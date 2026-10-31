Đại biểu Trần Hoàng Ngân: Xuất siêu 2 tháng gần đây là tín hiệu rất tích cực

Sáng 31/10, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI, Quốc hội thảo luận ở Hội trường về tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, dự kiến kế hoạch năm 2027 cùng các nội dung về ngân sách nhà nước, đầu tư công.

Sáng 31/10, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI, Quốc hội thảo luận ở Hội trường về tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, dự kiến kế hoạch năm 2027.

Xuất khẩu lấy lại vai trò động lực

Phát biểu tại phiên thảo luận, đại biểu Trần Hoàng Ngân (Đoàn đại biểu Quốc hội TP. Hồ Chí Minh) cho rằng, thế giới đang có quá nhiều bất ổn: xung đột địa chính trị lan rộng, khủng hoảng năng lượng kéo dài, biến đổi khí hậu; giá dầu, lạm phát, lãi suất thị trường vẫn neo ở mức cao. Đặt trong bối cảnh ấy, kết quả 9 tháng năm 2026 là rất quan trọng và có nhiều ý nghĩa lớn.

Theo đại biểu, một trong những nguyên nhân quan trọng là Quốc hội đã đồng hành cùng Chính phủ thể chế hóa nhanh và hiệu quả các nghị quyết quan trọng của Bộ Chính trị, giúp khơi thông nguồn lực, kiến tạo phát triển, tháo gỡ các dự án tồn đọng lâu năm.

Tiềm năng, lợi thế của 34 địa phương được đánh thức: các đầu tàu kinh tế, các thành phố trực thuộc trung ương giữ đà tăng trưởng cao; các tỉnh miền núi như Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai dù điều kiện khó khăn vẫn tăng trưởng tốt; các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, nơi nông nghiệp chiếm 30 đến 35% GRDP, vẫn bảo đảm an ninh lương thực và tăng trưởng trên 7,5%.

Từ thực tiễn trên, đại biểu đề nghị Quốc hội, Chính phủ sớm có gói giải pháp đồng bộ, đột phá để nông nghiệp, thế mạnh của Việt Nam, tăng trưởng cao trong kỷ nguyên mới.

Đại biểu Trần Hoàng Ngân (Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hồ Chí Minh).

Để đạt tăng trưởng 10% trong những năm tiếp theo, đại biểu đồng tình với các giải pháp Thủ tướng Chính phủ đã trình bày trước Quốc hội, đồng thời nêu thêm bốn điểm nhấn. Trước hết là kiên trì thực hiện ba đột phá chiến lược về thể chế, hạ tầng, nguồn nhân lực chất lượng cao. Tiếp đó, phát huy tối đa sức mạnh tổng hợp của ba động lực tăng trưởng truyền thống theo tổng cầu là đầu tư, tiêu dùng, xuất khẩu.

Ở động lực xuất khẩu, đại biểu dẫn thông tin báo chí ngay sáng cùng ngày: sau 8 tháng nhập siêu liên tục, tháng 9 và tháng 10 đã xuất siêu, riêng tháng 10 xuất siêu 6,8 tỷ USD. "Một tín hiệu mới rất tích cực", đại biểu nói. Theo đại biểu, kết quả ấy có được nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của Thủ tướng Chính phủ; Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã chủ trì những phiên họp chuyên đề rà soát nguyên nhân, tìm giải pháp thúc đẩy xuất khẩu, tận dụng các hiệp định thương mại tự do.

Điểm nhấn thứ ba là Chính phủ, các địa phương cần có chương trình, kế hoạch triển khai các động lực tăng trưởng mới đã được Quốc hội thể chế hóa, gồm khu kinh tế đặc biệt, trung tâm tài chính quốc tế, khu thương mại tự do, khu phi thuế quan, trung tâm logistics, công nghiệp văn hóa.

Giải bài toán cấu trúc vốn

Điểm nhấn thứ tư, theo đại biểu, là bài toán phức tạp, lâu dài về cấu trúc vốn của nền kinh tế. Cần cân đối thời hạn, tính chất của nguồn vốn với việc sử dụng vốn để bảo đảm nguồn vốn đầu tư xã hội rất lớn cho tăng trưởng giai đoạn 2026 - 2030, gấp hai lần giai đoạn trước, nhưng không làm tổn thương ổn định kinh tế vĩ mô.

Đại biểu đề nghị tái cấu trúc thị trường tài chính để thị trường chứng khoán sớm trở thành kênh chủ lực cung ứng vốn cho nền kinh tế. Quốc hội, Chính phủ cần sớm tăng vốn điều lệ cho các ngân hàng thương mại nhà nước để nâng năng lực tài chính, huy động vốn và mở rộng tín dụng có định hướng.

Chia sẻ với Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về khó khăn trong điều hành chính sách tiền tệ khi phải bảo đảm đa mục tiêu, đại biểu Trần Hoàng Ngân cho rằng, cần xem xét tái cấp vốn cho các ngân hàng thương mại "để chúng ta có được nguồn vốn và kéo giảm lãi suất như sự mong đợi hôm nay".