chuẩn bị dự án, Bộ trưởng nhấn mạnh đây là khâu đặc biệt quan trọng, cần được thực hiện kỹ lưỡng để sau khi dự án được phê duyệt có thể triển khai ngay, hạn chế việc phải điều chỉnh. Bởi đối với dự án ODA, khi điều chỉnh dự án phải xin thư không phản đối của nhà tài trợ, quy trình này thường mất nhiều thời gian do phải gửi về trụ sở chính của nhà tài trợ xem xét.

Bộ trưởng cũng đề cập đến công tác giải phóng mặt bằng, cho rằng đây là trách nhiệm của các cơ quan địa phương trong quá trình giải ngân vốn đầu tư công nói chung, không chỉ riêng đối với các dự án sử dụng vốn ODA.

XUÂN QUYẾT