Đại biểu Quốc hội Tuyên Quang thảo luận về Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi)

Các đại biểu Quốc hội thảo luận tại tổ chiều 26-10.

Tham gia thảo luận, các đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang cơ bản thống nhất với sự cần thiết sửa đổi, hoàn thiện các dự án luật, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp nhằm bảo đảm tính khả thi, đồng bộ của pháp luật và phù hợp với thực tiễn địa phương.

Nâng cao tính khả thi của quy định xử phạt vi phạm hành chính

Thảo luận về dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi), đại biểu Lý Thị Lan đề nghị cân nhắc việc kéo dài thời hiệu xử phạt vi phạm giao thông đường bộ từ 01 năm lên 03 năm. Theo đại biểu, phần lớn vi phạm có thể được phát hiện trực tiếp hoặc qua camera, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ; vì vậy, cần có căn cứ thực tiễn thuyết phục khi kéo dài thời hiệu, tránh để các vi phạm tồn đọng do người dân không được thông báo kịp thời.

ĐBQH Lý Thị Lan phát biểu ý kiến.

Đại biểu đề nghị chỉ xem xét kéo dài thời hiệu đối với những nhóm hành vi thực sự phức tạp, khó phát hiện, cần thêm thời gian xác minh; đồng thời quy định rõ trách nhiệm thông báo trong thời hạn luật định, bảo đảm việc gửi, nhận có thể kiểm chứng và có phương thức thay thế khi thông báo không thành công. Việc kết nối dữ liệu, thông báo qua các ứng dụng như VNeID, VNeTraffic và kiểm tra tính hợp lệ của thủ tục thông báo trước khi chuyển thông tin vi phạm sang cơ quan đăng kiểm cũng cần được chú trọng.

Đánh giá kỹ tác động của việc tăng mức phạt

Về đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa lên 1,5 tỷ đồng đối với cá nhân và 3 tỷ đồng đối với tổ chức, đại biểu Lý Văn Huấn và đại biểu Ma Thị Thúy đề nghị đánh giá kỹ sự cần thiết, tác động và khả năng thi hành theo từng lĩnh vực; bảo đảm phân hóa mức phạt theo tính chất, mức độ vi phạm, hậu quả và lợi ích bất hợp pháp thu được.

ĐBQH Ma Thị Thúy phát biểu.

Từ thực tiễn giám sát trong lĩnh vực giao thông, đại biểu Ma Thị Thúy chỉ ra những khó khăn trong việc tạm giữ, bảo quản và thanh lý phương tiện vi phạm. Khi tiền phạt vượt giá trị phương tiện, người vi phạm có thể bỏ xe, trong khi cơ quan chức năng phải đối mặt với tình trạng thiếu kho bãi, nguy cơ cháy, nổ, thủ tục thanh lý phức tạp và thời gian xử lý kéo dài từ 6 tháng đến 1 năm.

Đại biểu đề nghị rà soát quy định về xử lý phương tiện bị tạm giữ, đánh giá tỷ lệ thi hành quyết định xử phạt trước khi nâng mức phạt tối đa; đồng thời gắn mức phạt với yêu cầu khắc phục hậu quả và thu hồi lợi bất chính.

ĐBQH Lý Văn Huấn thảo luận.

Cùng quan tâm đến vấn đề thời hiệu xử phạt, đại biểu Lý Văn Huấn đề nghị tiếp tục đánh giá sự cần thiết của việc kéo dài thời hiệu lên 03 năm, bảo đảm tương xứng với tính chất, mức độ vi phạm, đồng thời hài hòa giữa yêu cầu xử lý kịp thời và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức.

Đối với xử lý vi phạm trên môi trường điện tử tại Điều 19, đại biểu Lý Văn Huấn đánh giá cao chủ trương ứng dụng công nghệ thông tin, kết nối cơ sở dữ liệu VNeID; đồng thời đề nghị xây dựng lộ trình phù hợp với điều kiện hạ tầng tại vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và giao Chính phủ quy định chi tiết để bảo đảm triển khai hiệu quả.

Các ý kiến của đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang tập trung vào yêu cầu hoàn thiện pháp luật theo hướng rõ trách nhiệm, đúng thẩm quyền, khả thi trong thực hiện; vừa nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, vừa bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, tổ chức, hạn chế phát sinh thủ tục và chi phí không cần thiết.