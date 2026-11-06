Đại biểu Quốc hội: Xóa ma túy ở 50% xã, phường vào năm 2030 là thách thức lớn

Lực lượng công an vượt mọi khó khăn đến từng hộ dân tuyên truyền về phòng, chống ma túy. (Ảnh: Đinh Thùy/TTXVN)

Tình hình ma túy trong nước những năm qua tiếp tục diễn biến phức tạp, nhất là tại một số thành phố lớn. Số người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy vẫn ở mức cao, xuất hiện tại tất cả các địa phương, trong nhiều thành phần, lứa tuổi, đặc biệt có xu hướng gia tăng và lan rộng trong thế hệ trẻ.

Trên cơ sở đó, Chính phủ đề xuất tích hợp Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030 đã được Quốc hội phê duyệt với Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2026-2035, nhằm bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất, tinh gọn đầu mối và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực.

Bên lề hành lang Quốc hội, Đại biểu Đặng Bích Ngọc - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ đã có những chia sẻ với phóng viên Báo Điện tử VietnamPlus về những nội dung trọng điểm của Chương trình này.

- Thưa đại biểu, xin bà chia sẻ về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về phòng, chống tội phạm và ma túy giai đoạn 2026-2035?

Đại biểu Đặng Bích Ngọc: Tại Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI sẽ xem xét, thông qua phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về phòng, chống tội phạm và ma túy giai đoạn 2026-2035. Đây là một trong những Chương trình thể hiện sự nỗ lực, quyết tâm của Chính phủ trong công tác phòng, chống ma túy và phòng, chống tội phạm trong giai đoạn hiện nay.

Chương trình đã đưa ra nhiều chỉ tiêu, trong đó xác định sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, lấy người dân làm trung tâm và địa bàn xã làm chủ lực.

Có thể nói, Chương trình lần này bao quát nhiều vấn đề liên quan đến tình hình tội phạm. Nguồn lực đầu tư cho chương trình cũng rất lớn, với nhiều đối tượng và dự án thành phần, thể hiện mong muốn cũng như quyết tâm của Chính phủ trong công tác phòng, chống tội phạm.

Các chỉ tiêu được đưa ra cụ thể theo từng giai đoạn, gồm giai đoạn 2026-2030 và giai đoạn 2030-2035. Trong đó, có các chỉ tiêu về phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy, cũng như các chỉ tiêu liên quan đến công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và thay đổi nhận thức của người dân. Đồng bào dân tộc thiểu số cũng là một trong những đối tượng mà nghị quyết hướng tới điều chỉnh.

Đại biểu Đặng Bích Ngọc - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ. (Ảnh: Thùy Giang/Vietnam+)

- Việc xây dựng Chương trình xuất phát từ yêu cầu cấp bách của công tác phòng, chống ma túy và tội phạm trong tình hình mới. Đại biểu có thể nói rõ hơn những nội dung trong công tác phòng ngừa, nhận diện, dự báo tình hình, phối hợp trao đổi thông tin?

Đại biểu Đặng Bích Ngọc: Đối với Chương trình lần này, công tác tuyên truyền, phổ biến và thay đổi nhận thức của người dân được đặt ra rất rõ. Các nội dung liên quan đến trách nhiệm của cơ quan thông tấn, báo chí, các trang mạng và nội dung tuyên truyền về phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy cũng đã được quan tâm. Đặc biệt, trong các đối tượng được chú trọng tuyên truyền có đồng bào dân tộc thiểu số. Đây là nội dung Chương trình đã đề cập và quan tâm nhằm hỗ trợ nhóm đối tượng này.

Thực tiễn thời gian qua cho thấy, tại các vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, vùng đặc biệt khó khăn, hiểu biết pháp luật của người dân còn hạn chế. Đặc biệt, điều kiện sống và kinh tế của người dân ở những vùng này còn khó khăn, tác động đến những vấn đề liên quan đến buôn bán, sử dụng trái phép chất ma túy cũng như các hành vi vi phạm pháp luật.

Thời gian qua, Đảng và Nhà nước đã rất quan tâm đến người dân ở vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số thông qua các chương trình mục tiêu quốc gia, trong đó có các chương trình liên quan đến xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Tuy nhiên, trong Chương trình lần này, nhóm đối tượng này tiếp tục được quan tâm, đưa vào diện điều chỉnh và dành nguồn lực nhất định để hỗ trợ, từ công tác tuyên truyền, trợ giúp pháp lý đến các dự án thành phần dành cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Điều chúng tôi đặc biệt quan tâm là đối với những địa bàn vùng sâu, vùng xa, có điều kiện kinh tế khó khăn, nguồn lực đầu tư cần được chú trọng hơn. Trong đó, liên quan đến phần vốn đối ứng, dự thảo hiện nay xác định nguồn lực thực hiện chương trình phòng, chống tội phạm và ma túy bao gồm ngân sách nhà nước, ngân sách địa phương và các nguồn lực huy động khác.

Đối với những địa bàn vùng khó, nơi ngân sách địa phương còn hạn chế, Chương trình lần này sẽ dành nguồn lực phù hợp để quan tâm, hỗ trợ và đầu tư thỏa đáng. Trước hết, cần tạo điều kiện để người dân được tiếp cận pháp luật. Bên cạnh đó, đối với những người đi cai nghiện, cơ sở vật chất cũng cần được đầu tư thỏa đáng.

Đặc biệt, Chương trình có lộ trình và cơ chế hỗ trợ đối với người nghiện ma túy, từ khi đi cai nghiện cho đến sau khi trở về cộng đồng. Cần có những chính sách hỗ trợ tạo việc làm, tạo sinh kế để giúp người cai nghiện có điều kiện hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống và tiếp tục đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương.

Tôi cho rằng, nếu có sự quan tâm thỏa đáng và những cơ chế, chính sách phù hợp thì sẽ góp phần quan trọng giúp người dân ở vùng sâu, vùng xa thay đổi nhận thức.

Điều quan trọng hiện nay là tại một số vùng đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó có đồng bào Mông, tỷ lệ người buôn bán và sử dụng chất ma túy còn cao. Nguyên nhân một phần do nhận thức còn hạn chế, một phần do điều kiện sống còn khó khăn. Vì vậy, tôi mong muốn chương trình lần này sẽ quan tâm, bố trí nguồn lực đầu tư thỏa đáng, góp phần nâng cao đời sống đồng bào dân tộc thiểu số, đồng thời thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ của nghị quyết trong thời gian tới.

- Tờ trình về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy và tội phạm giai đoạn 2026-2035 được trình lên Quốc hội, Việt Nam đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 có ít nhất 50% số xã, phường, đặc khu trên toàn quốc đạt chuẩn không có ma túy (sạch ma túy). Theo bà, đây có phải là thách thức lớn đối với khu vực đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi hay không?

Đại biểu Đặng Bích Ngọc: Với chỉ tiêu Chương trình đặt ra là đến năm 2030 có ít nhất 50% số xã, phường không có ma túy, đây là một mục tiêu có tính thách thức rất lớn.

Bởi trong bối cảnh hiện nay, khi thực hiện sáp nhập xã, quy mô dân số tại các địa bàn rất đông. Tuy nhiên, với sự quyết tâm, nỗ lực của Chính phủ, đặc biệt là Bộ Công an, cùng nhiệm vụ được đặt ra hết sức quyết liệt, cần có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Đặc biệt, chúng ta cần nắm chắc tình hình địa phương để đưa ra các giải pháp, chỉ tiêu, nhiệm vụ gắn chặt với người dân, từ đó thực hiện được mục tiêu đề ra. Điều này đòi hỏi sự nỗ lực rất lớn và quyết tâm rất cao.

Tôi cho rằng nếu thực hiện được chỉ tiêu này thì đó cũng là mong ước, mong đợi của người dân. Khi xóa được các địa bàn xã có ma túy, tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn sẽ tốt hơn; tội phạm giảm đáng kể, cuộc sống của người dân được nâng lên, đồng thời bảo đảm môi trường sống trong lành tại các địa phương.

Đây cũng là điều người dân rất mong đợi và hy vọng chúng ta sẽ thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ này một cách hiệu quả nhất.

- Xin cảm ơn Đại biểu Đặng Bích Ngọc!./.