Đại biểu Quốc hội: Việt Nam đã sẵn sàng đón đầu vận hội APEC 2027

Kỳ họp thứ hai của Quốc hội khóa XVI đang diễn ra trong thời điểm các chủ trương, định hướng lớn của Đảng cần nhanh chóng được thể chế hóa thành chính sách, pháp luật để đi vào cuộc sống.

Trả lời phỏng vấn bên lề Kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa XVI, Phó giáo sư Trương Hồ Hải, đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang đã chia sẻ về công tác chuẩn bị chiến lược cho Năm APEC 2027 tại Phú Quốc, An Giang.

Tháo gỡ triệt để những "điểm nghẽn" pháp lý

- Thưa đại biểu, bước vào Kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa XVI, đâu là những nội dung trọng tâm và kỳ vọng lớn nhất được cử tri cũng như các vị đại biểu đặt ra để tạo động lực cho sự phát triển của đất nước?

Đại biểu Quốc hội Trương Hồ Hải: Kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa XVI diễn ra trong bối cảnh đất nước đặt ra nhiều mục tiêu phát triển cao, đòi hỏi sự tập trung và quyết liệt rất lớn từ lập pháp đến hành pháp. Nội dung trọng tâm và có khối lượng đồ sộ nhất chính là công tác xây dựng pháp luật. Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét tới 47 luật và nghị quyết, trong đó tập trung xem xét, thông qua 43 luật và cho ý kiến đối với 04 dự án luật. Đây là một khối lượng công việc lập pháp khổng lồ, đòi hỏi nỗ lực rất cao của nghị trường.

Mọi quyết sách cuối cùng đều phải hướng tới mục tiêu phục vụ nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp tốt hơn, huy động tối đa các nguồn lực xã hội cho giai đoạn phát triển mới.

Chúng tôi kỳ vọng các luật được thông qua lần này sẽ thực sự chất lượng, trúng và đúng, qua đó tháo gỡ triệt để những "điểm nghẽn" pháp lý đang cản trở sự phát triển. Các quy định mới không chỉ giải phóng nguồn lực ngay trong năm 2026 mà còn tạo đà vững chắc cho những năm tiếp theo.

Bên cạnh đó, một nội dung đặc biệt quan trọng khác là việc thảo luận, quyết định các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của năm 2026 và định hướng cho năm 2027. Mục tiêu đặt ra là đạt mức tăng trưởng hai con số, một kỳ vọng rất lớn và đầy thách thức. Tuy nhiên, đi đôi với tốc độ tăng trưởng cao, chúng ta phải giữ vững sự ổn định kinh tế vĩ mô và đảm bảo phát triển bền vững.

Phó giáo sư Trương Hồ Hải, đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang. (Ảnh: Thùy Giang/Vietnam+)

Như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chỉ đạo, vấn đề lãi suất hiện đang ở mức cao, gây áp lực không nhỏ lên nền kinh tế và ảnh hưởng trực tiếp đến sự ổn định vĩ mô. Do đó, hệ thống chính sách phải có giải pháp quyết liệt để hạ lãi suất, đặc biệt là dành các gói ưu đãi tín dụng từ 1,5% đến 2% nhằm hỗ trợ trực tiếp cho hoạt động sản xuất, kinh doanh các mặt hàng thiết yếu và lĩnh vực xuất khẩu.

Song song với kinh tế, hoạt động giám sát tối cao và giải trình cũng được đẩy mạnh. Quốc hội yêu cầu các bộ, ngành phải trả lời thẳng thắn, có "địa chỉ cụ thể" và thời hạn rõ ràng đối với những vấn đề cử tri bức xúc, đặc biệt là trong công tác cải cách hành chính và các thủ tục gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp. Mọi quyết sách cuối cùng đều phải hướng tới mục tiêu phục vụ nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp tốt hơn, huy động tối đa các nguồn lực xã hội cho giai đoạn phát triển mới.

Đón đầu vận hội APEC 2027

- Việt Nam sẽ chính thức đăng cai Năm APEC 2027, với tuần lễ cấp cao dự kiến tổ chức tại Phú Quốc, An Giang. Từ góc độ là đại biểu Quốc hội địa phương, ông kỳ vọng sự kiện tầm cỡ này sẽ mang lại những cú hích chiến lược nào cho Việt Nam cũng như tỉnh An Giang trong tiến trình hội nhập quốc tế?

Đại biểu Quốc hội Trương Hồ Hải: Việc đăng cai APEC 2027 là vinh dự lớn, đồng thời là cơ hội chiến lược không chỉ cho riêng tỉnh An Giang mà cho cả quốc gia. Quốc hội và Chính phủ đang tạo những cơ chế đặc thù, thuận lợi nhất để An Giang triển khai công tác chuẩn bị. Tuy nhiên, thời gian từ nay đến năm 2027 rất gấp rút, đòi hỏi phải hoàn thành một khối lượng công việc hạ tầng và ngoại giao khổng lồ.

Các công trình hạ tầng phục vụ APEC 2027 đang được đẩy nhanh tốc độ thi công. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)

Qua các cuộc làm việc giữa Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang và lãnh đạo tỉnh, chúng tôi nhận thấy vẫn còn nhiều thách thức về tiến độ, đòi hỏi sự bứt phá mạnh mẽ hơn nữa. Với quyết tâm chính trị cao của lãnh đạo tỉnh cùng sự hậu thuẫn quyết liệt từ Trung ương và Chính phủ, chúng tôi tin tưởng công tác chuẩn bị sẽ về đích thành công.

Sự kiện APEC 2027 sẽ mở ra những không gian phát triển hoàn toàn mới mẻ. Thứ nhất, về đối ngoại, sự kiện này sẽ khẳng định mạnh mẽ vai trò chủ động kết nối của Việt Nam, đưa đất nước trở thành một trong những trung tâm thúc đẩy các khuôn khổ hợp tác song phương và đa phương.

Việc đăng cai APEC 2027 là vinh dự lớn, đồng thời là cơ hội chiến lược không chỉ cho riêng tỉnh An Giang mà cho cả quốc gia.

Thứ hai, về hạ tầng: Đây là cú hích lịch sử để đảo ngọc Phú Quốc nâng cấp toàn diện hệ thống hạ tầng kỹ thuật từ giao thông, cảng biển, sân bay đến các trung tâm hội nghị quốc tế, đạt chuẩn mực toàn cầu.

Thứ ba, về du lịch và kinh tế: APEC 2027 là "bệ phóng" hoàn hảo để quảng bá hình ảnh một Việt Nam năng động, an toàn, thu hút dòng khách du lịch toàn cầu đến với Phú Quốc và An Giang, qua đó đóng góp trực tiếp vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số của cả nước.

Làm việc bằng tất cả tinh thần trách nhiệm

- Với tư cách là những người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân, ông và các đại biểu Quốc hội gửi gắm những kỳ vọng gì qua kỳ họp lần này để mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân?

Đại biểu Quốc hội Trương Hồ Hải: Với trọng trách là đại biểu của nhân dân, tâm nguyện lớn nhất của chúng tôi là chuyển tải đầy đủ, trung thực mọi kiến nghị, bức xúc và nguyện vọng chính đáng của cử tri vào các quyết sách của Đảng, Nhà nước và nghị trường Quốc hội.

Tinh thần chung của các đại biểu Quốc hội tại kỳ họp này là làm việc bằng tất cả tinh thần trách nhiệm, đóng góp trực tiếp, sâu sắc vào từng điều luật, nghị quyết. Chúng tôi quyết tâm xây dựng hệ thống pháp luật đồng bộ, thống nhất, có tính khả thi cao trong thực tiễn, đồng thời kiên quyết cắt giảm, bãi bỏ các thủ tục hành chính rườm rà đang gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp. Đó chính là thiết thực đưa luật pháp vào cuộc sống, phục vụ Nhân dân và sự phồn vinh của đất nước.

- Xin trân trọng cảm ơn Đại biểu Quốc hội Trương Hồ Hải!./.

Du khách ngắm hoàng hôn trên Cầu Hôn, đặc khu Phú Quốc (An Giang). (Ảnh: TTXVN phát)