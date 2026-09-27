Văn hóa

Đại biểu quốc tế khám phá di sản văn hóa Hà Nội

Chiều 27/9/2026, trong khuôn khổ Hội nghị Đối thoại châu Á - Thái Bình Dương về Di sản và Tính xác thực tổ chức tại Việt Nam (từ ngày 27/9 - 1/10/2026), đoàn đại biểu tham quan một số di tích, điểm đến văn hóa tiêu biểu của Thủ đô Hà Nội, gồm Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Đền Ngọc Sơn và khu phố cổ.

Báo Thể Thao & Văn Hóa - Thông tấn xã Việt Nam
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Chuyến tham quan góp phần giới thiệu đến các đại biểu những giá trị lịch sử, văn hóa và di sản đặc sắc của Hà Nội.

Đoàn đại biểu Hội nghị Đối thoại châu Á - Thái Bình Dương về Di sản và Tính xác thực tham quan Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội, ngày 27/9/2026. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN

Đoàn đại biểu Hội nghị Đối thoại châu Á - Thái Bình Dương về Di sản và Tính xác thực tham quan Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội, ngày 27/9/2026. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN

Các đại biểu tham quan, tìm hiểu di tích Đền Ngọc Sơn. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN

Các đại biểu tham quan, tìm hiểu di tích Đền Ngọc Sơn. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN

Các đại biểu tham quan, tìm hiểu di tích Đền Ngọc Sơn. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN

Các đại biểu tham quan, tìm hiểu di tích Đền Ngọc Sơn. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN

Đoàn đại biểu tìm hiểu các giá trị lịch sử, văn hóa tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN

Đoàn đại biểu tìm hiểu các giá trị lịch sử, văn hóa tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN

Đoàn đại biểu Hội nghị Đối thoại châu Á - Thái Bình Dương về Di sản và Tính xác thực tham quan Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội, ngày 27/9/2026. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN

Đoàn đại biểu Hội nghị Đối thoại châu Á - Thái Bình Dương về Di sản và Tính xác thực tham quan Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội, ngày 27/9/2026. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN

Các đại biểu tham quan, tìm hiểu di tích Đền Ngọc Sơn. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN

Các đại biểu tham quan, tìm hiểu di tích Đền Ngọc Sơn. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN

Các đại biểu tham quan, tìm hiểu di tích Đền Ngọc Sơn. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN

Các đại biểu tham quan, tìm hiểu di tích Đền Ngọc Sơn. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN

Các đại biểu tham quan, tìm hiểu di tích Đền Ngọc Sơn. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN

Các đại biểu tham quan, tìm hiểu di tích Đền Ngọc Sơn. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN

Đoàn đại biểu tìm hiểu các giá trị lịch sử, văn hóa tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN

Đoàn đại biểu tìm hiểu các giá trị lịch sử, văn hóa tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN

Đoàn đại biểu Hội nghị Đối thoại châu Á - Thái Bình Dương về Di sản và Tính xác thực tham quan Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội, ngày 27/9/2026. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN

Đoàn đại biểu Hội nghị Đối thoại châu Á - Thái Bình Dương về Di sản và Tính xác thực tham quan Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội, ngày 27/9/2026. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN

Các đại biểu tìm hiểu những giá trị lịch sử, văn hóa phố cổ. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN

Các đại biểu tìm hiểu những giá trị lịch sử, văn hóa phố cổ. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN

Đoàn đại biểu tham ngôi nhà di sản 87 Mã Mây. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN

Đoàn đại biểu tham ngôi nhà di sản 87 Mã Mây. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN

Khánh Hoà / TTXVN

Nguồn Báo Thể Thao & Văn Hóa: https://thethaovanhoa.vn/dai-bieu-quoc-te-kham-pha-di-san-van-hoa-ha-noi-20260927191956025.htm