Đại biểu quốc tế trải nghiệm Làng văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam

Khoảnh khắc chụp ảnh lưu niệm của các đại biểu quốc tế tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Đoàn đại biểu tham quan Khu Nghi lễ Thờ Tổ, công trình văn hóa tâm linh mang ý nghĩa sâu sắc, hội tụ những giá trị lịch sử, kiến trúc và truyền thống hướng về cội nguồn dân tộc.

Công trình văn hóa tâm linh mang ý nghĩa sâu sắc, hội tụ những giá trị lịch sử, kiến trúc và truyền thống hướng về cội nguồn dân tộc.

Hành trình khám phá, trải nghiệm bản sắc văn hóa, bắt đầu bằng những câu chuyện về đời sống, phong tục và văn hóa của các cộng đồng dân tộc Việt Nam.

Không gian làng Mường mở ra những trải nghiệm về kiến trúc, đời sống và sinh hoạt truyền thống của đồng bào.

Tiếng chiêng vang lên giữa làng Mường, tạo nên không khí rộn ràng đón những vị khách quốc tế.

Các đại biểu cùng tìm hiểu, trải nghiệm nghi lễ đón vía tốt, vía lành của đồng bào Mường.

Một món quà giản dị nhưng giàu ý nghĩa là những chiếc vòng may mắn được đồng bào Mường trao tặng khách quốc tế.

Du khách thích thú khi thưởng thức trình diễn Đâm đuống.

Những hoạt động trải nghiệm tại không gian làng Mường góp phần giới thiệu một không gian văn hóa Mường giàu bản sắc, góp phần lan tỏa những giá trị truyền thống được gìn giữ và trao truyền qua nhiều thế hệ.

Đại biểu chụp ảnh chung cùng đồng bào dân tộc Mường.

Từ không gian Mường, hành trình tiếp tục đến với văn hóa Tà Ôi.

Đồng bào Tà Ôi giới thiệu nghề truyền thống, giúp các đại biểu hiểu thêm về đời sống và bàn tay khéo léo của người dân.

Đặc biệt, hoạt động trực tiếp làm và thưởng thức bánh A quát, còn gọi là bánh tình yêu, đã mang đến trải nghiệm gần gũi, sinh động về văn hóa ẩm thực và đời sống tinh thần của đồng bào.

Đại biểu quốc tế thưởng thức món bánh tình yêu.

Sắc màu văn hóa Tây Nguyên hiện diện trong không gian Vườn tượng tại Làng Văn hóa.

Khoảng cách ngôn ngữ được nối lại bằng những cuộc giao lưu thân tình giữa đại biểu quốc tế và cộng đồng các dân tộc Tây Nguyên.

Những điệu múa truyền thống, cùng âm thanh của các loại nhạc cụ tạo nên một không gian nghệ thuật sống động, tái hiện phần nào đời sống văn hóa tinh thần phong phú của đồng bào Tây Nguyên.

Đại biểu trải nghiệm chơi đàn đá.

Các đại biểu hòa mình vào không gian văn hóa cộng đồng, cảm nhận những nét đặc trưng trong đời sống Tây Nguyên.

Đại biểu quốc tế thưởng thức rượu cần.

Thông qua hành trình này, những giá trị văn hóa không chỉ được giới thiệu bằng các hoạt động trình diễn mà còn được truyền tải qua câu chuyện về phong tục, tập quán, nghề thủ công, nghệ thuật dân gian và văn hóa ẩm thực.