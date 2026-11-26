Những vấn đề này đã được Đại biểu Quốc hội và lãnh đạo phường Hiệp Bình tiếp thu, giải đáp, đồng thời cam kết sẽ công khai, minh bạch, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân, tiếp tục theo dõi, đôn đốc giải quyết theo thẩm quyền.

Phường Hiệp Bình cảnh báo tình trạng môi giới, trục lợi từ hồ sơ bồi thường

Tại hội nghị, bên cạnh việc ghi nhận những kết quả của Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, các cử tri P.Hiệp Bình đã nêu lên những vấn đề đang ảnh hưởng đến đời sống dân sinh. Trong đó, tiến độ dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13 nhận được sự quan tâm của nhiều người dân có nhà, đất bị ảnh hưởng.

Cử tri đóng góp ý kiến tại hội nghị

Thông tin tại hội nghị, ông Võ Thanh Bình, Chủ tịch UBND P.Hiệp Bình cho biết, đối với tình trạng ngập nước tại các tuyến hẻm, địa phương đã phối hợp với các khu phố khảo sát, rà soát những khu vực thường xuyên bị ngập khi mưa lớn và triều cường. Trên cơ sở đó, phường đã hoàn thiện hồ sơ, thủ tục liên quan đến các dự án nâng cấp, cải tạo hạ tầng thoát nước.

Đáng chú ý, dự án nâng cấp, chống ngập tại các tuyến hẻm trên địa bàn, trong đó có hẻm 28, đang được triển khai các bước chuẩn bị đầu tư và lựa chọn nhà thầu theo quy định. Lãnh đạo phường cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan để sớm triển khai, từng bước cải thiện điều kiện đi lại và sinh hoạt của người dân.

Đối với dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13, Chủ tịch UBND phường thông tin, địa phương đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan chuyên môn tập trung để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng. Các trường hợp bị ảnh hưởng được rà soát, xác minh kỹ lưỡng trên cơ sở hồ sơ pháp lý, nguồn gốc và hiện trạng sử dụng đất để xây dựng phương án phù hợp theo quy định.

Ông Võ Thanh Bình, Chủ tịch UBND P.Hiệp Bình phát biểu tại hội nghị

Lãnh đạo phường ghi nhận sự đồng thuận, chia sẻ của nhiều hộ dân trong quá trình bàn giao mặt bằng phục vụ dự án; đồng thời cho biết địa phương tiếp tục phối hợp với các đơn vị chức năng rà soát một số trường hợp còn vướng mắc, nhất là các kiến nghị liên quan đến chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Việc giải quyết phải bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định pháp luật và quyền lợi chính đáng của người dân.

Đặc biệt, Chủ tịch UBND phường khuyến cáo người dân cần cảnh giác với các đối tượng môi giới, trung gian nhận làm hồ sơ bồi thường, hỗ trợ nhằm trục lợi. Khi phát sinh vướng mắc, người dân nên liên hệ trực tiếp cơ quan chức năng để được hướng dẫn, cung cấp thông tin chính thức, tránh bị lợi dụng, mất tiền oan.

Liên quan đến chế độ, chính sách đối với cán bộ khu phố sau sắp xếp, lãnh đạo phường cho biết đã tổng hợp, báo cáo và phối hợp với các cơ quan cấp trên triển khai các thủ tục liên quan.

Giải quyết dứt điểm kiến nghị, tăng cường giám sát quyền lợi của người dân

Phát biểu tiếp thu, giải đáp ý kiến cử tri, ông Lê Văn Khảm, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, đại diện Tổ Đại biểu Quốc hội đơn vị bầu cử số 3, ghi nhận tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm của người dân trong việc phản ánh những vấn đề phát sinh từ thực tiễn và phần trả lời, giải đáp các ý kiến của lãnh đạo địa phương.

Đối với dự án Quốc lộ 13, Đại biểu chia sẻ với những hộ dân bị ảnh hưởng, đồng thời ghi nhận tinh thần đồng thuận, vì lợi ích chung của Thành phố trong công tác bàn giao mặt bằng. Đại biểu đề nghị chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan tiếp tục đối thoại, giải thích cụ thể từng trường hợp, bảo đảm việc áp dụng chính sách bồi thường, hỗ trợ được thực hiện đúng quy định, công khai và minh bạch.

Đại biểu Quốc hội Lê Văn Khảm thông tin đến người dân

Liên quan đến kiến nghị về tình trạng ngập nước tại một số khu vực trên địa bàn, Đại biểu thông tin Đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM đã tiếp nhận và có văn bản chuyển nội dung đến cơ quan chức năng, địa phương xem xét, giải quyết. Đại biểu đề nghị UBND phường quan tâm phản hồi kết quả xử lý đến cử tri; đồng thời khẳng định Đoàn sẽ tiếp tục theo dõi, đôn đốc các cơ quan có thẩm quyền.

Đối với công tác quản lý hoạt động văn hóa, Đại biểu đề nghị chính quyền địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức các sự kiện, lễ hội và hoạt động biểu diễn trên địa bàn; bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật, giữ gìn mỹ quan, trật tự và đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa lành mạnh của người dân.

Đại biểu Quốc hội Trương Thị Bích Hạnh tiếp xúc với cử tri sau hội nghị

Đại biểu Lê Văn Khảm nhấn mạnh, các ý kiến tại hội nghị tập trung vào những vấn đề thiết thực như hạ tầng giao thông, đất đai, giải phóng mặt bằng, giải quyết đơn thư, chính sách an sinh và đời sống văn hóa - xã hội. Đây đều là những nội dung cần được các cơ quan chức năng quan tâm, giải quyết với tinh thần trách nhiệm, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Tổ Đại biểu Quốc hội sẽ tổng hợp đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của cử tri, chuyển đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết; đồng thời tiếp tục thực hiện chức năng giám sát, đôn đốc quá trình xử lý, bảo đảm các phản ánh của người dân được quan tâm và phản hồi theo quy định.