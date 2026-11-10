Đại biểu Trần Hoài Nam đề xuất nhiều nội dung hoàn thiện luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Đối với quy định cho phép Chính phủ ban hành nghị quyết để xử lý những vấn đề cấp bách, trong đó có nội dung điều chỉnh quy định của luật tại Điều 15 và Điều 59 của dự thảo, đại biểu cho rằng cần cân nhắc kỹ việc luật hoá cơ chế này thành quy định áp dụng lâu dài, không xác định thời hạn.

Theo đại biểu, Nghị quyết số 26/2021/QH15 từng tạo cơ sở pháp lý để Chính phủ chủ động xử lý những tình huống cấp bách phát sinh trong thực tiễn. Tuy nhiên, đây là cơ chế đặc biệt, được áp dụng trong những điều kiện nhất định. Vì vậy, việc đưa vào luật cần xác định rõ phạm vi, điều kiện và giới hạn áp dụng, tránh mở rộng thẩm quyền điều chỉnh quy định của luật.

Đại biểu Trần Hoài Nam, Uỷ viên chuyên trách Uỷ ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội, đại biểu Quốc hội Đoàn Cà Mau, phát biểu thảo luận về dự án Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Đại biểu lưu ý, các vấn đề liên quan đến quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân phải được quy định bằng luật theo tinh thần Hiến pháp. Từ đó, đại biểu đề xuất nghiên cứu phương án giao Uỷ ban Thường vụ Quốc hội xem xét, ban hành nghị quyết theo trình tự, thủ tục rút gọn trên cơ sở đề nghị của Chính phủ khi phát sinh tình huống cấp bách. Giải pháp này nhằm đáp ứng yêu cầu xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh, đồng thời bảo đảm đúng thẩm quyền của cơ quan lập pháp.

Một nội dung đáng chú ý khác là đề xuất đưa ý kiến, kiến nghị của cử tri vào quá trình xây dựng chương trình lập pháp hằng năm. Góp ý Điều 25 và Điều 26 của dự thảo luật, đại biểu Trần Hoài Nam đề nghị bổ sung ý kiến, kiến nghị của cử tri thành một trong những căn cứ quan trọng khi lập đề nghị xây dựng chương trình lập pháp.

Quang cảnh các đại biểu Quốc hội tham dự phiên thảo luận về dự án Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Theo đại biểu Trần Hoài Nam, kiến nghị của cử tri phản ánh trực tiếp những khó khăn, bất cập trong đời sống và quá trình thực hiện chính sách, pháp luật tại địa phương. Việc tổng hợp, xem xét những ý kiến này ngay từ khâu xây dựng chương trình lập pháp sẽ giúp cơ quan có thẩm quyền nhận diện sớm những quy định chưa phù hợp, có cơ sở nghiên cứu sửa đổi, bổ sung kịp thời. Qua đó, pháp luật được xây dựng sát thực tiễn hơn, đáp ứng tốt hơn nguyện vọng chính đáng của người dân.

Đối với các quy định tại Điều 4 và Điều 5 của dự thảo, đại biểu đề nghị tiếp tục rà soát việc phân biệt giữa “Bộ luật” và “Luật”. Theo đại biểu, cả hai đều do Quốc hội ban hành theo trình tự, thủ tục luật định, vì vậy cần nghiên cứu tính cần thiết của việc duy trì hai cách gọi này, bảo đảm thống nhất về thuật ngữ trong hệ thống pháp luật.

Đồng thời, đối với khái niệm “Luật có tính nền tảng”, đại biểu đề nghị làm rõ nội hàm, phạm vi điều chỉnh, giá trị pháp lý và mối quan hệ với các luật khác, tránh cách hiểu khác nhau trong quá trình áp dụng.

Các nội dung góp ý của đại biểu Trần Hoài Nam được đặt ra nhằm tiếp tục hoàn thiện dự thảo luật, bảo đảm các quy định về xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật rõ ràng, chặt chẽ và phù hợp với yêu cầu thực tiễn./.