Đại biểu Trần Nhật Minh: Nghiên cứu chính sách hỗ trợ thực hiện dân chủ ở cơ sở địa bàn đặc thù

Sáng 30/10, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và điều hành của các Phó Chủ tịch Quốc hội, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) và dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở (sửa đổi).

Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) Ảnh: Quochoi.vn

Phát biểu thảo luận về dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở (sửa đổi), đại biểu Trần Nhật Minh - Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An cho rằng cơ bản thống nhất với các quy định của dự thảo; đồng thời đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục hoàn thiện một số nội dung nhằm bảo đảm tính chặt chẽ, khả thi của luật.

Đại biểu Trần Nhật Minh dẫn quy định tại khoản 2 Điều 3 của dự thảo, theo đó người thực hiện dân chủ ở cơ sở tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn được Nhà nước hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Bày tỏ hoàn toàn thống nhất với quy định này, thể hiện sự quan tâm của Nhà nước đối với các địa bàn, đối tượng đặc thù, song đại biểu cho rằng, quy định hiện nay còn khá chung chung và có thể dẫn tới cách hiểu rằng chỉ những đối tượng, địa bàn được nêu trong điều khoản mới được Nhà nước hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Đại biểu Trần Nhật Minh - Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An phát biểu thảo luận. Ảnh: Lâm Hiển

“Về nguyên tắc, mọi công dân đều được Nhà nước tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện dân chủ ở cơ sở”, đại biểu Trần Nhật Minh nêu quan điểm và đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu quy định theo hướng vừa bảo đảm quyền thực hiện dân chủ ở cơ sở cho mọi công dân, vừa có chính sách hỗ trợ phù hợp đối với các đối tượng và địa bàn có điều kiện đặc thù.

Theo đại biểu Minh, những chính sách hỗ trợ có thể bao gồm hỗ trợ về cơ sở vật chất, phương tiện, điều kiện tiếp cận thông tin; ưu tiên bố trí ngân sách và nguồn lực tương xứng cho công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, qua đó góp phần thực hiện hiệu quả dân chủ ở cơ sở.

Một nội dung khác được đại biểu Trần Nhật Minh đặc biệt lưu ý là quy định về hội nghị người lao động và hội nghị đối thoại tại nơi làm việc trong doanh nghiệp nhà nước.

Đại biểu Quốc hội tham dự phiên thảo luận. Ảnh: Quang Vinh

Theo đại biểu, dự thảo quy định hội nghị người lao động được tổ chức định kỳ mỗi năm một lần. Đồng thời, doanh nghiệp nhà nước cũng có trách nhiệm tổ chức hội nghị đối thoại tại nơi làm việc với người lao động, tổ chức đại diện người lao động tại doanh nghiệp định kỳ mỗi năm một lần.

Qua nghiên cứu nội dung của hai hội nghị, đại biểu nhận thấy có một số nội dung tương đồng, có nguy cơ dẫn tới trùng lặp. Cụ thể, một số nội dung tại Điều 46 về việc người lao động tham gia hội nghị người lao động có liên quan đến việc xây dựng quy chế, quản lý, sử dụng các khoản thu nhập, đóng góp của người lao động.

Trong khi đó, Điều 49 lại quy định những nội dung người lao động tham gia ý kiến tại hội nghị đối thoại tại nơi làm việc, trong đó có việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung nội quy, quy chế, các quy định nội bộ liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động. Xây dựng, sửa đổi, bổ sung thang lương, bảng lương, định mức lao động. “Các nội dung này đều liên quan đến quyền lợi và thu nhập của người lao động”, đại biểu phân tích.

Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An dự phiên thảo luận tại hội trường. Ảnh: Lâm Hiển

Tương tự, quy định về bầu thành viên Ban Thanh tra nhân dân tại hội nghị người lao động và nội dung về dự thảo quy định thực hiện dân chủ ở doanh nghiệp tại hội nghị đối thoại cũng có những điểm giao thoa.

Từ thực tế trên, đại biểu Trần Nhật Minh đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu, rà soát toàn bộ các quy định liên quan đến hai hội nghị để hạn chế sự trùng lặp, tránh gây phiền hà cho doanh nghiệp. Đồng thời đề nghị cân nhắc quy định bắt buộc hội nghị đối thoại tại nơi làm việc phải tổ chức định kỳ mỗi năm một lần.

Theo đại biểu Trần Nhật Minh, thay vì quy định cứng nhắc, nên thiết kế theo hướng hội nghị đối thoại được tổ chức khi có yêu cầu của một trong các bên hoặc khi phát sinh vấn đề cần trao đổi, thảo luận và giải quyết.

Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An dự phiên thảo luận tại hội trường. Ảnh: Lâm Hiển

Đại biểu đề xuất sửa khoản 1 Điều 51 theo hướng doanh nghiệp nhà nước có trách nhiệm tổ chức hội nghị đối thoại tại nơi làm việc với người lao động, tổ chức đại diện người lao động tại doanh nghiệp khi có yêu cầu của một trong các bên theo quy định của pháp luật.

Mục tiêu của đối thoại là chia sẻ thông tin, tham vấn, thảo luận, trao đổi ý kiến giữa người sử dụng lao động, người lao động hoặc tổ chức đại diện người lao động về những vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích và mối quan tâm của các bên tại nơi làm việc. Qua đó, tăng cường sự hiểu biết, củng cố đối thoại và tìm kiếm giải pháp cùng có lợi.

Đề nghị tiếp tục rà soát Điều 46 và khoản 1 Điều 49 nhằm loại bỏ những nội dung trùng lặp giữa hai hội nghị, đại biểu Trần Nhật Minh cho rằng, việc này không chỉ bảo đảm tính thống nhất của dự thảo luật mà còn góp phần nâng cao tính thực chất, hiệu quả của các hội nghị; đồng thời hạn chế thủ tục không cần thiết đối với doanh nghiệp.