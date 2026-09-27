Đại biểu quốc tế khám phá di sản văn hóa Hà Nội

Tôi từng xem “GOm show” tại nhà hát và thấy thú vị khi những câu chuyện về gốm được chuyển hóa thành ngôn ngữ sân khấu rất thơ, rất nhạc. Nhưng khi “GOm show” cùng những tiểu phẩm, hoạt động trình diễn liên quan đến gốm được đưa về Bát Tràng trong khuôn khổ Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II năm 2026, sự thú vị ấy dường như được nhân lên.