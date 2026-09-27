Đại biểu quốc tế khám phá di sản văn hóa Hà Nội

Chuyến tham quan góp phần giới thiệu đến các đại biểu những giá trị lịch sử, văn hóa và di sản đặc sắc của Hà Nội.
Đoàn đại biểu Hội nghị Đối thoại châu Á - Thái Bình Dương về Di sản và Tính xác thực tham quan Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội, ngày 27/9/2026. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN
Các đại biểu tham quan, tìm hiểu di tích Đền Ngọc Sơn. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN
Các đại biểu tham quan, tìm hiểu di tích Đền Ngọc Sơn. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN
Đoàn đại biểu tìm hiểu các giá trị lịch sử, văn hóa tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN
Đoàn đại biểu Hội nghị Đối thoại châu Á - Thái Bình Dương về Di sản và Tính xác thực tham quan Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội, ngày 27/9/2026. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN
Các đại biểu tham quan, tìm hiểu di tích Đền Ngọc Sơn. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN
Các đại biểu tham quan, tìm hiểu di tích Đền Ngọc Sơn. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN
Các đại biểu tham quan, tìm hiểu di tích Đền Ngọc Sơn. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN
Đoàn đại biểu tìm hiểu các giá trị lịch sử, văn hóa tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN
Đoàn đại biểu Hội nghị Đối thoại châu Á - Thái Bình Dương về Di sản và Tính xác thực tham quan Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội, ngày 27/9/2026. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN
Các đại biểu tìm hiểu những giá trị lịch sử, văn hóa phố cổ. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN
Đoàn đại biểu tham ngôi nhà di sản 87 Mã Mây. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN