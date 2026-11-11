Đại biểu Trần Văn Lâm: Đề nghị đổi mới chính sách ưu đãi đầu tư, thúc đẩy phát triển du lịch xanh

Đại biểu Trần Văn Lâm đồng tình với các chính sách lớn được đề xuất trong dự thảo Nghị quyết. Đồng thời góp ý vào hai nội dung sau:

Đại biểu Trần Văn Lâm phát biểu.

Thứ nhất, về chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (tại Điều 6) trong mối quan hệ với thuế tối thiểu toàn cầu. Đại biểu đồng tình với chủ trương cần có chính sách đủ sức hấp dẫn để thu hút những dự án du lịch lớn, chất lượng cao, có khả năng cạnh tranh quốc tế. Tuy nhiên, đề nghị đánh giá kỹ hơn hiệu quả thực chất của công cụ ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp trong điều kiện Việt Nam đã thực hiện thuế tối thiểu toàn cầu từ năm 2024.

Theo đại biểu, quy định về thuế tối thiểu toàn cầu nhằm hạn chế chuyển dịch lợi nhuận để tránh thuế, chống xói mòn cơ sở thuế và cạnh tranh giảm thuế giữa các quốc gia. Theo đó, các tập đoàn đa quốc gia thuộc phạm vi điều chỉnh, có doanh thu hợp nhất từ 750 triệu euro trở lên, về nguyên tắc phải bảo đảm mức thuế tối thiểu 15% theo quy tắc quốc tế. Trong khi đó, dự thảo Nghị quyết đề xuất mức thuế suất ưu đãi thấp nhất 10%, miễn thuế tối đa 4 năm và giảm thuế trong những năm tiếp theo đối với một số nhóm dự án.

Từ thực tế này, đại biểu phân tích, cùng được áp dụng mức thuế suất ưu đãi 10%, nhưng doanh nghiệp ngoài phạm vi điều chỉnh của thuế tối thiểu toàn cầu có thể hưởng đầy đủ ưu đãi, trong khi doanh nghiệp thuộc các tập đoàn đa quốc gia lớn có thể phải nộp thêm thuế bổ sung. Vì vậy, hiệu quả thực tế của cùng một chính sách không giống nhau.

Đại biểu cũng nêu theo báo cáo số 1005 của Chính phủ tiếp thu, giải trình ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội có đề cập việc Quỹ Hỗ trợ đầu tư có thể bù đắp cho doanh nghiệp phải chịu thuế bổ sung theo quy định về thuế tối thiểu toàn cầu. Tuy nhiên, cần làm rõ hơn mối quan hệ giữa chính sách ưu đãi thuế, thuế tối thiểu toàn cầu và Quỹ Hỗ trợ đầu tư. Bởi Quỹ có mục tiêu, đối tượng và điều kiện hỗ trợ riêng, không phải cơ chế mặc nhiên hoàn trả khoản thuế bổ sung mà doanh nghiệp phải nộp.

Từ phân tích trên, đại biểu đề nghị nghiên cứu đổi mới cách tiếp cận chính sách ưu đãi đầu tư, hạn chế sử dụng giảm thuế thu nhập doanh nghiệp như công cụ ưu đãi chủ yếu đối với nhà đầu tư. Thay vào đó, cần tăng cường các hình thức hỗ trợ gắn trực tiếp với hoạt động đầu tư như phát triển hạ tầng, đào tạo nhân lực, đổi mới công nghệ và chuyển đổi xanh.

Đại biểu đề nghị Chính phủ đánh giá đồng bộ tác động của các công cụ chính sách hỗ trợ, làm rõ lợi ích thực chất nhà đầu tư nhận được; đồng thời bảo đảm môi trường cạnh tranh công bằng, hợp lý giữa các loại hình, quy mô doanh nghiệp.

Thứ hai, về chính sách giảm tiền thuê đất tại Khoản 1 Điều 7 của dự thảo Nghị quyết, đại biểu Trần Văn Lâm đồng tình với mục tiêu khuyến khích giảm mật độ xây dựng, tăng không gian xanh và bảo vệ cảnh quan. Tuy nhiên, đại biểu đề nghị cân nhắc tiêu chí chỉ áp dụng chính sách giảm tối đa 30% tiền thuê đất đối với phần diện tích cây xanh, mặt nước, cảnh quan, không gian sử dụng chung không khai thác kinh doanh trực tiếp của khách sạn nghỉ dưỡng hạng 4 sao trở lên.

Bởi theo Điều 50 Luật Du lịch quy định việc đăng ký xếp hạng sao là tự nguyện; hạng sao chủ yếu phản ánh chất lượng cơ sở vật chất và dịch vụ, chưa phải tiêu chí trực tiếp đánh giá hiệu quả bảo vệ môi trường. Trong khi đó, nhiều cơ sở du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng quy mô vừa và nhỏ cũng có thể thực hiện tốt việc bảo vệ cảnh quan, môi trường nhưng không thuộc đối tượng được hưởng chính sách.

Vì vậy, đại biểu đề nghị Chính phủ cân nhắc tính hợp lý của tiêu chí hạng sao, đánh giá tác động ngân sách và bảo đảm sự công bằng giữa các cơ sở kinh doanh; đồng thời nghiên cứu hình thức khuyến khích phát triển du lịch xanh phù hợp hơn nếu cần thiết.