Văn hóa

Đại biểu quốc tế khám phá di sản văn hóa Hà Nội

Đoàn đại biểu dự Hội nghị Đối thoại châu Á-Thái Bình Dương về Di sản và Tính xác thực tổ chức tại Việt Nam đã tham quan một số di tích, điểm đến văn hóa tiêu biểu của Thủ đô Hà Nội.

Báo VietnamPlus
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Đoàn đại biểu Hội nghị Đối thoại châu Á-Thái Bình Dương về Di sản và Tính xác thực tham quan Văn Miếu-Quốc Tử Giám, Hà Nội, ngày 27/9/2026. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đoàn đại biểu Hội nghị Đối thoại châu Á-Thái Bình Dương về Di sản và Tính xác thực tham quan Văn Miếu-Quốc Tử Giám, Hà Nội, ngày 27/9/2026. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đoàn đại biểu Hội nghị Đối thoại châu Á-Thái Bình Dương về Di sản và Tính xác thực tham quan Văn Miếu-Quốc Tử Giám, Hà Nội, ngày 27/9/2026. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đoàn đại biểu Hội nghị Đối thoại châu Á-Thái Bình Dương về Di sản và Tính xác thực tham quan Văn Miếu-Quốc Tử Giám, Hà Nội, ngày 27/9/2026. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đoàn đại biểu tìm hiểu các giá trị lịch sử, văn hóa tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đoàn đại biểu tìm hiểu các giá trị lịch sử, văn hóa tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đoàn đại biểu Hội nghị Đối thoại châu Á-Thái Bình Dương về Di sản và Tính xác thực tham quan Văn Miếu-Quốc Tử Giám, Hà Nội, ngày 27/9/2026. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đoàn đại biểu Hội nghị Đối thoại châu Á-Thái Bình Dương về Di sản và Tính xác thực tham quan Văn Miếu-Quốc Tử Giám, Hà Nội, ngày 27/9/2026. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đoàn đại biểu tìm hiểu các giá trị lịch sử, văn hóa tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đoàn đại biểu tìm hiểu các giá trị lịch sử, văn hóa tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đoàn đại biểu tìm hiểu các giá trị lịch sử, văn hóa tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đoàn đại biểu tìm hiểu các giá trị lịch sử, văn hóa tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Các đại biểu tham quan, tìm hiểu di tích Đền Ngọc Sơn. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Các đại biểu tham quan, tìm hiểu di tích Đền Ngọc Sơn. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Các đại biểu tham quan, tìm hiểu di tích Đền Ngọc Sơn. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Các đại biểu tham quan, tìm hiểu di tích Đền Ngọc Sơn. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Các đại biểu tham quan, tìm hiểu di tích Đền Ngọc Sơn. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Các đại biểu tham quan, tìm hiểu di tích Đền Ngọc Sơn. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đoàn đại biểu Hội nghị Đối thoại châu Á-Thái Bình Dương về Di sản và Tính xác thực tham quan Văn Miếu-Quốc Tử Giám, Hà Nội, ngày 27/9/2026. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đoàn đại biểu Hội nghị Đối thoại châu Á-Thái Bình Dương về Di sản và Tính xác thực tham quan Văn Miếu-Quốc Tử Giám, Hà Nội, ngày 27/9/2026. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Các đại biểu tham quan, tìm hiểu di tích Đền Ngọc Sơn. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Các đại biểu tham quan, tìm hiểu di tích Đền Ngọc Sơn. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đoàn đại biểu tham ngôi nhà di sản 87 Mã Mây. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đoàn đại biểu tham ngôi nhà di sản 87 Mã Mây. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đoàn đại biểu tham ngôi nhà di sản 87 Mã Mây. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đoàn đại biểu tham ngôi nhà di sản 87 Mã Mây. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Các đại biểu tìm hiểu những giá trị lịch sử, văn hóa phố cổ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Các đại biểu tìm hiểu những giá trị lịch sử, văn hóa phố cổ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/dai-bieu-quoc-te-kham-pha-di-san-van-hoa-ha-noi-post1138631.vnp