Đại biểu Quốc hội ủng hộ Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma tuý và tội phạm

Chiều 5/11, Quốc hội thảo luận tại tổ về Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) phòng, chống ma túy và tội phạm giai đoạn 2026-2035. Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Nguyễn Vũ Trung (TP Hồ Chí Minh) cho biết, ông hoàn toàn ủng hộ Chương trình MTQG này, bởi đây là chương trình rất cần thiết, có quy mô đủ lớn, vừa tập trung được nguồn lực, vừa nâng cao tính hiệu quả.

Đại biểu Nguyễn Vũ Trung.

Phát biểu thảo luận, ông tập trung vào mục tiêu, trách nhiệm phân bổ vốn, và vấn đề quản trị dữ liệu. "Tôi hoàn toàn ủng hộ việc triển khai chương trình với mục tiêu xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh hơn cho người dân, hiệu quả của Chương trình cần được nhìn thấy qua những chuyển biến thiết thực, số người nghiện giảm, người dân được bảo vệ tốt hơn trước tội phạm, địa bàn ngày càng bình yên, đồng thời nguồn vốn ngân sách được sử dụng đúng mục tiêu, có kết quả cụ thể và được giám sát rõ ràng" - đại biểu nhấn mạnh.

Đồng quan điểm, ĐBQH Nguyễn Thanh Sang (TP Hồ Chí Minh) cho rằng, ma tuý và tội phạm có quan hệ qua lại với nhau. "Ma tuý làm phát sinh nhiều tội phạm. Do đó, công tác phòng, chống tội phạm và công tác phòng, chống ma túy phải đi đôi với nhau, theo hướng giảm bền vững, giảm cung, cầu và tác hại của ma túy. Tôi rất ủng hộ chương trình này", ông nêu.

Theo đại biểu, hiện tội phạm đang diễn biến nhanh, phức tạp, tinh vi, xảo quyệt trên không gian mạng. Tội phạm lừa đảo trên không gian mạng rất phổ biến, hoành hành. Công tác đấu tranh với loại tội phạm này cũng rất khó khăn để thu hồi về tài sản cho người dân.

Đại biểu Trần Thị Thu Phước thảo luận tại tổ.

Ông hoàn toàn đồng tình, tâm đắc với việc xây dựng Trung tâm điều hành liên ngành phòng, chống tội phạm lừa đảo trực tuyến. "Phải làm sao chống được lừa đảo trực tuyến, vì hiện nay nó đang ảnh hưởng rất lớn đến người dân và mang tính xuyên biên giới. Thời gian vừa qua, Bộ Công an đã phá rất nhiều ổ nhóm ở các nước lân cận của chúng ta như Campuchia, Myanmar. Nên việc xây dựng trung tâm này là biện pháp tấn công, xử lý triệt để tội phạm", đại biểu bày tỏ.

"Thực tiễn cho thấy ma túy là nguồn phát sinh trực tiếp của nhiều loại tội phạm hình sự, kinh tế và trật tự xã hội khác. Gom hai nhiệm vụ vào một Chương trình giúp thống nhất đầu mối chỉ đạo xuyên suốt đến tận Công an cấp xã, gắn kết phòng ngừa xã hội với phòng ngừa nghiệp vụ", ĐBQH Trần Thị Thu Phước (Quảng Nam) đánh giá.

Bà đánh giá cao quyết tâm của Chính phủ và Bộ Công an khi đầu tư thẳng vào cấp cơ sở để chặn nguồn cầu ma túy. Vì khi từng xã giữ được địa bàn sạch ma túy và chủ động khâu y tế, áp lực cho các cơ sở giam giữ, cai nghiện tuyến trên sẽ giảm căn bản. Tuy nhiên, đại biểu chỉ rõ điểm nghẽn lớn nhất trong lập hồ sơ cai nghiện hiện nay vẫn nằm ở khâu xác định tình trạng nghiện tại cấp xã. Sau khi vận hành chính quyền hai cấp, địa bàn xã rộng hơn nhưng trạm y tế miền núi, hải đảo vẫn thiếu bác sĩ có chứng chỉ và phòng lưu giữ an toàn.

Đại biểu Nguyễn Văn Hận thảo luận tại tổ.

Để hoàn thành thắng lợi chỉ tiêu này, đại biểu đề nghị cụ thể hóa hai điểm trong giai đoạn 2026 - 2030: Đầu tư phòng lưu giữ an toàn, thiết bị xét nghiệm và cấp chứng chỉ xác định tình trạng nghiện cho các trạm y tế, ưu tiên xã miền núi, hải đảo trước năm 2030. Có cơ chế hỗ trợ kinh phí trực tiếp cho Công an cấp xã và nhân viên y tế xã khi thực hiện xác định tình trạng nghiện...

ĐBQH Nguyễn Văn Hận (An Giang) bày tỏ sự thống nhất cao với mục tiêu 100% cơ sở cai nghiện ma túy công lập đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy. Mặc dù việc thực hiện mục tiêu này đòi hỏi phải đầu tư về nhân lực và kinh phí, song theo đại biểu, đây là yêu cầu cần thiết và phải quyết tâm thực hiện bằng được. Trong trường hợp một số địa phương còn khó khăn cục bộ về nhân lực hoặc kinh phí thì cũng cần có giải pháp khắc phục để bảo đảm hoàn thành mục tiêu.

Theo ông, tại những địa bàn xa xôi, khoảng cách giữa các xã lớn, việc một trạm y tế không đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy và phải nhờ cơ sở y tế khác hỗ trợ sẽ gây nhiều khó khăn trong tổ chức thực hiện. Đặc biệt, khi không xác định được tình trạng nghiện, các cơ quan chức năng sẽ gặp khó khăn trong việc quản lý người nghiện cũng như triển khai các bước xử lý tiếp theo theo quy định.

"Việc bảo đảm 100% trạm y tế cấp xã đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy là cần thiết, không chỉ để khắc phục những khó khăn do đặc thù địa bàn mà còn bảo đảm tính đồng bộ trong thực hiện nhiệm vụ của chính quyền cơ sở", ông nêu quan điểm.

Ghi nhận những nỗ lực, đóng góp của lực lượng Công an nhân dân, Quân đội nhân dân trong việc bảo đảm an ninh, trật tự và phòng, chống ma túy, tội phạm, ĐBQH Chamaléa Thị Thủy (Khánh Hòa) cho rằng, đây là nhiệm vụ khó khăn, nguy hiểm, đòi hỏi cán bộ, chiến sĩ phải kiên trì, tận tụy, nhiều khi trực tiếp đối mặt với sự chống trả của các đối tượng phạm tội. Vì vậy, theo bà, đầu tư cho Chương trình cần bảo đảm điều kiện để các lực lượng thực hiện tốt nhiệm vụ, nhất là cán bộ trực tiếp công tác tại cơ sở, địa bàn khó khăn, phức tạp...