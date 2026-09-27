Đại biểu quốc tế khám phá di sản văn hóa Hà Nội

Đoàn đại biểu Hội nghị Đối thoại châu Á-Thái Bình Dương về Di sản và Tính xác thực tham quan Văn Miếu-Quốc Tử Giám, Hà Nội, ngày 27/9/2026. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)
Đoàn đại biểu Hội nghị Đối thoại châu Á-Thái Bình Dương về Di sản và Tính xác thực tham quan Văn Miếu-Quốc Tử Giám, Hà Nội, ngày 27/9/2026. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)
Đoàn đại biểu tìm hiểu các giá trị lịch sử, văn hóa tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)
Đoàn đại biểu Hội nghị Đối thoại châu Á-Thái Bình Dương về Di sản và Tính xác thực tham quan Văn Miếu-Quốc Tử Giám, Hà Nội, ngày 27/9/2026. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)
Đoàn đại biểu tìm hiểu các giá trị lịch sử, văn hóa tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)
Đoàn đại biểu tìm hiểu các giá trị lịch sử, văn hóa tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)
Các đại biểu tham quan, tìm hiểu di tích Đền Ngọc Sơn. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)
Các đại biểu tham quan, tìm hiểu di tích Đền Ngọc Sơn. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)
Các đại biểu tham quan, tìm hiểu di tích Đền Ngọc Sơn. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)
Đoàn đại biểu Hội nghị Đối thoại châu Á-Thái Bình Dương về Di sản và Tính xác thực tham quan Văn Miếu-Quốc Tử Giám, Hà Nội, ngày 27/9/2026. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)
Các đại biểu tham quan, tìm hiểu di tích Đền Ngọc Sơn. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)
Đoàn đại biểu tham ngôi nhà di sản 87 Mã Mây. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)
Đoàn đại biểu tham ngôi nhà di sản 87 Mã Mây. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)
Các đại biểu tìm hiểu những giá trị lịch sử, văn hóa phố cổ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)