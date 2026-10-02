Đại biểu quốc tế trải nghiệm sắc màu văn hóa 54 dân tộc Việt Nam

Đoàn đại biểu quốc tế nghe giới thiệu về Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (xã Đoài Phương, Hà Nội). Mở đầu hành trình, đoàn đại biểu tham quan Khu nghi lễ thờ Tổ. Đây là không gian tôn vinh các Vua Hùng, những người có công dựng nước Văn Lang, đồng thời thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” và tinh thần đoàn kết, gắn bó của cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

Tiếp đến, đoàn đại biểu khám phá các không gian văn hóa dân tộc Mường, Tà Ôi và Tây Nguyên thông qua những nghi lễ, nghệ thuật trình diễn dân gian, nghề thủ công truyền thống và hoạt động giao lưu trực tiếp với đồng bào.

Mỗi điểm đến mang đến những trải nghiệm riêng, góp phần làm nổi bật sự phong phú, đa dạng trong đời sống văn hóa của các cộng đồng dân tộc Việt Nam.

Tại không gian văn hóa dân tộc Mường, đoàn đại biểu được đón tiếp bằng bốn bài Chiêng Séc bùa - hình thức trình diễn mang đậm bản sắc truyền thống của người Mường.

Âm thanh cồng chiêng cùng nghi lễ đón khách thể hiện nét đẹp trong văn hóa ứng xử, lòng hiếu khách và tinh thần cộng đồng.

Du khách thích thú trải nghiệm cồng chiêng của người Mường. Bên cạnh đó, các đại biểu tìm hiểu kiến trúc nhà truyền thống, phong tục tập quán, tham dự nghi lễ đón vía tốt, vía lành, thưởng thức trình diễn Đâm đuống và tìm hiểu cây Pồn pông của người Mường.

Tại không gian văn hóa dân tộc Tà Ôi, đoàn đại biểu tham gia các hoạt động biểu diễn nghệ thuật cùng đồng bào dân tộc; tìm hiểu phong tục trao muối cầu may, tham quan nhà Rông, khám phá các nghề thủ công truyền thống như đan chiếu sáp, đan lát và nghề dệt Dèng.

Đại biểu quốc tế thích thú trải nghiệm nhạc cụ của bà con dân tộc.

Trải nghiệm đàn đá của bà con dân tộc Tây Nguyên.

Cùng với việc tham gia các hoạt động dân vũ, tìm hiểu văn hóa ẩm thực của đồng bào dân tộc Việt Nam cũng là điểm nhấn thu hút các vị khách quốc tế.

Chương trình tham quan, trải nghiệm tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam là hoạt động thiết thực trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, với thông điệp tôn vinh sự đa dạng văn hóa và tăng cường kết nối giữa các cộng đồng. Qua đó, góp phần lan tỏa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam giàu truyền thống, thân thiện và hiếu khách; đồng thời khẳng định vai trò của Hà Nội là điểm đến giao lưu văn hóa quốc tế