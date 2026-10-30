Đại biểu Thích Thanh Quyết: Dự án luật hiến mô, tạng 'rất nhân đạo, từ bi'

Chiều nay, thảo luận tại hội trường về tình hình kinh tế - xã hội, đại biểu Quốc hội, Hòa thượng Thích Thanh Quyết (đoàn Quảng Ninh) đề nghị tăng cường giáo dục công dân, tuyên truyền chính sách.

Ông đề cập dự thảo Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi) được Bộ Y tế lấy ý kiến.

Đại biểu đánh giá đây là dự án luật rất nhân đạo, rất từ bi. Ông dẫn những câu chuyện trong Phật giáo về sự hy sinh một phần thân thể để cứu người; như chuyện công chúa Ba tại chùa Hương Tích cũng từng dùng tay, mắt của mình để cứu cha.

Theo Hòa thượng, do vấn đề giáo hóa chưa đúng mức, một số người cũng có trách nhiệm nhưng thiếu thông tin lại suy diễn không phù hợp với giá trị từ bi, cứu khổ, cứu nạn của dự thảo luật này.

Hòa thượng Thích Thanh Quyết

“Từ ý nghĩa nhân đạo lại trở thành tội đồ, thương thay Bộ trưởng Y tế!”, Hòa thượng Thích Thanh Quyết bày tỏ.

Theo quan niệm của nhà Phật, nếu chúng ta, kể cả những người còn ít tuổi, không còn đủ duyên để trụ trên thế gian này mà một phần cơ thể của mình được chuyển sang sống ở cơ thể người khác thì người đó vẫn còn sống.

“Vị tha là sống mãi, phúc đức là vô lượng. Hiện nay, hàng ngàn tăng ni của học viện Phật giáo chúng tôi thường xuyên hiến máu, đăng ký hiến mô, hiến tạng, còn tôi đã xin hiến tất”, Hòa thượng Thích Thanh Quyết nêu quan điểm.

Phân tích tác động của sự phát triển khoa học - công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo đang làm thay đổi sâu sắc yêu cầu về kỹ năng cũng như phương pháp làm việc, đại biểu Thích Thanh Quyết kiến nghị, Chính phủ quan tâm cập nhật, dự báo sát xu hướng biến đổi của các ngành nghề trong tương lai để định hướng phát triển nguồn nhân lực đi đúng hướng.

Khi đất nước bước vào thời đại công dân số, xã hội số, bên cạnh việc thụ hưởng những thành quả to lớn của công nghệ, công tác quản lý cần đặc biệt lưu tâm đến những tác động mặt trái từ môi trường số.

Đại biểu nhấn mạnh yêu cầu phải tìm kiếm, giữ gìn những giá trị văn hóa tinh thần truyền thống mang tính bản nguyên để tạo sự cân bằng, bảo đảm cho đất nước phát triển bền vững...

Để trẻ em được hưởng lợi từ công nghệ mà không phải đánh đổi bằng sự an toàn

Đại biểu Nguyễn Văn Huy (đòan Hưng Yên) nhìn nhận việc hoàn thiện thể chế, tháo gỡ dự án tồn đọng, đầu tư hạ tầng, thúc đẩy khoa học công nghệ, chuyển đổi số và bảo đảm an sinh xã hội đã tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển mới.

Ông đánh giá cao tinh thần chuyển từ tư duy quản lý sang kiến tạo phát triển, từ xây dựng chính sách sang tổ chức thực thi, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm. Đây là hướng đi đúng, cần được hiện thực hóa bằng những chuyển biến cụ thể trong đời sống.

Tuy nhiên, ông cho biết cử tri còn rất quan tâm đến chất lượng bữa ăn bán trú, bạo lực học đường, thuốc lá điện tử và đặc biệt là tác động của nội dung độc hại trên môi trường mạng đối với trẻ em.

"Chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo mở ra nhiều cơ hội cho tương lai đất nước. Nhưng có một câu hỏi cần đặt ra: Khi trẻ em bước vào thế giới số, chúng ta đã thực sự bảo vệ các em đến đâu?", đại biểu đặt vấn đề.

Nêu lợi ích của môi trường mạng trong học tập, tiếp cận tri thức, tuy nhiên ông Huy cho rằng trẻ em đang bước vào môi trường này nhanh hơn khả năng bảo vệ của gia đình, nhà trường, pháp luật và các nền tảng số.

Kẻ xấu có thể giả danh bạn bè, người nổi tiếng để tạo lòng tin, dụ dỗ trẻ cung cấp hình ảnh riêng tư rồi đe dọa, khống chế. Một bức ảnh bị chế giễu, đoạn video phát tán trong nhóm lớp có thể nhanh chóng lan rộng, khiến trẻ bị cô lập, xúc phạm ngay cả khi đã rời trường học. Nếu chỉ yêu cầu xóa bài viết mà không ngăn chặn phát tán, hỗ trợ tâm lý và xử lý vi phạm thì vấn đề chưa thực sự được giải quyết.

Đáng lo ngại hơn, hình ảnh trẻ có thể bị ghép vào nội dung nhạy cảm; giọng nói, hình ảnh người thân bị giả mạo để lừa đảo. Điều đáng sợ không chỉ là nội dung giả mà còn là sự tổn thương, kỳ thị thật mà trẻ phải gánh chịu.

Đại biểu Nguyễn Văn Huy

"Chúng ta thường khuyên trẻ không kết bạn với người lạ, không chia sẻ thông tin cá nhân; khuyên cha mẹ giám sát con chặt chẽ. Nhưng liệu trẻ có thể nhận diện mọi thủ đoạn tinh vi? Liệu cha mẹ có thể kiểm soát mọi nội dung mà thuật toán liên tục đề xuất?

Nếu nền tảng chưa ngăn được người lạ tiếp cận trẻ, chưa xử lý kịp thời nội dung độc hại thì chỉ yêu cầu gia đình quản lý chặt hơn là chưa đủ. Không thể đòi hỏi trẻ tự bảo vệ mình trước những rủi ro mà ngay cả người trưởng thành cũng khó nhận diện", ông bày tỏ lo ngại.

Nhiều quốc gia đã thúc đẩy các biện pháp hạn chế trẻ em sử dụng mạng xã hội. Theo ông, vấn đề không còn là có nên cho trẻ tiếp cận Internet hay không, mà là làm thế nào để các em được hưởng lợi từ công nghệ mà không phải đánh đổi bằng sự an toàn, sức khỏe tinh thần và quyền riêng tư.

Ông kiến nghị Quốc hội tiếp tục hoàn thiện pháp luật về trẻ em, an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu cá nhân và trách nhiệm của nền tảng số; tăng cường giám sát thực hiện Chương trình giai đoạn 2026–2030, làm rõ nghĩa vụ ngăn chặn, gỡ bỏ nội dung xâm hại, xử lý phản ánh và phối hợp với cơ quan chức năng.

Chính phủ cần phân công rõ cơ quan chủ trì, bố trí nguồn lực, xác định thời hạn và kết quả thực hiện; xây dựng quy trình phối hợp thống nhất từ tiếp nhận tin báo, xác minh, bảo vệ nạn nhân đến xử lý vi phạm, bảo đảm trẻ em và gia đình có đầu mối dễ tiếp cận để tìm kiếm trợ giúp.

Trần Thường