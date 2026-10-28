Đại biểu quốc tế ấn tượng với cảnh quan, lịch sử và văn hóa của Ninh Bình

Các đại biểu tham quan Khu du lịch sinh thái Tràng An. (Ảnh: YẾN TRINH)

Chương trình do Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình phối hợp Doanh nghiệp Xây dựng Xuân Trường tổ chức.

Tại Khu du lịch sinh thái Tràng An, các đại biểu tham quan trải nghiệm tuyến số 3, xuất phát từ bến thuyền Tràng An đi qua đền Trình, hang Đột, hang Vân (hang Mây), đền Suối Tiên, khu vực núi Địa Linh, núi Kim Quy, hang Đại và hành cung Vũ Lâm.

Với thời gian khoảng 2,5 giờ, các đại biểu trải nghiệm về các hang động, hòa mình vào những câu chuyện lịch sử-văn hóa tại mỗi điểm tâm linh, tận hưởng vẻ đẹp cảnh quan thiên nhiên giữa không gian núi non hùng vĩ của Di sản Tràng An.

Các đại biểu ấn tượng trước vẻ đẹp cảnh quan của Di sản Tràng An. (Ảnh: YẾN TRINH)

Đặc biệt, trên hành trình tham quan, các đại biểu được tận mắt quan sát những cá thể Voọc mông trắng sinh sống trong khu vực di sản. Đây là loài linh trưởng đặc hữu của Việt Nam, nằm trong nhóm “Cực kỳ nguy cấp” trong Sách đỏ của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế IUCN và Sách đỏ Việt Nam.

Các đại biểu quốc tế tham gia chương trình tham quan văn hóa tại tỉnh Ninh Bình.

Thông qua phần giới thiệu về quá trình tái thả Voọc mông trắng về môi trường tự nhiên tại Tràng An, các đại biểu có thêm thông tin về những nỗ lực bảo vệ hệ sinh thái, phục hồi quần thể động vật hoang dã và gìn giữ các giá trị đa dạng sinh học. Đây cũng là minh chứng cho sự gắn kết giữa bảo tồn thiên nhiên với phát huy giá trị di sản, góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng và du khách về trách nhiệm bảo vệ thiên nhiên.

Các đại biểu tham quan tuyến 3 của Tràng An. (Ảnh: YẾN TRINH)

Lần đầu trải nghiệm đi thuyền tham quan Tràng An, bà Sotiria Ntouni - Chủ tịch Tòa Thẩm kế Hy Lạp bày tỏ niềm vui và sự hào hứng khi được khám phá điểm đến nổi tiếng của Việt Nam.

“Tôi cảm thấy rất vui và hào hứng. Xin cảm ơn đoàn đã tạo cơ hội để tôi được tham quan và khám phá điểm đến tuyệt đẹp này”, bà Sotiria Ntouni chia sẻ.

Cùng ngày, đoàn đại biểu quốc tế tiếp tục tham quan Điện Tam Thế, chùa Bái Đính. Hành trình không chỉ giúp các đại biểu chiêm ngưỡng công trình kiến trúc tâm linh quy mô, đặc sắc của chùa Bái Đính mà còn mở ra góc nhìn sâu hơn về chiều dài lịch sử và những giá trị khảo cổ, về dấu tích người tiền sử tại Tràng An.

Các đại biểu tham quan tại chùa Bái Đính. (Ảnh: YẾN TRINH)

Tiếp đó, đoàn đến Khu du lịch Thung Ui, tham quan Điện Kính Thiên, Đàn Kính Thiên. Qua phần giới thiệu tại điểm đến, các đại biểu có dịp tìm hiểu sâu hơn về lịch sử hình thành nhà nước Đại Cồ Việt cũng như những giá trị văn hóa, tín ngưỡng được lưu truyền qua nhiều thế hệ.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: YẾN TRINH)

Bên cạnh đó, đoàn còn được thưởng thức chương trình show diễn nhã nhạc cung đình; hòa mình vào không khí văn hóa cồng chiêng, trải nghiệm những hoạt động truyền thống của người Mường như: Nhảy sạp, ném còn, thưởng thức các điệu múa dân gian và ẩm thực địa phương.

Các đại biểu thưởng thức chương trình nhã nhạc cung đình tại Khu du lịch Thung Ui. (Ảnh: YẾN TRINH)

Ông K.Sanjay Murthy - Tổng Kiểm toán và Kiểm soát Ấn Độ, Chủ tịch Tổ chức các Cơ quan Kiểm toán tối cao châu Á (ASOSAI) bày tỏ sự ấn tượng trước vẻ đẹp thiên nhiên và những trải nghiệm văn hóa tại Ninh Bình. Ông chia sẻ, không gian nơi đây mang lại cảm giác thư thái, dễ chịu, giúp tinh thần thoải mái.

Đặc biệt, ông ấn tượng với show diễn thực cảnh cùng hệ thống kiến trúc tại Thung Ui. Không khí sôi nổi, vui tươi qua các hoạt động văn hóa, nghệ thuật truyền thống cũng giúp ông cảm nhận rõ hơn sự phong phú, độc đáo trong đời sống văn hóa địa phương. Những trải nghiệm trực tiếp như vậy là cơ hội ý nghĩa để bạn bè quốc tế hiểu thêm về vẻ đẹp, lịch sử và bản sắc văn hóa Việt Nam.

Nhiều hoạt động giao lưu văn hóa tại chương trình. (Ảnh: YẾN TRINH)

Chương trình là dịp để Ninh Bình quảng bá những giá trị nổi bật về cảnh quan thiên nhiên, văn hóa, lịch sử, đặc biệt là Quần thể danh thắng Tràng An và các điểm du lịch đặc sắc trên địa bàn tỉnh; hình ảnh về một vùng đất thân thiện, mến khách, giàu bản sắc.

Những trải nghiệm thực tế cùng ấn tượng tốt đẹp của các đại biểu sẽ góp phần lan tỏa hình ảnh Ninh Bình nói riêng và Việt Nam nói chung ra thế giới, đồng thời tăng cường giao lưu văn hóa, thúc đẩy hợp tác và nâng cao sức hấp dẫn của điểm đến.