Đại biểu quốc tế làm bánh, thưởng thức rượu cần của các dân tộc Việt Nam

Du khách trải nghiệm chơi nhạc cụ đá tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam. Ảnh: THU LÊ

Đoàn tham quan Khu Nghi lễ Thờ Tổ, nơi tôn vinh các Vua Hùng và thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”. Sau đó, các đại biểu tìm hiểu không gian văn hóa Mường, Tà Ôi và Tây Nguyên, qua kiến trúc nhà ở, phong tục, sinh hoạt cộng đồng và các hoạt động văn nghệ, giao lưu với người dân.

Các đại biểu quốc tế tham gia trải nghiệm các hoạt động cùng đồng bào các dân tộc tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam. Ảnh: THU LÊ

Đến không gian văn hóa dân tộc Tà Ôi, đoàn tìm hiểu phong tục trao muối cầu may, tham quan nhà Rông và khám phá các nghề thủ công như đan lát, đan chiếu sáp, dệt Dèng...

Các đại biểu còn được trải nghiệm làm và thưởng thức bánh A quát, hay còn gọi là bánh tình yêu. Nghề dệt Dèng, di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, cũng được giới thiệu trong hành trình.

Tại Vườn tượng điêu khắc Tây Nguyên, đoàn tìm hiểu văn hóa cồng chiêng, thưởng thức chương trình “Vườn tượng kể chuyện” và giao lưu với đồng bào. Những điệu múa cùng tiếng nhạc truyền thống tạo nên không khí vui tươi, gần gũi. Các đại biểu cũng thưởng thức cà phê, ca cao và một số sản vật đặc trưng của vùng đất Tây Nguyên.

Du khách thưởng thức đặc sản địa phương. Ảnh: THU LÊ

Trong hành trình, những trải nghiệm trực tiếp như gói bánh lá, chơi đàn đá, uống rượu cần... giúp các đại biểu tiếp cận văn hóa Việt Nam qua những hoạt động gần gũi của đời sống cộng đồng. Thay vì chỉ quan sát, khách tham quan có cơ hội cùng tham gia, trò chuyện và tìm hiểu cách các giá trị văn hóa được gìn giữ, trao truyền.

Chương trình tham quan, trải nghiệm là một trong những hoạt động giao lưu văn hóa trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, góp phần đưa các giá trị văn hóa truyền thống đến gần hơn với bạn bè quốc tế thông qua trải nghiệm trực tiếp.